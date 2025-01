Máte upchatú toaletu a chýba vám klasický zvon? Vystačíte si s obyčajnou PET fľašou!

Ak sa vám niekedy stalo, že ste pri spláchnutí zistili, že voda v záchode vôbec neodteká, dobre viete, aké nepríjemné a stresujúce to môže byť. Hoci je riešením často zavolať odborníka, niekedy dokážete toaletu uvoľniť aj vlastnými silami. Existuje totiž niekoľko šikovných trikov, vďaka ktorým si dokážete poradiť sami – a najväčším pomocníkom sa môže stať obyčajná PET fľaša.

1. Prevencia je základ

Než sa pustíte do rôznych čistiacich manévrov, nezaškodí pripomenúť si, ako takejto situácii predchádzať. Toaleta nie je kôš, preto do nej nehádžte zvyšky jedla, servítky, vlhčené utierky či dokonca obaly od toaletného papiera. Tieto predmety sa môžu v odpadovej rúre nahromadiť, čo vedie k postupnému upchatiu. Úplnou samozrejmosťou by malo byť splachovanie dostatočným množstvom vody – veľakrát sa totiž upchatie objaví aj po tom, čo sa do misy vyhodí priveľa toaletného papiera naraz.

Čo do záchoda určite nepatrí:

Zvyšky jedla a oleja

Vlhčené obrúsky

Dámske hygienické potreby

Rolky od toaletného papiera

Iné predmety, ktoré sa nerozpúšťajú vo vode

Ak sa budete držať tohto pravidla, pravdepodobnosť, že sa vám toaleta upchá, sa výrazne zníži. Samozrejme, niekedy sa podobnej nehode ani pri najlepšej snahe vyhnúť nedá – a práve vtedy prichádzajú na rad nasledujúce metódy.

2. Princíp fungovania zvonu: podtlak

Bežne na uvoľnenie upchatého WC používame tzv. gumový zvon. Celý trik spočíva v tom, že pravidelným pumpovaním vytvárame podtlak, ktorý nečistoty uvoľní a umožní vode znova odtekať. Zvon je však pomerne veľký a nie každý ho má okamžite po ruke. Ak ste v podobnej situácii a nemáte chuť alebo možnosť bežať do obchodu, skúste nasledujúci postup s PET fľašou.

3. PET fľaša ako núdzová náhrada zvonu

Na prvý pohľad to môže znieť zvláštne, ale plastová dvojlitrová fľaša môže v mnohých prípadoch poslúžiť rovnako dobre ako gumový zvon. Ako na to?

Odrežte spodok: Najskôr si pripravte vyprázdnenú a umytú PET fľašu (ideálne 2-litrovú). Pomocou ostrého noža alebo nožníc odrežte dno fľaše. Neotvárajte vrchnák: Aby vznikol žiadaný podtlak, nechajte na hrdle nasadený uzáver. Nasaďte do misy: Vložte odrezanú časť fľaše do záchodovej misy tak, aby hrdlo smerovalo nahor. Pumpujte: Niekoľkokrát rázne pritlačte a uvoľnite (podobne ako pri použití klasického zvonu). Toto opakujte, až kým voda nezačne opäť voľne odtekať.

Pri manipulácii majte na rukách ochranné rukavice a radšej si pripravte aj handru či papierové utierky, keby sa stalo, že sa voda vyšpliechne von. Ak váš prvý pokus nie je úspešný, skúste pumpovanie zopakovať. V mnohých prípadoch je výsledok okamžitý a toaleta sa opäť rozbehne.

Video tip: Pozrite si podrobnú ukážku postupu na YouTube kanáli Beliane – kliknite tu.

4. Overená kombinácia: jedlá sóda a ocot

Ak PET fľaša nezabrala na sto percent alebo chcete ešte dôkladnejšie prečistiť potrubie, siahnite po dvoch bežných surovinách z domácnosti: jedlej sóde a octe. Táto kombinácia je mimoriadne účinná a navyše ekologická.

