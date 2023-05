Kvety ako súčasť okrasnej záhrady

Už samotný názov okrasná záhrada napovedá o jej charaktere kvitnúcej oázy. Po prípravách nasleduje snáď najťažšia časť, ktorou je výber rastlín. Neviete si v tejto oblasti poradiť? Prinášame vám niekoľko tipov a inšpirácií, ako to zvládnuť s prehľadom. Inšpirujte sa.

Všetka technológia je už v zemi, záhony aj cestičky vytýčené, je čas pohnúť sa ďalej. Prestaňte sa teda hrabať v zemi a dajte jej vydýchnuť. Po všetkých zemných úpravách môžete vyzuť gumáky a uchýliť sa do tepla svojej obývačky. Kým mráz pôdu prevzdušní a jarné dažde ju dôkladne uľahnú, vy si môžete dôsledne povyberať rastliny do svojej záhrady.

Záhrada bez kvetov je ako kuchyňa bez sporáka

Dlhý zimný čas využite na dôkladný výber druhov do vašej záhrady. Ich vzájomný súlad, aj to ako sa im bude dariť, dajú záhrade konečný punc dokonalosti. Farebne ich zosúladiť istotne viete. Naštudovať si v literatúre obdobie kvitnutia jednotlivých druhov nie je taktiež zložité. Avšak viete, ktoré rastliny môžu rásť vedľa seba a ktoré vás určite nesklamú? Napríklad, ak sa vám páčia ruže, pokojne si ich doprajte. Spolu s nimi vysaďte aj levandule, kocúrnik, krušpán a rebríček. Budú ruže chrániť pred voškami a vytvoria spolu aj pekný farebný súlad. Vynikajúci vzájomní susedia sú aj orlíčky a stračonôžky. Do trvalkového záhona môžete vysadiť vedľa seba hľuznaté druhy, ako georgíny a mečíky, okrasné maky a orlíčky. Veľmi pekné sú pivonky, konvalinky a fialky. Pozor však na jedovaté druhy. Ak máte malé deti, zvážte použitie náprstníka, konvalinky, či tisu. Posledný menovaný je jedovatý úplne celý, okrem červeného osemenia.

Vyberajte kvety do väčších skupín Ak sa snažíte dosiahnuť vo svojej záhrade harmóniu, nerobte z nej zbierkové arborétum. Vyberajte vždy menej druhov, do väčších skupín a dajte každej rastlinke priestor na rozrastanie sa. Dôležitá je najmä vzdialenosť od plota. Neraz si mnohí z vás sadia sotva polmetrové tuje len pol metra od plota. O desať rokov, keď má tuja namiesto pol metra zrazu štyri a pol a široká je jeden a pol metra, sused sa začne pýtať, čo má robiť s tým, čo mu prerastá cez plot. No sú aj iné kritériá, ktoré by ste mali zohľadniť. Druhy si vyberajte aj podľa náročnosti na starostlivosť. Mali by byť mrazuvzdorné, nenáročné na pôdu a dlho kvitnúce. Tieto kritériá spĺňa napríklad nátržník, tavoľník, vajgélia, či budleja.

Nároky na pôdu Nezabúdajte, že existujú skupiny druhov, ktoré vyžadujú rozdielnu pôdnu reakciu. Ak sa vám páčia rododendrony, azalky a hortenzie – nech sa páči, pokojne si ich doprajte. Ale nezabudnite do pôdy primiešať dostatok kyslej rašeliny, pretože tieto druhy obľubujú nízke pH pôdy. Rovnako aj brusnice, čučoriedky a vresy. No pozor. Dráč, krušpán a vtáčí zob uprednostňujú zasa mierne zásadité pH a v neutrálnej pôde sa najlepšie „cíti“ orgován, kalina, či lieska.

Voda Druhy, ktoré majú rovnaké nároky na pôdu a aj na vodu môžete pokojne sadiť spolu, aj keď sú navonok celkom rozdielne. Do neutrálnej pôdy s minimom vlahy pokojne zasaďte skalník, tavoľník, či okrasnú ríbezľu. Dobre sa v ich spoločnosti bude „cítiť“ aj dráč, hoci uprednostňuje mierne zásadité pH pôdy. Veľa vody, presnejšie vlhkejší substrát, zasa znesie bergénia, vŕba, slivka, ale napríklad aj kobercový trávnik, ktorý je smädný neustále.

