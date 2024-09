Moja žena umýva okná raz za rok. Umýva ich týmto špeciálnym spôsobom a vydržia celú tú dobu čisté

Tak ako všetci, si kladiete otázku, ako často umývať okná? Sú takí, čo to robia j každý týždeň, iný zase raz do mesiaca, no sú aj takí, čo ani raz do roka. Existuje spôsob, na efektívne a špeciálne umytie okien po ktorom vydržia čisté celý rok.

Umývanie okien nie je práve obľúbenou činnosťou pre všetkých, mnohý sa tomu vyhýbajú. Preto ak si osvojíte tie správne postupy a použijete vhodné prostriedky a pomôcky, bude vás táto činnosť desiť len raz ročne.

Moja žena umýva okná raz za rok Foto: depositphotos.com

Čo budete potrebovať

Pri čistení okien je dôležité mať aj vhodné pomôcky a prostriedky, nie len samotný správny postup. Budete potrebovať vedro alebo lavór, vodu, handry, stierku a špeciálne čistiace prostriedky na umývanie okien. Dôležitá poznámka! V zimnom období nesmie mať voda na umývanie viac ako 30 °C, mohlo by vám prasknúť okno. Rada: neexperimentujte s rôznymi chemikáliami, abrazívnymi prípravkami alebo rozpúšťadlami. Tieto vám dokážu nenávratne okná zničiť.

Dodržujte tento postup

Počas samotného umývania okien, je dôležité dodržiavať správne postupy. Sklá a rámy nikdy nečistite nasucho, usadený prach môže tieto povrchy poškriabať. Taktiež by ste nemali používať bežný prostriedok na riad, môže vytvoriť lepkavý film, na ktorý sa bude usádzať nečistota. Používajte prípravky obsahujúce alkohol alebo čpavok, ktoré sú prchavé neostanú na oknách.

Ako na to?

Použite dve handričky, jednu na mokré umývanie a druhú, suchú na leštenie. Nemali by obsahovať chlpy, teda najvhodnejšie je použiť handričky z mikrovlákien. Pripravte si aj stierku a vedierko alebo vandlík s teplou vodou. Nezabúdajte, čo sme si spomínali vyššie, počas zimy teplota vody nesmie prekročiť 30 °C! Pred umývaním odmočte sklá okien a očistite rámy, kľučky, parapety a žalúzie handrou s čistou teplou vodou.

Ak sú už príliž znečistené, použite špeciálny prostriedok a následne opláchnite čistou vodou. V závere myte okná sprejom s obsahom alkoholu, dôkladne vyleštite, aby ste nezanechali šmuhy. Pokiaľ by ste chceli použiť prírodné prostriedky, odporúčame roztok octu a vody, na vyleštenie touto zmesou použite novinový papier.

