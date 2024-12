Najlepší recept na linecké koláčiky, bez ktorých si Vianoce nebudete vedieť predstaviť! Toto musíte vyskúšať!

Vianočné obdobie je neodmysliteľne spojené s vôňou pečenia. A čo by to boli za sviatky bez lahodných lineckých koláčikov? Tieto jemné kolieska plnené voňavou marmeládou patria medzi absolútne klasiky, ktoré miluje každý. Ak túžite po dokonalom výsledku, ktorý na Štedrý deň doslova pohladí vaše chuťové poháriky, vyskúšajte tento osvedčený recept.

Rakúske korene lineckého pečiva

História lineckého pečiva siaha do rakúskeho mesta Linz, odkiaľ pochádzajú známe Linzer Augen, čiže „linecké oči“. Tieto tradičné koláče sú o niečo väčšie ako naše, s priemerom 8 až 10 centimetrov. Charakteristické sú tým, že do ich vrchného dielu sa vykrajuje buď jeden veľký otvor uprostred, alebo tri malé otvory usporiadané do trojuholníka.

Samotné cesto, ktoré sa v Rakúsku používa, má názov „krehké cesto“ a jeho zloženie je trochu iné, než sme zvyknutí u nás. Rakúšania pripravujú dve varianty: svetlú, vyrobenú z masla, múky, cukru a žĺtkov, a tmavšiu, do ktorej pridávajú mleté pražené orechy. Táto pestrosť zaručuje, že linecké pečivo sa dá prispôsobiť rôznym chutiam.

Čo robiť, aby vaše linecké koláčiky boli dokonalé?

Aby ste dosiahli skvelý výsledok, stačí dodržať niekoľko jednoduchých tipov:

Chladenie cesta: Čerstvo pripravené cesto nechajte vždy odležať v chladničke. Stačí hodina, no ak ho necháte odpočívať cez noc, výsledok bude ešte lepší.

Pred spracovaním nechajte cesto chvíľu povoliť, aby sa nelámalo ani nelepilo. Nájdite ten správny moment medzi chladným a príliš mäkkým.

Sledujte rúru: Linecké pečivo je veľmi jemné, a preto sa môže rýchlo spáliť. Už po 6. minúte začnite kontrolovať stav pečenia. Stačí chvíľka nepozornosti a koláčiky môžu byť prepečené.

Cukrovanie: Ak chcete koláčiky ozdobiť práškovým cukrom, poprášte vrchný diel s otvorom ešte pred tým, než ho spojíte s marmeládou.

Uskladnenie: Linecké koláčiky najlepšie zvláčnejú, ak ich uložíte do papierovej krabice a necháte odpočívať aspoň dva týždne. Po tejto dobe budú dokonalé.

Recept na linecké koláčiky

Časová náročnosť:

Príprava cesta: 20 minút

Chladenie: aspoň 60 minút

Pečenie: približne 30 minút

Potrebné suroviny:

420 g hladkej múky

280 g masla (mäkkého)

140 g práškového cukru

1 balíček vanilkového cukru

3 žĺtky

Marmeláda podľa chuti (ríbezľová, malinová, marhuľová alebo šípková)

Postup prípravy krok za krokom:

Príprava cesta: Na dosku alebo pracovnú plochu nasypte múku, práškový cukor a vanilkový cukor. Pridajte nakrájané maslo a rukami ho zapracujte do múky. Potom pridajte žĺtky a vypracujte hladké, kompaktné cesto. Trvá to len chvíľu – keď sa všetky suroviny spoja, cesto zabaľte do fólie a vložte do chladničky. Chladenie: Cesto nechajte odležať minimálne hodinu, no ideálne cez noc. Tým získate lepšiu konzistenciu na spracovanie. Príprava na pečenie: Vyberte cesto z chladničky a nechajte ho trochu povoliť. Ak je príliš studené, bude sa lámať, no príliš mäkké sa bude lepiť. Vykrajovanie: Na pomúčenej ploche vyvaľkajte cesto na plát s hrúbkou 3–5 mm. Pomocou vykrajovačiek vytvorte kolieska a do polovice z nich vykrojte menší otvor. Pečenie: Rúru predhrejte na 180 °C a kolieska ukladajte na plech vystlaný papierom na pečenie. Pečte približne 7–10 minút, až kým okraje nezačnú jemne zlátnuť. Koláčiky neprepečte – stačí, aby boli svetlé s jemným nádychom farby. Plnenie: Po vychladnutí spodné kolieska natrite marmeládou a priklopte ich vrchným dielom s otvorom. Uskladnenie: Hotové linecké koláčiky skladujte v papierovej krabici na chladnom mieste. Po 14 dňoch budú mäkké a ich chuť sa nádherne rozvinie.

Video inšpirácia

Ak si chcete prípravu predstaviť lepšie, pozrite si tento rýchly návod na pečenie lineckých koláčikov:

Linecké koláčiky, ktoré zahrejú pri srdci

S týmto receptom sa vám podarí pripraviť koláčiky, ktoré budú na sviatočnom stole skutočnou ozdobou. Doprajte si tradičné chute Vianoc a potešte celú rodinu! Vyskúšajte a zaručene nebudete ľutovať.