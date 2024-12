Najčastejšie úrazy pri vianočnom upratovaní: Prekvapí vás, prečo končia ľudia v nemocnici

Keď sa povie zimné obdobie, mnohí si automaticky predstavia nebezpečenstvá na šmykľavých cestách alebo chodníkoch. No realita je taká, že najviac nehôd sa odohrá priamo v našich domovoch počas intenzívneho predvianočného upratovania. V snahe dosiahnuť dokonale čisté kútiky a miesta, na ktoré sa bežne nedostaneme, sa neraz vystavujeme riziku zranenia. Preto je nesmierne dôležité pracovať s rozvahou, aby ste namiesto pohody pri stromčeku nestrávili sviatky v nemocnici.

Intenzívne prípravy na vianočné sviatky často prinášajú aj situácie, ktoré sa môžu skončiť nepríjemným úzom. Okrem rizika popálenia pri vianočnom pečení, smažení kapra či zapaľovaní adventných sviečok by sme nemali zabúdať ani na nebezpečenstvá, ktoré hrozia pri samotnom upratovaní. Podľa zdravotníckych štatistík je každý druhý pacient hospitalizovaný počas decembra obeťou zranenia spojeného s upratovaním. Možno by ste neverili, no aj bežné domáce práce sa môžu skončiť nepríjemne.

Pády z výšky s nepríjemnými následkami

Medzi najčastejšie nehody patrí pád z výšky, ktorý sa odohrá počas umývania okien, vešania záclon alebo utierania prachu z horných políc a skriniek. Používanie nevyhovujúcich pomôcok, ako je nestabilná stolička či starý rebrík, často vedie k pádu, ktorý môže mať za následok zlomeniny, vyvrtnutia alebo bolestivé zranenia chrbtice. Najviac ohrození sú seniori, ktorým pád môže spôsobiť zlomeniny bedrového kíbu. Ak je potrebné vykonať práce vo výške, radšej požiadajte o pomoc rodinných príslušníkov alebo použite bezpečnejšie náčinie.

Náhlenie sa pri upratovaní môže spôsobiť viaceré nehody

Blížiace sa sviatky neraz spôsobujú stres a snahu stihnúť všetko na poslednú chvíľu. V zhone sa často prehliada mokrá podlaha po umytí alebo neodstránené predmety, na ktoré môžete šliapnuť. Aj pri prenášaní dekorácií alebo vianočných darčekov je lepšie zvoliť viac ciest s menej vecami v ruke, než sa snažiť odniesť všetko naraz a riskovať pád.

Opotrebované elektrické spotrebiče ako zdroj nebezpečenstva

Vianočné upratovanie často zahŕňa používanie elektrických pomôcok, ako sú vysávače, parné mopy alebo elektrické kefy. Ak máte prístroje, ktoré ste roky nepoužívali, najprv skontrolujte, či sú v dobrom stave. Staré prístroje môžu byť nebezpečné, spôsobiť skrat alebo dokonca požar. Ak si nie ste istí, radšej zverte kontrolu odborníkovi.

Sklo a zrkadlá: Nenápadné hrozby

Leštenie skiel a zrkadiel patrí k tradičným predvianočným prácam. Pri manipulácii so sklom však dbajte na opatrnosť. Rozbité sklo sa môže stať zdrojom porezania, ktoré si vyžiada ošetrenie. Používajte rukavice a všetky sklenené črepiny starostlivo odstráňte, aby ste predišli zraneniu.

Domáca prvá pomoc pre menšie zranenia

Nie každý úz si vyžaduje zásah lekára. Menšie zranenia, ako sú povrchové rezy alebo podvrtnutia, si môžete ošetriť doma. Studený obklad, dezinfekcia a náplasť alebo obväz sú základom domácej lekárničky. Ak sa vám stane menší úz, doprajte si oddych a minimalizujte pohyb, aby ste predišli zhoršeniu stavu.

Vianočné upratovanie môže byť nielen efektívne, ale aj bezpečné, ak budete postupovať s rozvahou a dáte si pozor na každý krok.