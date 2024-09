Na jeseň zasaďte túto zeleninu a dočkáte sa z nej bohatej úrody

Jeseň máme tu a záhradkári už pomýšlajú na zaslúžený oddych po sezóne a prípravy na zimu. Obdobie jesene ale ešte praje niektorých druhom zeleniny, ktoré sú odolné voči chladnejšiemu počasiu a dokážu priniesť bohatú úrodu. Viete ktoré to sú? Prečítajte si náš článok, kde vám prezradíme, čo je vhodné teraz zasadiť a vy sa tento rok ešte raz budete tešiť z úrody.

Astronomické leto máme za sebou, no nie je to ešte čas, kedy treba záhradku chystať na zimný odpočinok. Predĺžte si sezónu pestovanie so zeleninou, ktoré je ideálna na jesenné počasie. Poďme si ich postupne predstaviť.

Rukola



Rukola je prvou ideálnou voľbou v jesennom čase. Je to aromatická listová zelenina, ktorá sa najlepšie pestuje v chladnejšom jesennom počasí. V tomto počasí sa už nevyskytuje toľko škodcov a chorôb, ktoré by jej cez leto veľmi škodili. Vysádzame ju do riadkov, sadinice dávame aspoň 20 cm od seba, nech má dostatok priestoru. Rukola rastie pomerne rýchlo a jej zber bude možný už do pár týždňov. Ak sa o ňu správne postaráte, dokáže rásť až do prvých mrazov.

Reďkovka

Reďkovky sú ďalšou rýchlo rastúcou zeleninou, ktorú určite odporúčame sadiť na jeseň. Ako rukola, aj reďkovka zvláda nástrahy chladnejšieho počasia výborne. Opäť aj reďkovky sadíme do riadkov, ale im stačí 15 cm odstup na dostatočný rast. Túto chrumkavú a šťavnatú zeleninu ja osobne zbožňujem a vždy do pár týždňov od sadania si na nej pochutnávam.

Cibuľa



Cibuľa je základná surovina hádam väčšiny jedál a patrí do kuchýň po celom svete. Patrí k najbežnejším plodinám, ktorá sa vysádzajú práve na jeseň. Cibuľky vysádzame opäť do riadkov s odstupom 15cm. Cibuľa v zemi počká počas zimného obdobia a s prvými jarnými lúčmi začíne svoj rýchli rast. Začíname ňou a jar sezónu, ale vysádza sa už teraz na jeseň.

Cesnak



Cesnak je na tom podobne ako cibuľa. Sadíme ich do riadkov, ktoré sú od seba odstúpené 15cm a cesnak kladieme každý 10 cm. Rovnako ako pri cibuli platí, že prečká zimu a na jar vás poteší v kuchyni.