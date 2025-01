Nechávate po praní otvorené dvierka práčky? Robíte obrovskú chybu

Mnohí z nás sú presvedčení, že po skončení pracieho cyklu je najlepšie ponechať dvierka práčky dokorán, aby sa bubon dôkladne vysušil a zabránilo sa vzniku nepríjemných pachov. Tento názor sa dlhé roky zdal logický aj mne. Avšak po preštudovaní viacerých odborných tipov a osobných skúsenostiach som zistil, že takéto riešenie môže spôsobiť viac škody ako úžitku. Tu je podrobnejšie vysvetlenie, prečo by ste mali s ponechávaním dvierok dlho otvorených zaobchádzať opatrne.

Otvorené dvierka a vznik nežiaducich problémov

Na prvý pohľad je úplne prirodzené myslieť si, že nechať práčku po praní dokorán otvorenú pomôže jej vyschnutiu. Ak však vaša práčka stojí v kúpeľni alebo v inej miestnosti s výraznou vlhkosťou, môžete sa stretnúť s viacerými neželanými dôsledkami. Otvorené dvierka umožňujú vniknutie nielen vlhkého vzduchu, ale aj prachu a rôznych drobných nečistôt. Tie sa môžu usadzovať na vnútorných častiach práčky a neskôr negatívne ovplyvniť jej výkon.

Okrem toho treba brať do úvahy aj fakt, že vlhkosť z okolitého prostredia dokáže preniknúť do vnútorných mechanizmov a kovových súčastí spotrebiča. Postupom času sa tým zvyšuje riziko korózie a rýchlejšieho opotrebovania. Výsledkom môžu byť poruchy, ktoré skráti životnosť práčky a donútia vás investovať do opráv alebo do kúpy novej.

Plesne a nepríjemné pachy

Možno sa to zdá protichodné, no práve dvierka otvorené dlhší čas môžu prispieť k tvorbe plesní. Vlhká kúpeľňa alebo pivnica vytvárajú ideálne prostredie, kde sa môže vlhkosť zrážať v rôznych záhyboch a tesneniach práčky. Keď sa tieto miesta nedostatočne vetrajú alebo zostávajú stále vlhké, sú živnou pôdou pre rast plesní, ktoré následne spôsobujú nepríjemný zápach. Ten sa môže preniesť aj na vaše oblečenie, čo je nielen nepraktické, ale aj nehygienické.

Zároveň, ak sa v spotrebiči tvoria plesne, môže ich byť náročné odstrániť bez použitia špeciálnych čistiacich prostriedkov. To znamená ďalšie náklady a nutnosť dôkladnej údržby. Je preto rozumnejšie neponechávať dvierka úplne otvorené celé dni a radšej nájsť spôsob, ako zabezpečiť primeranú cirkuláciu vzduchu bez prehnaného vplyvu okolitej vlhkosti.

Nebezpečenstvo pre tesnenia

Tesnenia práčky sú kľúčovou súčasťou, ktorá bráni únikom vody počas pracieho cyklu. Keď však dvierka zostávajú dlhodobo a úplne otvorené, môže dôjsť k ich postupnému deformovaniu alebo dokonca k prasknutiu. Napriek tomu, že gumové tesnenia bývajú navrhnuté tak, aby vydržali rôzne teploty aj miernu záťaž, neustále napätie či nesprávne zaobchádzanie ich môžu poškodiť rýchlejšie.

Výsledok poškodeného tesnenia môže byť katastrofálny: od mierneho pretekania vody počas prania až po rozsiahle škody v domácnosti. Oprava je často nákladná a okrem samotného tesnenia môžete potrebovať pomoc servisného technika, čo znamená ďalšie výdavky a nepríjemnosti.

Ako teda na to?

Existuje niekoľko jednoduchých, no účinných rád, ako sa starať o vašu práčku, aby vám vydržala čo najdlhšie:

Ponechajte dvierka mierne pootvorené: Po skončení cyklu stačí, ak ich necháte voľne pootvorené na niekoľko hodín, aby sa z vnútorných priestorov odparila zvyšková voda. Tým zabránite nadmernému hromadeniu vlhkosti, no súčasne obmedzíte aj prienik prachu a vlhkého vzduchu z kúpeľne či inej miestnosti. Pravidelné čistenie: Nezabúdajte aspoň raz za mesiac pretrieť gumové tesnenie a priestor dvierok vlhkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom. Takto predídete usádzaniu nečistôt, ktoré môžu spôsobiť nielen zápach, ale aj poškodenie materiálov. Dôkladné vetranie miestnosti: Ak máte kúpeľňu bez okna, zvážte použitie ventilátora alebo častejšie vetranie dverami. Znížite tým vlhkosť a obmedzíte riziko vzniku plesní nielen v práčke, ale aj v celom priestore. Používanie vhodných čistiacich prostriedkov: Vyberajte pracie prostriedky a aviváže, ktoré obsahujú zložky brániace usádzaniu plesní alebo mastnoty. Pri praní uterákov či športového oblečenia môžete pridať aj octovú vodu či prostriedky na dezinfekciu práčky.

Zhrnutie

Nechať dvierka práčky otvorené po praní síce môže na prvý dojem znieť ako dobrý nápad, avšak v praxi to prináša viacero rizík. Patria sem predovšetkým väčšia pravdepodobnosť vzniku plesní, nepríjemných pachov, korózie a poškodenia tesnení, ktoré môžu viesť k vážnym poruchám. Ak chcete predĺžiť životnosť práčky a súčasne zabrániť zbytočným opravám, postačí nechať dvierka pootvorené len na obmedzený čas a pravidelne spotrebič čistiť. Správna starostlivosť a vetranie v miestnosti, kde sa práčka nachádza, vám zaručia, že spotrebič bude fungovať spoľahlivo a vaše oblečenie zostane svieže po každom pracom cykle.