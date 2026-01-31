Najnovší spôsob krádeže účtov. Zahŕňa populárnu platobnú metódu

Digitálne platby na Slovensku prechádzajú veľkými zmenami. Banky zavádzajú okamžité prevody, nové bezpečnostné prvky a moderné platobné služby. Hoci sú navrhnuté tak, aby boli bezpečné, vytvárajú zároveň priestor pre podvody, ktoré sú založené na manipulácii a psychologickom tlaku.
Podvodníci neútočia na bankový systém ako taký — ten je zabezpečený. Útočia na používateľov, najmä keď sú v strese, konajú rýchlo alebo nereagujú dostatočne opatrne.
Video: Ako fungujú moderné podvody?
V pôvodnom článku bolo uvedené odporúčanie na video. Aby informácia zostala v texte a zároveň bola reálne použiteľná aj pre slovenského čitateľa, nechávam ju v podobnom tvare:
Pozrite si aj video, ktoré vysvetľuje, ako sa podvodníci snažia manipulovať ľudí pri online platbách:
Ako sa menia platby na Slovensku?
Slovensko dnes využíva viacero moderných platobných nástrojov:
1. Okamžité platby (Instant payments)
Väčšina slovenských bánk už umožňuje prijímať alebo odosielať peniaze v priebehu pár sekúnd. Rýchlosť je veľkou výhodou — no práve rýchle prevody znemožnia zastaviť platbu, ak človek urobí chybu alebo naletí podvodníkovi.
2. Overovanie príjemcu IBAN
Od roku 2025 je pre banky v EÚ povinné overovať, či meno príjemcu zodpovedá zadanému účtu. Ide o opatrenie, ktoré má zabrániť omylom a znížiť riziko podvodov.
3. BLIK a ďalšie moderné služby
Na Slovensku je dostupný poľský systém BLIK, ktorý umožňuje platiť cez jednorazové kódy. Technicky je bezpečný, ale podvodníci dokážu manipulovať ľudí, aby kód poskytli dobrovoľne.
Ako podvodníci na Slovensku reálne postupujú
Podvody sa neviažu na jednu konkrétnu platobnú metódu. Fungujú najmä na princípe sociálneho nátlaku, falošných príbehov a predstierania autority.
1. Falošná žiadosť o vrátenie peňazí
Podvodník tvrdí, že vám omylom poslal peniaze. Následne žiada, aby ste ich okamžite poslali späť — často na iný účet, než z ktorého platba prišla.
➡️ Tento podvod sa objavil aj na Slovensku.
➡️ NBS aj banky upozorňujú, že skutočné omyly rieši vždy banka, nie odosielateľ cez SMS alebo telefonát.
2. Falošné inzeráty a kupujúci, ktorí sa „ponáhľajú“
Typické pri predaji cez bazáre:
- podvodník sa vydáva za kupujúceho
- pošle podvodnú platobnú stránku
- vyláka údaje z platobnej karty alebo prihlasovacie údaje do banky
- alebo žiada zaplatenie fiktívnych poplatkov
Tento typ podvodu je dnes jedným z najčastejších na Slovensku.
3. Telefónne podvody – vishing
Na Slovensku mimoriadne rozšírené.
Podvodníci sa vydávajú za:
- banku
- políciu
- kuriérsku službu
- technickú podporu
Snažia sa dostať napríklad k:
- prihlasovacím údajom do banky
- BLIK kódu
- SMS autorizačným kódom
- údajom z platobnej karty
Útok je vždy založený na vytvorení paniky alebo pocitu naliehavosti.
Prečo tieto podvody fungujú aj u nás?
Hoci slovenské banky zavádzajú moderné bezpečnostné prvky, najväčším rizikom zostáva človek.
Podvodníci využívajú situácie, keď je obeť:
- unavená
- zaskočená
- pod časovým tlakom
- presvedčená, že hovorí s autoritou (bankou, políciou)
- presvedčená, že ide o drobný omyl, ktorý treba rýchlo napraviť
Technológia je teda bezpečná — ale ľudia sa nechajú zmanipulovať skôr, než si stihnú overiť detaily.
Čo robiť, ak dostanete nečakanú platbu alebo podozrivú požiadavku?
1. Nikdy neposielajte peniaze späť podľa pokynov neznámeho človeka.
A to ani vtedy, keď tvrdí, že ide o omyl.
2. Okamžite kontaktujte svoju banku cez oficiálne číslo.
Banky majú presné postupy, ako riešiť omylom odoslané platby či pokusy o podvod.
3. Neukazujte ani neposielajte údaje z karty, prihlasovacie údaje ani autorizačné kódy.
4. Pri predaji cez bazár vždy ignorujte odkazy a falošné platobné brány.
5. Neponáhľajte sa — rýchle rozhodnutia sú najväčší priestor pre podvodníkov.
Záver: Technológie sa zlepšujú, no podvody sa vyvíjajú ešte rýchlejšie
Slovensko má moderné a bezpečné bankové služby, no podvodníci neustále hľadajú spôsoby, ako využiť ľudskú dôveru. Či už ide o falošné platby, podvody pri online predaji, alebo telefonické útoky, vždy platí jednoduché pravidlo:
Ak vás niekto tlačí k rýchlemu finančnému rozhodnutiu, je to takmer určite podvod.