Lekári potvrdzujú. Huby dokážu doplniť vitamín D a chrániť pred nachladnutím

Keď sa dni skracujú, ochladí sa a slnko zostáva ukryté za hustými mrakmi, naše telo prichádza o prirodzený zdroj vitamínu D. V takomto období je vhodné hľadať alternatívu priamo v prírode – a tou sú huby. Tieto dary lesa dokážu obohatiť jesenný a zimný jedálniček nielen o lahodnú zemitú chuť, ale zároveň posilňujú imunitu a dopĺňajú živiny, ktoré organizmu počas chladných a sychravých dní často chýbajú.
Prečo sú huby dôležité najmä v zime?
Jeseň a zima patria k najnáročnejším obdobiam pre náš imunitný systém. Krátke dni, málo slnečného svetla a častejší pobyt v interiéri spôsobujú, že sme unavenejší a náchylnejší na rôzne infekcie či nachladnutia. Práve vtedy prichádzajú na scénu huby – tradičná surovina v kuchyni, ktorá skrýva viac benefitov, než by sa mohlo zdať. Nejde len o výbornú chuť, ale najmä o obsah vitamínu D, antioxidantov a polysacharidov, ktoré podporujú prirodzenú obranyschopnosť.
Podľa odborníkov majú niektoré druhy dokonca preukázateľné protizápalové účinky. Napríklad hliva ustricová je predmetom viacerých štúdií a výsledky potvrdzujú jej priaznivý vplyv na imunitu i celkové zdravie.
VIDEO: Tri huby, ktoré posilnia imunitu práve teraz – tipy, ako ich zaradiť do jedálničku
Huby ako prirodzený zdroj vitamínu D
Vitamín D zohráva v ľudskom tele kľúčovú úlohu – pomáha vstrebávať vápnik, chráni zdravie kostí a zubov a posilňuje správne fungovanie imunity. Počas jesene a zimy ho však zo slnka získavame len minimum. Tu nastupujú huby, najmä tie, ktoré boli vystavené slnečnému žiareniu.
Medzi najlepšie zdroje patria šampiňóny, shiitake či spomínaná hliva ustricová. Obsahujú vitamín D2, ktorý je pre naše telo dobre využiteľný a dokáže aspoň čiastočne nahradiť slnečný deficit.
Liečivé huby v tradičnej medicíne
Okrem bežných jedlých húb existujú aj takzvané vitálne huby, známe najmä z čínskej a japonskej tradičnej medicíny. Medzi najznámejšie patrí reishi, cordyceps či maitake. Tieto huby sú cenené pre schopnosť posilňovať imunitný systém, znižovať zápaly a podporovať celkovú vitalitu organizmu.
Hlivu ustricovú si obľúbili nielen kuchári, ale aj odborníci na zdravú výživu. Obsahuje totiž beta-glukány – prírodné polysacharidy, ktoré priamo stimulujú imunitné bunky a zvyšujú ich obranyschopnosť proti vírusom a baktériám.
Ako zaradiť huby do jedálnička
Jednou z veľkých výhod húb je ich univerzálnosť. Dá sa z nich pripraviť množstvo jedál:
- z čerstvých šampiňónov si ľahko uvaríte jemnú krémovú polievku
- shiitake sú skvelým doplnkom zeleninového stir-fry
- hliva ustricová sa hodí do omáčok, na gril či do cestovinových jedál
Ak nemáte čas na pravidelné varenie, existujú aj doplnky stravy z vitálnych húb – vo forme kapsúl alebo práškov. Tie môžu poslúžiť ako praktická náhrada, no vždy je lepšie začať prirodzene, teda zaradením čerstvých húb priamo do denného menu.
Huby ako spojenie chuti a zdravia
Huby nie sú iba voňavým spestrením jesennej a zimnej kuchyne, ale aj cenným spojencom v období, keď je náš imunitný systém oslabený. Dokážu dodať telu chýbajúci vitamín D, posilniť obranyschopnosť a podporiť celkové zdravie.
Ak si teda počas chladných dní chcete dopriať jedlo, ktoré poteší chuťové poháriky a zároveň posilní organizmus, neváhajte a pridávajte huby na tanier častejšie.