Blahodarné slnečné lúče Kombináciu suchá neutrálna pôda a navyše na plnom slnku znesie, ba priam vyžaduje, skupina polodrevitých krov z oblasti Stredozemného mora. Výborne sa tu bude dariť levanduli, rozmarínu, ale aj bylinkám ako je saturejka, mäta, majoránka, medovka, či šalvia. Okrem toho, že znesú podmienky, ktoré sú pre mnohé druhy extrémne, až neprijateľné, prinášajú ešte jeden skvelý efekt do vašej záhrady – vôňu. Preto si takýto záhon naplánujte k terase, posedeniu, jednoducho najbližšie k miestu, na ktorom trávite najviac času. Naopak, do miest, ktoré sú pritienené veľkými stromami, či budovami vyberajte druhy, ktoré tieň obľubujú. Tu nájdu uplatnenie aj vaše obľúbené rododendrony, či hortenzie. Ako sme si však povedali už na začiatku, týmto druhom musíte do pôdy primiešať kyslú rašelinu. Na pôdu nenáročné druhy sú v tieni napríklad kvitnúca kalina, či vždyzelený tis.

Dve, tri rastlinky z jedného druhu a navyše tesne vedľa seba. Toto je najčastejšia chyba, vyhnite sa jej. Plánujte radšej plochy s desiatimi, až pätnástimi rastlinami jedného druhu a každej rastlinke doprajte dostatok miesta. Predstavte si aká bude veľká v dospelosti. Takto máte polovicu úspechu zaručenú a zo záhrady si tak určite nespravíte malé ázijské trhovisko.

Vhodné miesto Upravené a impozantne pôsobiace kvetinové záhony sú najlepšou vizitkou majiteľa záhrady a silným magnetom priťahujúcim pohľady okoloidúcich. Najčastejšie sa také záhony ťahajú pozdĺž hraníc pozemku (v tvare úzkych pásov), niekedy ich chráni kulisa vytvorená z vyšších drevín alebo živé ploty. Tvar záhona by mal byť v harmónii s celou záhradou. Prísne geometrické záhony sa hodia skôr do formálnych a moderných mestských záhrad, nepravidelné kvetinové záhony pôsobia elegantne a vyniknú predovšetkým na vidieku, alebo v záhrade upravenej na prírodný štýl. V takých záhradách môže kvetinový záhon prerásť do okolia – nemusí mať hranice. Výsledok je zaujímavý, najmä ak časť záhona voľne vybieha do trávnatej plochy, prípadne k odpočívadlu. Kvetinový záhon môžete založiť aj pri terase (vyššie trvalky vytvárajú intímnejšiu atmosféru) a dokonca aj v predzáhradke. Kvetinové záhony zaujímavo lemujú chodníky a v poslednom čase sa uplatňujú aj ako pestré ostrovčeky na štrkových, trávnatých alebo drvenou kôrou vysypaných plochách. Efekt kvetinového záhona zvýrazníte, ak rovnaký záhon (s rovnakou skladbou rastlín) zopakujete aj na inom mieste v záhrade. Veľkosť samotného kvetinového záhona je rôzna. Platí pravidlo: čím väčšia je záhrada, tým väčší by mal byť aj záhon. Najmenšia šírka kvetinového záhona by mala byť 1,5 m. Najideálnejším miestom na jeho založenie je slnečné stanovište, vhodným je aj polotieň.

Ladenie farieb Ak ste si už vybrali miesto na kvetinový záhon, zrejme si vytvoríte zoznam vhodných rastlín, prípadne vám poskytne inšpiráciu návšteva najbližšieho záhradníctva či prechádzka po okolí. Dôležitým faktorom pri rozhodovaní je farebnosť. Pri výbere konkrétnych farieb do kvetinového záhona v prvom rade rozhoduje osobný vkus. Nemalo by sa však zabúdať ani na farebnosť okolitej fasády, plotov, okeníc, dlažby a doplnkov použitých v záhrade. Červené a žlté odtiene kvetov pôsobia dominantne, živo a dynamicky. Aj tu však platí pravidlo striedmosti: veľké červené plochy totiž vyvolávajú nepokoj a únavu, v malých záhradách pôsobia rušivo. Naopak, biele a modré kvety vnášajú do záhrady optickú hĺbku a pokoj. Kombinácia bielej a sivej (v prípade listov trvaliek) pôsobí elegantne. Ružové farby navodzujú v záhrade romantickú atmosféru, rovnako aj jemná fialová. Oranžovo kvitnúce rastliny zasa prepožičajú kvetinovému záhonu príjemné teplo a opticky ho zmenšia. Atraktívny celok vznikne, keď skombinujete žlté, oranžové a červené farby. Zaujímavý efekt dosiahnete aj použitím kontrastných farieb, ako sú modrá a oranžová či fialová a žltá. Príliš veľké kontrasty stlmíte bielo kvitnúcimi druhmi rastlín.

