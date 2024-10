Nemci si vyrábajú aviváž, ktorá zabezpečí vôňu oblečenia aj na niekoľko týždňov

Aviváž je bežnou súčasťou prania, pretože pomáha zmäkčiť textílie a dodať im príjemnú vôňu. Okrem toho uľahčuje žehlenie a redukuje elektrostatický náboj. Oblečenie prané s avivážou sa menej lepí na pokožku, čo je obzvlášť výhodné pri oblečení zo syntetických materiálov.

Na druhej strane, aviváž sa neodporúča používať pri praní uterákov, osušiek či funkčného oblečenia. Tieto materiály by stratili svoju schopnosť odvádzať vlhkosť, ak by boli prané s bežným pracím prostriedkom a avivážou.

Pri výbere aviváže by ste mali zohľadniť nielen vôňu, ale aj to, pre koho je určená. Detská pokožka má iné potreby ako pokožka dospelých, a preto je potrebné zvoliť jemnejšie zloženie. Obzvlášť opatrní by ste mali byť aj pri výbere aviváže pre alergikov alebo ľudí s kožnými problémami, ako je lupienka.

Ak preferujete prirodzené riešenia a chcete mať kontrolu nad zložením aviváže, skúste si vyrobiť vlastnú doma. Môžete si zvoliť vôňu podľa svojich predstáv a budete presne vedieť, čo vaša aviváž obsahuje. Návod na výrobu domácej aviváže:

Bylinková aviváž

Na výrobu tejto aviváže budete potrebovať:

1 liter bieleho octu

veľkú hrsť čerstvých listov rozmarínu, tymianu a šalvie

veľkú sklenenú nádobu s nekovovým viečkom

sklenenú fľašu na skladovanie s nekovovým viečkom

sitko alebo plátenko

Postup:

Do sklenenej nádoby vložte čerstvé bylinky a zalejte ich octom tak, aby boli úplne ponorené. Nádobu zatvorte a nechajte na chladnom mieste lúhovať aspoň 24 hodín, prípadne až 48 hodín pre intenzívnejšiu vôňu. Počas lúhovania občas nádobou zatraste. Po uplynutí doby preceďte obsah cez sitko alebo plátenko, aby ste odstránili zvyšky byliniek. Hotovú aviváž prelejte do sklenenej fľaše a môžete ju začať používať. Dávkovanie je rovnaké ako pri bežnej aviváži – podľa potreby, no nie viac, než ste zvyknutí.

Rýchla domáca aviváž

Na rýchle riešenie stačí:

ocot (liehový alebo jablkový)

esenciálny olej vhodný na výrobu prírodnej kozmetiky

Ak nemáte čas na prípravu bylinkovej aviváže, jednoducho nalejte do zásuvky na aviváž 2 polievkové lyžice octu a pridajte niekoľko kvapiek esenciálneho oleja podľa svojho výberu. Obľúbenými voľbami sú eukalyptus, levanduľa, mäta, mandarínka alebo citronela.

Pre tých, ktorí si chcú aviváž pripraviť vopred, zmiešajte v sklenenej fľaši (bez kovového uzáveru) ocot a prevarenú studenú vodu v pomere 1:1. Potom pridajte niekoľko kvapiek esenciálneho oleja a vaša aviváž je hotová. Používajte ju pri praní rovnako, ako by ste používali klasickú aviváž.