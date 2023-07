Príležitosť pre kreativitu: okrasná záhrada pri dome

Pred domom býva situovaná spravidla predzáhradka či menšia skalka. Môžete si v nich pestovať prakticky čokoľvek. Najčastejšie však majú charakter okrasných záhonov. Prinášame vám niekoľko tipov a inšpirácií na okrasnú záhradu pri dome. Inšpirujte sa.

Teplé jarné a letné dni nám prinášajú skvelú príležitosť vychutnávať si čerstvý vzduch v objatí záhrady. Práve úprava záhrady pri rodinnom dome je častokrát považovaná za samozrejmosť každého domáceho nadšenca. Pred tým, ako si pohodlne vyložíme nohy s pohárom šťavnatej limonády v ruke, je však potrebné vykonať trochu práce.

Kúsok zelene sa ujme aj pri dome

Dvakrát meraj a raz strihaj Pred tým, ako sa pustíme do samotnej úpravy záhrady na miesto pre letné leňošenie nás čaká ešte veľa práce a začať by sme mali ako inak, dôkladnou prípravou. Prvým krokom je teda návrh. Či už prenecháte plánovanie profesionálom alebo sa s tým popasujete sami, je iba na vás. Veľmi dôležité však je ujasniť si, k čomu bude záhradka prioritne určená. Ak ste kreatívni, vezmite do ruky farbičky a dajte svoje predstavy na papier. Určite však odporúčame konzultáciu so záhradným architektom, ktorý vám zaručene zle neporadí. Výborným variantom tiež môže byť 3D návrh úpravy záhrady, vďaka ktorému budete môcť vidieť vaše nápady už skoro vo finále. Dôkladným návrhom záhrady sa vyhnete neželaným situáciám spojeným so zlým dispozičným riešením a aj práca bude napredovať rýchlejšie.

Prenechajte ťažkú prácu šikovnejším Keď už máme jasno v tom, ako bude naša záhrada vyzerať, je čas ísť do práce. Veľmi dôležitým krokom je úprava terénu. Na základe návrhu je potrebné dispozične upraviť pozemok tak, aby bol čo najlepšie pripravený na následnú výsadbu rastlín či ďalšie úpravy. Aby sme sa však nenarobili ako kone, nebojme sa využiť modernú techniku. Desiatku robotníkov hravo nahradí pásový mini bager, ktorý terén upraví podľa potrieb. S ľahkosťou presunie hlinu na iné miesto, vykope jamu na budúce jazierko či prevzdušní trávnik a zarovná zeminu okolo domu. Na väčšom pozemku by nám takéto úpravy mohli ručne trvať aj niekoľko týždňov, a tak určite využite šikovnosť ťažkých strojov.

Podporte svoju záhradu Niektoré pozemky si okrem základných terénnych úprav vyžadujú aj špeciálnu starostlivosť. Špecifickou kategóriou sú záhrady so svahovitým terénom, pri ktorých musíme myslieť na ich podporu. Aby sme zabránili zosuvu pôdy je potrebné svah dôkladne spevniť. Vybrať si môžeme z rôznych spôsobov, ktoré nám pri spevňovaní pomôžu. Obľúbené sú rôzne tvary svahových tvárnic či moderné gabióny. Tieto svahové komponenty môžeme využiť na výsadbu farebných kvetov, čím svah spestríme. Čo sa týka úpravy záhrady, práve menšie svahy sú ideálnym miestom pre záhradnú skalku, ktorú môžeme terasovito upraviť.

Stanovte si hranice K pohodovému leňošeniu určite nepotrebujete zvedavé pohľady susedov. Svoje súkromie si môžete chrániť naozaj rafinovaným spôsobom. Ďalšou možnosťou úpravy záhrady pri rodinnom dome je výsadba živých plotov. Nielen že tieto dreviny zabezpečujú pomyselné ohraničenie vášho pozemku, sú aj výborným dekoračným prvkom. Na výber máte dokonca z ihličnatých či kvitnúcich druhov, ktoré dokonale zapadnú do konceptu záhrady. Veľmi obľúbené je aj kreatívne strihanie a modelovanie živých plotov. Šikovné ruky vedia vyčarovať z týchto rastlín naozajstné umelecké diela. Využitie živých plotov je naozaj variabilné a určite by ste ich mali zakomponovať aj do vašej záhrady.

