Zakladanie novej okrasnej záhrady krok za krokom

Okrasná, ovocná či zeleninová. Každý typ záhrady vyžaduje pri svojom zakladaní dodržanie určitých pravidiel. Ak chcete, aby vaša záhrada prosperovala a prinášala očakávaný úžitok, rozhodne ich nepodceňte. Prinášame vám niekoľko tipov a inšpirácií, ako postupovať pri záhrade okrasnej. Inšpirujte sa.

Ak ste sa rozhodli vybudovať si svoju zelenú oázu od začiatku úplne sami, mali by ste sa pri jej zakladaní držať niekoľkých dôležitých pravidiel. Vďaka nim sa nebudete musieť za svoje dielo hanbiť ani pred odborníkom.

Keď je záhrada okrasou príbytku

Záhradu si môžete dať vytvoriť „na kľúč“ – s takýmto riešením budete mať pravdepodobne najmenej starostí aj námahy, určite však bude zo všetkých najdrahšie a výsledok nebude niesť príznak vašej osobnej snahy. Príťažlivú záhradu, ktorá bude z roka na rok krajšia, si však môžete vybudovať aj svojpomocne. Bez väčších problémov to zvládnete najmä vtedy, ak váš pozemok patrí medzi tie menšie. Dôležité je len dodržať pri tom niekoľko základných pravidiel. Začiatočníkom však odporúčame ponechať stavebné práce – vybudovanie chodníkov, dláždených plôch a jazierok, či inštaláciu osvetlenia, na odbornú firmu. Vďaka ich skúsenostiam sa môžete vyhnúť problémom, ktorým by ste sami pravdepodobne predísť nedokázali.

Ak sa chcete pustiť do zakladania záhrady sami, určite by ste mali začať štúdiom odbornej literatúry či hľadaním informácií na internete. Najdôležitejšie je, spoločne so všetkými členmi rodiny, novú záhradu dobre premyslieť. Potrebné je zohľadniť napríklad to, ako ju chcete využívať – inak by totiž mal vyzerať priestor určený pre starší manželský pár, inak pre rodinu s deťmi, prípadne aj so psom. Rozmyslite si, či má byť záhrada len okrasná alebo aj úžitková, či má byť priestorom na hry a šport, alebo skôr na oslavy a stretnutia s priateľmi, reprezentatívnym miestom, prípadne exteriérovým pracoviskom. V súčasnosti je trendom budovať účelné a na starostlivosť čo najmenej náročné záhrady, ktoré sú zároveň akýmsi rozšírením obytného priestoru. V takomto exteriéri sa odpočíva, varí, kúpe, relaxuje a dokonca aj pracuje. V kurze sú tiež záhrady, ktoré pomáhajú eliminovať stres alebo dokonca liečia. Umožňuje to precízny výber rastlín (napríklad aromatických) a farieb – proti stresu spoľahlivo účinkujú rôzne odtiene zelenej, harmonicky pôsobí aj zladená pastelová farebnosť. K počiatočným úvahám by mal patriť výber štýlu záhrady – ten by mal ladiť s domom, tak aj s okolitým prostredím. Mali by ste sa ho držať pri každom ďalšom kroku. Pri návrhu je potrebné zohľadniť aj rozmery záhrady, svahovitosť terénu a to, či má byť skôr otvorená svojmu okoliu alebo pred ním ukrytá. Od toho všetkého by sa malo odvíjať nielen celkové rozvrhnutie priestoru, ale aj výber materiálov a rastlín.

