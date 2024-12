Môže umývačka poškodiť nerezový riad? Odborníci varujú, že by ste to nemali riskovať

Možno ste už niekedy zažili situáciu, keď po umytí antikorového riadu v umývačke sa na ňom objavili šmuhy, alebo sa dokonca začala tvoriť rez. Na druhej strane, inokedy môže byť riad po umytí v umývačke úplne bezchybný, krásne lesklý a bez akýchkoľvek problémov. Prečo dochádza k týmto rozdielnym výsledkom, aj keď je riad umývaní rovnakým spôsobom?

Výhody umývačky riadu sú nepopierateľné

Umývačka riadu je skutočne výborný pomocník v každej domácnosti. Šetrí čas, námahu a výrazne znižuje spotrebu vody. Vďaka efektívnej recyklácii vody, ktorá prebieha v umývačke, môžete ušetriť až 75% vody v porovnaní s bežným ručným umývaním. Aj keď je umývačka z hľadiska spotreby energie pomerne náročná, jej výkon pri ohreve vody a čistení je stále efektívnejší ako tradičné ručné umývanie.

V mnohých domácnostiach sa rýchlo stane neoddeliteľnou súčasťou kuchynského vybavenia. Členovia rodiny si na komfort, ktorý umývačka ponúka, rýchlo zvyknú, či už ide o väčšiu alebo menšiu domácnosť. Napriek tomu však umývačka nie je vhodná na každý riad. Zatiaľ čo so starými hrncami alebo ručne maľovaným porcelánom je to viac-menej jasné, nie každý vie, že nerezové riady by sa do umývačky dávať nemalo. Aký je dôvod?

Prečo je umývačka nevhodná na umývanie nerezového riadu?

Ak patríte k tímom, ktorí si nerezový riad pravidelne umývajú v umývačke, môže sa stať, že po prvý krát nezaznamenáte žiadne problémy. Postupom času sa však môžu začať prejavovať neželané účinky. Buď máte šťastie a používate umývací prostriedok, ktorý neznečisťuje a nepoškodzuje ochrannú vrstvu nerezového povrchu, alebo sa škody objavia až po niekoľkých umytiach.

Rôzne umývacie prostriedky obsahujú odlišné chemikálie, ktoré môžu mať vplyv na nerezové riady. Napríklad fosfáty, chloridy a bielidlá sú bežnými prísadami, ktoré môžu v priebehu času začať narušovať ochrannú vrstvu nerezovej ocele. Kyseliny, ktoré sa nachádzajú v niektorých umývacích prípravkoch, sú obzvlášť problematické, pretože môžu výrazne poškodiť povrch. Na tento problém ešte vplýva aj tvrdá voda, s ktorou sa dá len ťažko vyhnúť.

Ak sa v umývačke nachádzajú aj hliníkové alebo liatinové hrnce, nádobky a panvice, môže sa začať chemická reakcia, ktorá ešte zhorší stav nerezového riadu. Tieto materiály, najmä hliník, majú tendenciu matnieť a strácať svoj pôvodný lesk, čo môže mať nepriaznivý vplyv na vzhľad všetkého riadu v umývačke.

Mechanické poškodenie nerezového povrchu

Okrem chemického poškodenia sa môžu vyskytnúť aj mechanické problémy. Nerezová oceľ môže mať rôzne povrchové úpravy, ako je matný lesk alebo jemné brúsenie, ktoré je veľmi náchylné na poškriabanie. Tieto špeciálne úpravy sú síce vizuálne atraktívne, ale veľmi ľahko sa môžu poškriabať, ak je riad v umývačke vystavený pohybom spôsobeným tlakom vody. Poškriabaný povrch nie je možné opraviť, čo môže viesť k trvalým poškodeniam.

Ďalším faktorom, ktorý môže ovplyvniť životnosť nerezového riadu v umývačke, je kvalita použitého materiálu. Čím nižšia je kvalita antikora, tým je pravdepodobnejšie, že sa na ňom objaví korózia, najmä ak je často vystavený agresívnym chemikáliám z umývacích prostriedkov. Ak nie ste istý, či je váš nerezový riad vhodný na umývanie v umývačke, vždy sa oplatí skontrolovať odporúčania výrobcu. V mnohých prípadoch nájdete na výrobku symbol, ktorý vám poradí, či je daný riad vhodný do umývačky. Ak výrobca povolí použitie umývačky, riad by mal byť schopný odolávať aj agresívnym chemikáliám v prostriedkoch na umývanie.

Na záver, hoci umývačka je úžasným pomocníkom v domácnosti, pri umývaní nerezového riadu by ste mali byť opatrní. Dlhodobé vystavenie chemikáliám a mechanickému opotrebovaniu môže poškodiť nerezový povrch, čo vedie k nežiaducej zmene vzhľadu a možnej korózii. Preto je lepšie dodržiavať pokyny výrobcu a zvážiť, či naozaj stojí za to riskovať umývanie vášho obľúbeného antikorového riadu v umývačke.