Pol kilogramu jedlej sódy: Nasypte ju priamo do toaletnej misy. Liter octu: Následne pomaly nalejte ocot – pripravte sa na prudkú reakciu, preto sa k mise nenakláňajte. Nechajte pôsobiť: Ideálne cez noc, aby sa nečistoty rozpustili a uvoľnili. Dokončite proces: Ráno zalejte teplou (najlepšie horúcou) vodou a potom spláchnite.

Táto metóda pomáha rozpúšťať rôzne organické zvyšky a tuky, ktoré sa zachytávajú v potrubí. Akonáhle túto zmes prepláchnete horúcou vodou, toaleta by mala opäť fungovať normálne.

5. Mechanické riešenia: drôt a kanalizačné pero

Pokiaľ vám nepomohla PET fľaša ani sódovo-octový roztok, máte ešte ďalšie možnosti:

Drôt (napríklad vešiak) : Nájdite si dostatočne dlhý, ohybný, no pevný drôt. Skvele môže poslúžiť rozstrihnuté kovové ramienko. Koniec, ktorý vsuniete do záchodovej misy, obaľte handrou, aby ste nepoškriabali glazúru. Potom ho opatrne posúvajte a skúste nánosy nečistôt „rozbiť“ a posunúť ďalej do potrubia.

: Nájdite si dostatočne dlhý, ohybný, no pevný drôt. Skvele môže poslúžiť rozstrihnuté kovové ramienko. Koniec, ktorý vsuniete do záchodovej misy, obaľte handrou, aby ste nepoškriabali glazúru. Potom ho opatrne posúvajte a skúste nánosy nečistôt „rozbiť“ a posunúť ďalej do potrubia. Kanalizačné pero: Ide už o profesionálnejší nástroj dostupný v obchodoch s potrebami pre domácnosť a stavbu. Funguje podobne ako drôt, ale je pružnejšie, dlhšie a často pohodlnejšie na manipuláciu.

6. Čo robiť, ak nič nepomáha?

Aj keď sú popísané triky vo väčšine prípadov účinné, môže sa stať, že vás postihol rozsiahlejší problém v potrubí alebo kanalizácii. V takom prípade je lepšie nestrácať ďalší čas a nervy a privolať inštalatéra. Profíci disponujú profesionálnym vybavením a dokážu zhodnotiť, či netreba vykonať aj väčší zásah.

Zhrnutie

Buďte ostražití : Nekombinujte záchod s odpadkovým košom – predídete tak množstvu problémov.

: Nekombinujte záchod s odpadkovým košom – predídete tak množstvu problémov. Vyskúšajte PET fľašu : Funguje na podobnom princípe ako gumový zvon, využíva podtlak.

: Funguje na podobnom princípe ako gumový zvon, využíva podtlak. Jedlá sóda a ocot : Táto dvojica dokáže uvoľniť ľahšie usadeniny a zároveň odstrániť zápach.

: Táto dvojica dokáže uvoľniť ľahšie usadeniny a zároveň odstrániť zápach. Pri väčších problémoch : Mechanicky môžete zasiahnuť drôtom alebo využiť kanalizačné pero.

: Mechanicky môžete zasiahnuť drôtom alebo využiť kanalizačné pero. Posledná možnosť: Ak všetko zlyhá, neváhajte privolať odborníka.

Pamätajte, že včasná prevencia a správne návyky pri používaní toalety dokážu zabrániť upchatiu oveľa efektívnejšie, než akékoľvek neskoršie zásahy. A ak sa už stane, že voda neodteká, skúste najprv jednoduché a lacné riešenia. Mnohokrát zaberú rovnako dobre (alebo ešte lepšie) než drahé chemické prostriedky. Navyše – aj taká obyčajná PET fľaša môže byť dôkazom, že netreba vždy hneď volať inštalatéra. Skúste to, a možno budete výsledkom príjemne prekvapení!