Ak v kvetinovom záhone pestujete ruže, nesaďte do ich blízkosti kvety s rovnakou farbou. Pred tmavé pozadie, ako sú múry či výsadby vždyzelených drevín, umiestnite rastliny so svetlejšími kvetmi. Nezabudnite však ani na farbu listov. Najnovším trendom sú trvalky s červenobordovými listami. Napĺňajú záhradu akousi zvláštnou tajuplnosťou. Populárne je aj zakladanie kvetinových záhonov v štýle „tón v tóne“, pričom platí: čím jemnejšie je farebné odstupňovanie, tým sú kvety pútavejšie.

Vhodné rastliny V kvetinovom záhone môžu rásť jednoročné aj dlhoročné trvalky, dvojročné rastliny, kvitnúce kry, letničky, cibuľoviny, hľuznaté rastliny a okrasné trávy. Pre nenáročné a rýchlorastúce trvalky by sme mali na záhone vydeliť najväčšiu časť (zasadiť aspoň tri kusy z jedného druhu). Môžete si vybrať z množstva tvarov, farieb, vôní, veľkostí a textúr. Podľa druhu obľubujú slnečné stanovište, polotieň aj tieň. Keď sa ujmú, každý rok na jar vypučia a bohato zakvitnú. Ak si zvyknete na pravidelné a nevyhnutné rituály, ako sú zálievka, prihnojovanie, vyväzovanie k opore, strih, okopávanie, s výsledkom budete určite spokojní. Náročnejšie je pestovanie letničiek, ktoré by tiež nemali chýbať v kvetinovom záhone. Treba ich totiž na jar každoročne vysádzať. Letničky sú vhodným doplnkom k trvalkám, pretože dokážu rýchlo zaplniť prázdne miesta v záhone. Niektoré letničky nádherne a bohato kvitnú počas celého leta až do neskorej jesene. Môžete ich vysadiť aj do nádob podobných amforám alebo do inej terakotovej nádoby, čím zatraktívnite kvetinový záhon.

Pri sadení nesmie chýbať rozvaha Ak chcete, aby kvetinový záhon pôsobil harmonicky, jeho skladbu si premyslite vopred. Výraznejšie efekty docielite, ak si zvolíte menej druhov a pri výbere budete prihliadať na obdobie ich kvitnutia, farbu kvetov a výšku rastu. Zvyčajne platí, že ak máte na záhon výhľad len z jednej strany (anglický model), tak vyššie druhy rastlín patria dozadu a nižšie dopredu. Ak sa však na záhon budete pozerať zo všetkých strán (kvetinový ostrov), potom vyššie druhy kvetín vysaďte do jeho stredu. Toto pravidlo však môžete porušiť a vyššie kvitnúce rastliny umiestniť aj na okraj záhona.

Zakladanie kvetinového záhona by malo začať výsadbou trvaliek. Čím väčší je záhon, tým viac vyšších druhov môžete použiť. Z nenáročných a dlhoročných trvaliek dominantnejšieho charakteru možno na kvetinové záhony vysadiť stračonôžku (Delphinium x cultorum), zľatobyl (Solidago canadensis), ježibabu (Echinops bannaticus), fakľovku (Kniphofia uvaria), agastache (Agastache foeniculum), rebríček (Achillea filipendulina), juku (Yucca gloriosa), priľbicu (Aconitum x cammarum), sápu (Phlomis tuberosa) a monardu (Monarda). Spolu s trvalkami môžete vysadiť aj kvitnúci ker, prípadne ružu.

Z nižších a bohato kvitnúcich trvaliek sú na kvetinové záhony vhodné predovšetkým nenáročné floxy (Phlox paniculata), gypsomilky (Gypsophila paniculata), pupalky (Oenothera speciosa), rudbekie (Rudbeckia fulgida), orlíčky (Aquilegia), helénium(Helenium), kokardy (Gaillardia), krásky (Coreopsis grandiflora), veronika (Veronica spicata), liatry (Liatris spicata), pivónie (Paeonia officinalis), kosatce (Iris). Na jeseň nádherne kvitnú veternice (Anemone japonica), rozchodník (Sedum spectabile), chryzantémy (Dendranthema) a astry (Aster). Potom už môžete dopĺňať všetko ostatné: cibuľoviny (kvitnúce na jar, ľalie a okrasné cesnaky), hľuznaté rastliny (georgíny, kany), okrasné trávy. Letničky vysaďte až nakoniec. K najvhodnejším letničkám patria kleoma (Cleoma spinosa), slnečnice (Helianthus annus), cínie (Zinnia), astrovky (Calistephus chinensis), aksamietnice (Tagetes), okrasné maky (Papaver somniferum) alebo titónie (Tithonia rotundifolia).

