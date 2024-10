Neuveríte! Svokra vkladá do kvetináčov silonky. Neverila som, že to môže fungovať, ale skutočne to pomáha

Prečo vlastne dávať silonky do kvetináča? Tento trik vás môže zbaviť smútiviek – malých čiernych mušiek s priehľadnými krídelkami, čiernym telom a tenkými nohami. Tieto otravné mušky často poletujú okolo izbových rastlín a znepríjemňujú prostredie.

Zbavenie sa škodcov

Smútivky sa k vám domov najčastejšie dostanú s novým substrátom alebo s rastlinou, ktorá ich už môže obsahovať. Na prvý pohľad to však vôbec nemusí byť zrejmé, a tak si domov nevedomky prinesiete aj nevítaných škodcov. Vajcia týchto mušiek sú často ukryté v substráte a až po nejakom čase sa z nich vyliahnu larvy a následne dospelé jedince.

Larvy sú pre vaše rastliny nebezpečné, pretože poškodzujú ich korene, čo môže viesť až k úplnému úhynu rastliny.

Ak si kupujete nový substrát, jednou z možností, ako sa zbaviť škodcov, je substrát dezinfikovať.

Ako zničiť smútivky?

Jedným zo spôsobov je tepelná úprava substrátu v rúre. Substrát rozložte na starý plech a pečte pri teplote aspoň 100 °C. Je však potrebné byť pripravený na nepríjemný zápach, ktorý sprevádza tento proces, preto je ideálne mať pri pečení otvorené okno.

V prípade, že ste si zakúpili rastlinu, mali by ste byť obozretní. Mušky sa často neobjavia okamžite, ale až po nejakom čase. Preto je dobré novú rastlinu najprv izolovať v miestnosti, kde sa nenachádzajú ďalšie rastliny. Na overenie prítomnosti smútiviek môžete použiť aj surové zemiaky – nakrájajte ich na plátky a položte na povrch substrátu. Po 24 hodinách ich skontrolujte; ak sú v substráte larvy, nájdete ich aj na zemiakoch.

Staré silonky môžete využiť na to, aby ste zabránili muškám vylietavať zo substrátu – môžete nimi substrát prikryť, alebo ich použiť priamo vo vnútri kvetináča. Rozstrihnite silonky, nasypte do nich substrát a vložte do nich rastlinu tak, aby vytvorili ochranný obal. Tento obal by nemal byť hore uviazaný a mal by byť dostatočne voľný, aby koreňový systém rastliny mal dostatok priestoru. Následne vložte rastlinu so substrátom do kvetináča a máte hotovo.

Alternatívou je využitie rôznych prípravkov z obchodu – napríklad lepových pásov alebo špeciálnych posypov na hubenie mušiek.