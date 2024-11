Nekupujte džem, ak na etikete nájdete tieto zložky

Dávate prednosť domácim zaváraninám, alebo občas siahnete aj po džemoch z obchodu? Pri ich výbere je rovnako dôležité, ako pri každej inej potravine, venovať pozornosť zloženiu. Nie všetko, čo vyzerá ako chutný ovocný džem, je naozaj kvalitné.

Džemy ako sladká pochúťka nielen na pečivo

Džemy a zaváraniny patria k obľúbeným maškrtám. Dokážu ozvláštniť nielen raňajkový chlieb s maslom, ale často sú aj nevyhnutnou súčasťou rôznych dezertov či cukroviniek. Pri ich kúpe by ste však mali vedieť, ako rozlíšiť kvalitný výrobok od lacnej náhrady plnej zbytočných prísad.

Na prípravu domáceho džemu pritom stačí len pár základných ingrediencií: ovocie a cukor. Ovocie sa varom zbaví časti vody a vysoký obsah cukru slúži ako prirodzený konzervant. Týmto jednoduchým spôsobom môžete dosiahnuť, že džem vydrží veľmi dlho bez toho, aby sa pokazil. Ak sa pridajú aj želírovacie látky, napríklad pektín, výsledkom je príjemná hustá konzistencia.

Čo všetko sa môže v džemoch ukrývať?

Ak si chcete byť istí, že kupujete kvalitný džem, na etikete si vždy prečítajte podiel ovocia. Bežné džemy by mali obsahovať aspoň 350 gramov ovocia na kilogram výrobku. Tie s označením „extra“ alebo „výberové“ by mali mať dokonca minimálne 450 gramov ovocia.

Pozor však na výrobky označené ako „ovocná nátierka“. U nich nie je stanovené minimálne množstvo ovocia, čo znamená, že môžu obsahovať len malý podiel skutočného ovocia. Výnimku tvoria niektoré druhy džemov, ako napríklad tie vyrobené zo šípok, kdoulí či rakytníka, kde je podiel ovocia prirodzene nižší.

Dôležitým údajom je aj obsah tzv. refraktometrickej sušiny. Tá zahŕňa prirodzené cukry a kyseliny pochádzajúce z ovocia, ale aj pridaný cukor. Pri lacných džemoch môže tento obsah presahovať 60 %, zatiaľ čo kvalitnejšie výrobky s označením „extra“ alebo „menej sladké“ majú tento podiel nižší, obvykle v rozmedzí 52 – 59 %. Špeciálne džemy môžu mať dokonca menej ako 40 %.

Nebezpečné prísady a lacné náhrady

Pri kupovaných džemoch môže byť zloženie dlhé a obsahovať prísady, ktoré by ste v domácich výrobkoch nenašli. Zahusťovadlá, ako guarová guma či xanthan, alebo stabilizátory síce vylepšujú konzistenciu, no pre zdravie ani chuť nie sú nevyhnutné.

Ešte väčšiu pozornosť venujte prítomnosti glukózo-fruktózového sirupu. Táto lacná náhrada cukru sa často používa na zníženie výrobných nákladov. Hoci môže džem na prvý pohľad pôsobiť rovnako chutne, odborníci tento sirup čoraz častejšie spájajú so vznikom obezity a cukrovky.

Domáca šípková marmeláda

Jablká tam, kde by ste ich nečakali

Jednou z menej očividných, ale častých praktík je pridávanie jabĺk do džemov. Jablká sú lacné, ľahko dostupné a vďaka vysokému obsahu pektínu zlepšujú hustotu džemu. Problém však nastáva, ak si kúpite drahý džem z exotického ovocia a zistíte, že jeho chuť je len výsledkom pridaných jabĺk a aróm.

Ako spoznať naozaj kvalitný džem?

Jednoduché pravidlo znie: čím kratší zoznam zložiek, tým lepšie. Ideálny džem obsahuje len ovocie, cukor a pektín. Ak je zloženie dlhé a zahŕňa sirupy, stabilizátory či zahusťovadlá, hľadajte radšej inú možnosť.

Pre tých, ktorí chcú mať úplnú kontrolu nad tým, čo konzumujú, je najlepšou voľbou domáci džem. Tak budete mať istotu, že váš sladký pokrm neobsahuje nič, čo tam nepatrí, a zároveň si môžete chuť prispôsobiť podľa seba.

Džem je skvelou pochúťkou, no jeho kvalita môže výrazne kolísať. Pri nákupe sa riaďte etiketou a uprednostnite výrobky s vysokým podielom ovocia a bez zbytočných prísad. Pamätajte, že jednoduchšie zloženie znamená kvalitnejší produkt. A ak máte možnosť, skúste si pripraviť vlastný džem – stojí to za to!