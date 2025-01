Malý otvor pod vodovodnou batériou: Prečo tam vlastne je a aké má funkcie?

Ak ste si niekedy podrobnejšie prezreli svoje umývadlo či vaňu, určite ste si všimli, že sa v hornej časti nachádza malý otvor, často nazývaný aj prepadový otvor. Na prvý pohľad vyzerá nenápadne a možno ste mu ani nevenovali pozornosť. Prirodzene by sme očakávali, že všetky otvory, ktoré odvádzajú vodu, by sa mali nachádzať skôr na spodnej časti umývadla. Pravda je však taká, že tento menší otvor v hornej časti je neoddeliteľnou súčasťou každého moderného umývadla alebo vane a má hneď niekoľko dôležitých úloh. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, prečo by ste ho rozhodne nemali prehliadať a prečo je jeho pravidelná údržba dôležitá pre pohodlie a hygienu vo vašej domácnosti.