Efektné zarámovanie Na kvetinovom záhone nemusíte mať len kvitnúce druhy rastlín. Môžete naň vysadiť aj trvalky, ktoré sú atraktívne svojím olistením. Rôzne veľké, štruktúrované a netradične sfarbené listy dajú každému záhonu eleganciu. Na slnečných záhonoch by nemali chýbať santolina (Santolina chamaecyparis), šalvia (Salvia officinalis ‘Tricolor’), štiav krvavý (Rumex sanguineus), čistec (Stachys lanata); na zatienených funkia (Hosta),bergénia (Bergenia cordifolia), áron (Arum italicum), krpčiarka (Epimedium rubrum),pľúcnik (Pulmonaria officinalis), zbehovec (Ajuga reptans), rodgersia (Rodgersia) alebo alchemilka (Alchemila mollis). Niektoré trvalky sú zaujímavé nielen svojimi listami, ale aj kvetmi. Vhodné je kombinovať veľkolisté druhy s drobnolistými.

Každý kvetinový záhon by mal mať aj decentné zakončenie, na čo sa často zabúda. Na okraje kvetinových záhonov možno vysadiť bohato kvitnúce trvalky, letničky či zakrpatené dreviny. Tie dokonale prekryjú pôdu a efektne nadviažu na trávnatú či spevnenú plochu. Patria sem floxy (Phlox subulata), pakosty (Geranium macrororrhizum),devätorník (Helianthemum), zvončeky (Campanula carpatica), klinčeky (Dianthus deltoides), trávničky (Armeria maritima), astry alpínske (Aster alpinus), z letničiek netýkavky, begónie, ageráty, lobelky, kapucínky, železníky, lobulárie a nenáročné aksamietnice. Aby kvetinový záhon pôsobil atraktívnejšie, vysaďte doň aj kvitnúce kríky ibišteka, budlea, dulovca, ruže či popínavých plamienkov. Vždyzelený krušpán (Buxus sempervirens) pôsobí v záhone pokojne a zaujímavo, dokonca aj v zime. Zmenu docielite aj pomocou dvojročných rastlín. Tie sa často rozširujú samovýsevom, preto sú každý rok na inom mieste. Do kvetinového záhona treba vyberať len tie druhy rastlín, ktorým vyhovujú podmienky danej záhrady – typ pôdy, svetlo, vlhkosť a množstvo živín.

Začíname s výsadbou Najvhodnejším obdobím na založenie kvetinových záhonov je jar. Pôdu si musíte vopred pripraviť, to znamená odstrániť trávu a širokolistú burinu, prekypriť ju do hĺbky aspoň 40 cm a pridať kvalitný kompost, ktorý ju obohatí o živiny. Ak máte v záhrade ťažkú pôdu, zapracujte do nej piesok, naopak, do ľahkej pôdy pridajte bentonit – zlepšíte jej štruktúru. Pri zakladaní záhonov sa odporúča pridať do pôdy aj minerálne granulované hnojivo. Keď je pôda pripravená, môžete začať s výsadbou. Aby ste získali približný obraz, ako bude záhon vyzerať, rozložte si jednotlivé črepníky so zakorenenými rastlinami na ploche záhona. Pri sadení rastlín musí byť vrchná vrstva koreňového balu v rovnakej výške ako vrchná vrstva pôdy na záhone – rastliny nesmú byť v pôde „utopené“. Po výsadbe pritlačte pôdu k rastlinám.

Aby sa rastliny dobre zakorenili, niekoľko týždňov po výsadbe ich pravidelne zalievajte (pôda nesmie byť suchá). Jednou z najčastejších chýb pri zakladaní kvetinových záhonov je, že rastliny sú vysadené nahusto. Výsadba spočiatku pôsobí atraktívne a celistvo, keď sa však trvalky rozrastú, začnú si navzájom tieniť a obmedzovať sa v raste. Kvetinové záhony budú atraktívne, keď bude mať každá rastlina dostatok priestoru. Na druhej strane, ak rastliny vysadíte nariedko, dáte burine príležitosť rýchlo sa rozrásť. Preto hneď po výsadbe nasypte pomedzi rastliny drvenú kôru, ktorá zadržiava v pôde vlahu a zároveň obmedzuje burinu v rozrastaní. Väčšine trvaliek vyhovuje slnečné stanovište s mierne vlhkou a výživnou pôdou – tu vzniknú najkrajšie kvetinové záhony. Dokonca aj v polotieni a tieni môžete vytvoriť zaujímavý, od jari do jesene kvitnúci záhon.