Prekvapenie za domom Predzáhradka je dôležitým miestom pri rodinnom dome, ktoré nás reprezentuje a ukazuje okoloidúcim časť našej zelenej oázy. Úprava pozemku pred domom nebýva náročná, nakoľko vo väčšine prípadov ide iba o malý priestor. Aj napriek malej rozlohe vieme z tohto miestečka urobiť výnimočnú vstupnú časť do domu. Dominantným prvkom predzáhradky je okrem trávnika chodník. Samozrejme, nesmieme zabúdať ani na peknú a poctivú úpravu trávnika. Okrem vizuálneho zážitku je dôležitá aj bezpečnosť a to najmä v zime, preto by sme mali voliť protišmykové materiály. V predzáhradkách je populárny otvorený priestor, ktorý je buď úplne bez oplotenia alebo s minimálnym ohraničením pomocou už spomínaného živého plota či menších kameňov. Predzáhradka by mala byť v súlade s celkovým dizajnom domu a samotnej záhrady. Jednoduché a elegantné dekorovanie príjemne pozdvihne celkový vzhľad domu. Preto neodporúčame množstvo zbytočných predmetov či sošiek. Použiť môžeme väčšie okrasné kamene, nižšie dekoratívne stromy, farebné dreviny či rôzne druhy ozdobnej zelene, ktoré predzáhradku pekne oživia a k úprave záhrady pridajú ten správny dojem.

Dokonalé osvieženie v letných dňoch Príjemným spestrením záhrady môže byť malé jazierko, potôčik či kaskáda. Nielen že vhodne osviežia horúci vzduch, ale ich jemný šum bude na vašu relaxáciu pôsobiť priam blahodarne. Vodný prvok určite privíta každá záhrada. Na svahovitom teréne môžeme využiť realizáciu potôčika, vodopádu či kaskády zakomponovaného do záhradnej skalky. V týchto prípadoch je skoro vždy potrebný uzatvorený obeh vody s čerpadlom. Menej nákladný spôsob, ako do záhrady dostať vodu môže byť jazierko alebo fontána, ktorú môžeme umiestniť dokonca aj na terasu. Malé jazierko s rybičkami a vodnými rastlinami je príjemným oživením každej okrasnej záhrady. Ako bonus môžete nad jazierkom využiť drevený mostík, ktorým zaručene nič nepokazíte. A skvelý nápad ako si upraviť záhradu je na svete.

Nazbierajte si úrodu Čo by to bolo za záhradu bez ovocných stromov a mrkvy vykúkajúcej zo zeme? Okrasné záhrady sú výborným okorenením pozemku okolo domu, ale mnohí z nás nedajú dopustiť na doma vypestovanú zeleninu. Práve úprava záhrady rodinného domu by mala v sebe komponovať ovocný sad alebo napríklad políčko so zemiakmi. Tieto riešenia však nie sú do okrasnej záhrady až také jednoduché. Odporúčame tieto dve rozdielne časti záhrady pomyselne oddeliť. Čo sa týka ovocia, tak si z neho potom môžete pripraviť skvelý horúci nápoj – pečený čaj. Veľmi rafinovaný spôsob je odčleniť ich od seba pomocou ovocných stromov či kríkov. Pás jabloní alebo egrešov šikovne zakryje políčko so šalátom, zemiakmi či kapustou. Na jednej strane budete mať prostredie ako stvorené na oddych a relaxáciu a na strane druhej chutné ovocie a zeleninu. Ak túžite iba po ovocných stromoch, vysadiť ich môžete na konci pozemku. Jednoducho nahradia živý plot a stanú sa tak funkčným oplotením, čím nebudú zasahovať do dizajnu okrasnej záhrady.

Záhrada podľa feng šuej

Zaslúžený odpočinok Po dlhotrvajúcich úpravách záhrady na letný oddych konečne prichádza na rad tá príjemnejšia časť. Aby sme však mali kde leňošiť, nesmieme zabudnúť na realizáciu záhradnej terasy. Niektorí z nás už na túto praktickú časť našich domácností mysleli pri stavbe domu a na terasu majú prístup priamo z kuchyne či obývačky. Ak však nepatríte k týmto šťastlivcom, o výstavbe záhradnej terasy určite začnite uvažovať. Terasu je ideálne umiestniť v blízkosti domu, nakoľko môže poslúžiť aj ako letná jedáleň či miesto pre večerné grilovanie. Rýchlo a lacno si môžete terasu postaviť aj zo starých drevených paliet. Stačí vybrať vhodné miesto, na ktoré umiestnime ochrannú fóliu, palety povrchovo ošetríme, namaľujeme a postupne spájame do požadovanej veľkosti. Okrem terasy si však môžete z paliet vyrobiť aj záhradný nábytok. S použitím mäkkých vankúšov si tak jednoducho vytvoríte miesto pre váš oddych. Určite aj terasa môže byť pre mnohých z vás zaujímavým tipom v oblasti úpravy záhrady a jej skrášlenia.

