Lyžička medu s kurkumou nalačno: jednoduchý recept s mimoriadnymi účinkami!

Chceli by ste poznať recept na jedno z najsilnejších prírodných „antibiotík“? Tvorí ho len dvojica ľahko dostupných surovín, ktoré má doma takmer každý – kurkuma a med.
Ich spojenie sa považuje za výnimočne účinné a pritom šetrné k organizmu.
Objavenie antibiotík v roku 1928 patrilo medzi najzásadnejšie míľniky 20. storočia. Odvtedy zachránili milióny životov.
V posledných desaťročiach však prišlo k ich nadmernému používaniu a v mnohých prípadoch sa baktérie a patogény stali voči nim odolné.
Práve preto sa čoraz viac pozornosti obracia k prírodným alternatívam, ktoré dokážu podporiť zdravie bez negatívnych vedľajších účinkov.
Inšpirujte sa aj vo videu
Príprava prírodného zázraku je veľmi jednoduchá
Recept nezaberie viac než pár minút. Stačí zmiešať:
- 2 polievkové lyžice kurkumy
- 200 g kvalitného medu
Vzniknutú zmes užívajte každý deň 1 kávovú lyžičku nalačno. Prípadne ju môžete pridať do čaju alebo rozmiešať v pohári teplej vody.
Kurkuma s medom ako prírodná ochrana tela
Podľa vedcov ide o silný antioxidant s protizápalovými a protirakovinovými vlastnosťami. Táto kombinácia posilňuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu a zároveň nepoškodzuje črevnú mikroflóru.
Na rozdiel od syntetických antibiotík podporuje trávenie, pomáha čistiť hrubé črevo aj obličky, zlepšuje činnosť čriev a pritom účinne ničí neželané baktérie a plesne.
Veľkým prínosom je aj pomoc pri:
- zvýšenej hladine cukru v krvi,
- vysokom krvnom tlaku,
- respiračných infekciách.
Ak vás trápi kašeľ, nádcha alebo sú zasiahnuté dýchacie cesty, odporúča sa pol polievkovej lyžice 3× denne počas 7 dní. Pri bežnom dávkovaní ide o výbornú prevenciu.
Kurkuma – prírodné zlato
Toto žlto-oranžové korenie je známe nielen v kuchyni, ale aj v tradičnej čínskej, ajurvédskej a indickej medicíne.
Dokáže ovplyvňovať gény a fyziologické procesy podporujúce zdravie buniek a pôsobí ako účinná ochrana pred poškodením DNA a RNA.
Kurkuma obsahuje množstvo cenných látok, medzi ktoré patria:
- éterické oleje,
- draslík,
- vitamín C,
- seskviterpény,
- polysacharidy,
- monoterpény,
- flavonoidy.
Kľúčovou zložkou je kurkumín, ktorý chráni organizmus pred voľnými radikálmi, podporuje rast mozgových buniek a priaznivo vplýva na kognitívne funkcie.
Práve preto sa využíva ako prevencia Alzheimerovej choroby, infarktu, ochorení srdcového svalu aj rakoviny.
Med nie je len sladkosť
Med patrí medzi najsilnejšie prírodné antioxidanty. Jeho pravidelná konzumácia výrazne posilňuje imunitu. Obsahuje:
- 22 aminokyselín,
- 27 minerálov (napríklad železo, selén, zinok, vápnik),
- až 5 000 enzýmov,
- vitamíny skupiny B – najmä B6, riboflavín, tiamín, niacín a kyselinu pantoténovú.
Podporuje kvalitné trávenie tým, že v črevách napomáha tvorbe probiotických baktérií. Tým pôsobí aj ako prevencia rakoviny hrubého čreva.
Zároveň prispieva k znižovaniu hladiny „zlého“ cholesterolu v krvi a vďaka svojim protipliesňovým účinkom pomáha bojovať proti kvasinkám.
Kto by mal byť s kurkumou opatrný
Nie každý by mal kurkumu konzumovať bez obmedzení. Zvýšenú opatrnosť by mali dodržiavať:
- ľudia so žlčníkovými kameňmi alebo problémami so žlčníkom,
- osoby užívajúce lieky na riedenie krvi,
- jedinci s alergiou na kurkumu.
Kurkumin totiž stimuluje tvorbu žlče a má mierne antikoagulačné účinky, čo môže v týchto prípadoch zhoršiť zdravotný stav.
Ak máte akékoľvek zdravotné ťažkosti alebo pravidelne užívate lieky, je vždy rozumné poradiť sa s lekárom.