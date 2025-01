Najťažšie obdobie pre vtáky. Ako im pomôcť prežiť zimu? Tu je niekoľko užitočných rád

Stred zimy prináša vtákom najväčšie výzvy. Ich prirodzené zdroje potravy sa stále viac vyčerpávajú, bobule sú takmer úplne spotrebované a ak prídu ďalšie mrazy alebo zvýšené snehové úhrny, operenci budú potrebovať našu pomoc viac ako kedykoľvek predtým.

Kŕmenie vtákov sa obvykle začína v októbri alebo novembri. Potrava by sa mala začať doplňovať až vtedy, keď nastanú silné mrazy alebo keď zem prekryje hustá snehová vrstva. Neustále plné kŕmidlá môžu viesť k tomu, že vtáci stratia motiváciu hľadať iné prírodné zdroje potravy, čo môže oslabovať ich prirodzené prežitie.

Je dôležité si uvedomiť, že do kŕmidiel prichádzajú prevažne určité druhy vtákov. Štúdie ukazujú, že tieto vykrmované druhy môžu začať vytláčať menej bežných operencov, ktorí kŕmitka prirodzene nevyhľadávajú. Okrem toho, nevhodná a nedostatočne výživná strava môže negatívne ovplyvniť reprodukčné schopnosti vtákov.

Ako správne a efektívne kŕmiť vtákov?

Aby sme zabezpečili, že naše úsilie bude skutočne prospešné a nepovedie k neželaným následkom, je dôležité věnovať pozornosť tomu, čo vtákov do kŕmitok dávame. Aké potraviny si vtákov najviac obľúbia?

Môžeme využiť komerčne dostupné kŕmne zmesi alebo si ich pripravíme vlastnoručne. Slnečnica je obľúbená takmer u všetkých operencov a mala by tvoriť základ krmiva. Pre zvýšenie pestrosti a prilákania rôznych druhov môžeme pridať semienka maku, ľanu, prosa, repy, pšenice, nesladených ovsených vločiek či drvených orechov.

Niektoré druhy, najmä kosa, sýkorky, vrabce, červienky, speváčky, škorce, ďatle a drozdy, ocenia prídavok sušených múčnych červov. Tieto proteínové zdroje sú pre vtákov veľmi dôležité, najmä počas zimy, keď je potrava nedostupná.

Ďatle, brhlíky a sýkorky majú radi loj. Môžete použiť komerčne dostupné lojové guličky alebo si vytvoriť vlastné lojové kŕmidlo. Postup je jednoduchý: rozkúrte hovädzí loj alebo kvalitný rastlinný tuk, zmiešajte ho s rôznymi semenami a zrnami, nalejte do nádoby (napríklad do obráteného kvetináča alebo starého hrnčeka) a nechajte stuhnúť. Nezabudnite vložiť vetvičku, ktorá poslúži ako bidielko pri vyberaní krmiva.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Do kŕmidla určite nepatrí chlieb ani plesnivé pečivo. Taktiež nedávajte do neho cestoviny, neuvarenú ryžu ani iné zbytky jedál z kuchyne, pretože môžu byť pre vtákov škodlivé a spôsobovať im zdravotní problémy.

Aké by malo byť ideálne kŕmitko?

Kŕmitko by malo mať pevný a dostatočne veľký strechový kryt, ktorý ochráni vnútorný priestor pred dažďom a snehom, čím sa zabráni vlhkosti zŕn. Okrem toho je dôležité, aby mala základňa kŕmidla zvýšené okraje, ktoré zabránia tomu, aby vietor rozfúkal potravu na zem.

Klasické drevené „chatky“ sú medzi vtákmi veľmi obľúbené a ľahko sa inštalujú na vhodnom mieste v záhrade alebo na strome. Alternatívou sú aj plastové kŕmidlá so strechou a zásobníkom, ktoré poskytujú dostatok krmiva na celý deň a ľahko sa čistia a dezinfikujú. Pravidelná údržba kŕmitok, aspoň raz mesačne, je nevyhnutná na prevenciu šírenia vtáčích chorôb.

Pre lojové guličky je najlepšie použiť špeciálne zásobníky, ktoré umožňujú jednoduché dopĺňanie bez rizika, že by sa vtákom zamotali pazúriky do šnúry či plastovej siete. Pred zavesením je dôležité odstrániť šnúru z guličiek, či už ich vešiate samostatne alebo do zásobníka. Lojové produkty by mali byť umiestnené na mieste, kde nie sú vystavené priamym slnečným lúčom, aby sa tuk nerozpustil.

Kŕmidlo by malo byť zavedené aspoň 150 cm nad zemou, aby sa zabránilo prístupu predátorov, ktorí by mohli chcieť chytať vtákov počas kŕmenia.

Ako správne kŕmiť vodných vtákov?

Historicky sa labute a iných vodných vtákov kŕmia suchým pečivom, čo je však nesprávne a pre vtákov nevhodné. Okrem toho, zbytky, ktoré vtáky nekonzumujú okamžite, plesnivejú vo vode, čo môže viesť k vážnym zdravotným problémom alebo dokonca k úhynu vtákov.

Namiesto toho môžete ponúknuť obilniny, hrach, ciceru, kukuricu, listovú zeleninu alebo odrezky a šupky zo zeleniny. Na trhu sú dostupné aj špeciálne granulky pre vrubozobých vtákov, ktoré poskytujú potrebné živiny. Vždy však dôležité sledovať, či v mieste kŕmenia nepláva nadmerné množstvo potravy vo vode, čo môže negatívne ovplyvniť kvalitu vody a zdravie vtákov.

Správne kŕmenie vtákov môže výrazne prispieť k prežitiu mnohých druhov počas náročnej zimy. Dbajte na kvalitné a vhodné potraviny, zabezpečte správne umiestnenie a údržbu kŕmidiel a zároveň rešpektujte prirodzené chovanie vtákov. Týmto spôsobom môžete pozitívne ovplyvniť miestnu vtáčiu populáciu a pomôcť im prežiť neľahké zimné obdobie s minimálnymi stresmi a maximálnou podporou.