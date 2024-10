Nalejte do sprchového kúta a zalejte vriacou vodou. Funguje omnoho lepšie než klasické chemikálie

Máte problémy s odtokmi vo vašej domácnosti? Z času na čas sa môže stať, že sa upchajú, čo je pomerne bežný jav. Ak aj vy občas bojujete s neodtekajúcou vodou, nezúfajte. Existuje jednoduchý spôsob, ako si doma pripraviť účinný prostriedok na čistenie upchatého odtoku, ktorý je šetrný a efektívny.

Trápia vás odtoky v kúpeľni alebo kuchyni?

Ak ste sa s týmto problémom ešte nestretli, je na čase začať venovať pravidelnú pozornosť údržbe vašich odtokov. Možno si pamätáte, že starostlivosť o odtoky bola u vašej mamy alebo babky samozrejmosťou. Pravidelné čistenie však nie je len prehnanou túžbou po čistote – je to účinná prevencia pred budúcimi problémami. Čím lepšie sa o svoj domov staráte, tým menej starostí budete mať s upchatými odtokmi.

Prevencia a zmes na čistenie odtokov

Jedným z najúčinnejších spôsobov, ako predchádzať upchatiu odtokov, je pravidelné preplachovanie horúcou vodou a používanie sitiek. Horúca voda pomáha rozpúšťať nečistoty, ktoré sa prirodzene usadzujú na stenách potrubia.

Nejde len o oleje, ktoré sa do odtoku dostávajú pri varení, ale aj o nečistoty z mydla a čistiacich prostriedkov. Tento nános sa časom spája s pevnými nečistotami, ako sú dlhé vlasy, ktoré môžu byť jednou z najhorších príčin upchatia odtoku. Odtoky by ste preto mali pravidelne preplachovať väčším množstvom horúcej vody, ktorú môžete doplniť octom. Ocot nielenže rozpúšťa mastnotu, ale aj neutralizuje nepríjemné pachy.

Ak sa vám však odtok už upchal, môžete vyskúšať jednoduchú domácu zmes. Nasypte do odtoku pol šálky jedlej sódy a zalejte ju šálkou octu. Alternatívne môžete použiť vylepšený recept, ktorý je ešte účinnejší.

Pripravte si zmes zo 100 ml saponátu, šálky octu a lyžice soli. Do odtoku pridajte lyžicu jedlej sódy alebo kypriaci prášok, zalejte pripravenou zmesou a nechajte ocot so sódou zareagovať. Penenie, ktoré pri reakcii vzniká, môže pomôcť rozpustiť usadené nečistoty. Ak sa problém neodstráni, zalejte odtok ešte litrom horúcej vody, čo by malo pomôcť rozložiť zvyšné nečistoty.

Čo vyskúšať na upchaté odtoky?

Tento postup funguje, ak voda aspoň čiastočne odteká. Ak je však sprcha, umývadlo alebo drez úplne zaplavené vodou, nebude možné túto metódu použiť. Skôr než zavoláte drahého opravára, vyskúšajte to vyriešiť sami.

Ako prvú pomoc použite gumový zvon, ktorý pomocou tlaku vody uvoľní nečistoty a obnoví prietok potrubia.

Ak zvon nepomôže, skúste použiť špirálový čistič, ktorý je špeciálne navrhnutý na odstraňovanie pevných prekážok. Tento nástroj vám umožní dosiahnuť a odstrániť prekážky v potrubí pomocou rotácie a vyťahovania nečistôt.

Ak sú v odtoku napríklad vlasy, zvyšky jedla alebo piesok, samotný ocot ani sóda nebudú dostatočné. Na takéto prípady je vhodné použiť silný tlak – či už ide o zvon, špirálový čistič alebo tlak vody z hadice.

Príliš pevné prekážky nedokáže ocot ani sóda rozpustiť, no mechanický tlak si s nimi poradí.