Na začiatok by ste sa mali rozhodnúť, čo a kde chcete v záhrade mať – aký veľký bude trávnik (rozhodne by mal byť v ústrednej časti záhrady), kadiaľ povedú chodníky, kde bude vydláždená plocha, či bude súčasťou záhrady aj detský kútik, altán alebo záhradný domček, prípadne malé grilovacie centrum a podobne. Samozrejme, treba určiť, kde budú kvetinové záhony či výsadba drevín. Naplánovať by ste si mali aj umiestnenie prípadného jazierka (trendové sú napríklad jazierka na kúpanie), vresoviska, skalky alebo úžitkovej záhrady. Ak je váš pozemok na svahu, môžete to využiť na vytvorenie originálnej kompozície – napríklad pomocou oporných múrikov a terás, prirodzene tu budú pôsobiť aj skalky. Hoci počiatočné investície budú v tomto prípade vyššie, členitý terén môže byť pre hotovú záhradu veľkou prednosťou. Veľmi dôležité je premyslieť aj farebnosť celého priestoru – od kvitnúcich rastlín až po doplnky. Aj tá totiž prispeje k výslednému dojmu z budúcej záhrady. Pri tom všetkom by ste mali myslieť aj na to, ako bude záhrada vyzerať o pár rokov – napríklad keď vyrastú stromy.

Ďalším krokom je nakresliť všetko v mierke na papier a vytvoriť si nákupný zoznam. S tým by ste sa mali vybrať do záhradných centier skoro na jar, keď sú najlepšie zásobené. Už pri takomto plánovaní je dobré stanoviť si aj finančný limit – vo všeobecnosti platí, že väčšie exempláre rastlín sú drahšie ako menšie. A potom si už treba len vyhrnúť rukávy a pustiť sa do práce, pretože jar je na realizáciu záhrady tým najvhodnejším obdobím.

Pri premýšľaní o novej záhrade je dôležité si uvedomiť, koľko času jej budete môcť venovať. Nemá zmysel mať „všetko“ a nemať na to čas. Z tohto hľadiska je podstatné rozhodnutie, či má byť vaša budúca záhrada skôr reprezentatívna a symetrická alebo prírodná a voľná. Tej prvej totiž budete musieť venovať omnoho viac času, pretože bude dobre vyzerať len vtedy, ak bude dokonale upravená. Prírodne pôsobiacej záhrade ľahšie odpustíte nejakú tú nedokonalosť. Ba možno práve vďaka nej bude pôsobiť ešte prirodzenejšie či tajomnejšie.

Pokiaľ ide o časovú náročnosť, veľa pozornosti si žiadajú napríklad skalky, naopak, menej jej potrebujú vresoviská. Veľa času zaberie aj starostlivosť o jazierka a umelé potoky, ale aj o kvetinové (najmä letničkové) a zeleninové záhony. Najmenej náročné na pravidelnú údržbu sú výsadby vždyzelených krov a ihličnanov (hlavne miniatúrnych druhov a kultivarov), veľa jej nevyžadujú ani záhony byliniek, suchomilných trvaliek a okrasných tráv. Naopak, pomerne veľa pozornosti si nárokujú ruže, a tiež tvarované živé ploty, pri ktorých je potrebný pravidelný rez. Ani trávnik vás nemusí priveľmi oberať o čas. Samozrejme, len ak nemáte ambíciu vypiplať ho pravidelným kosením, prihnojovaním a prevzdušňovaním k anglickej dokonalosti. Podstatne menej práce je okolo miest, ktoré necháte porásť pôdu pokrývajúcimi drevinami a trvalkami.

Budovanie novej záhrady by sa malo začať hrubou modeláciou terénu, teda zemnými prácami. Môžete na to využiť rôzne mechanizmy, na menších plochách aj bežné záhradné náradie. V tejto fáze treba odstrániť stavebný odpad a kopy nepotrebnej zeminy, dôležité je tiež pomocou kvalitných herbicídov spoľahlivo zničiť všetku burinu – najmä trváce druhy a prípadné náletové dreviny. Následne treba na pozemok naviesť kvalitnú zeminu – táto investícia sa rozhodne vyplatí. V prvej fáze modelovania záhrady by ste mali vytvoriť aj jazierka, prípadne vymodelovať svahy na skalky a osadiť ich kameňmi, vydláždiť terasy, vybudovať chodníky, zabudovať závlahu, prípadne aj elektrické rozvody. Ak by sa tieto práce realizovali neskôr, mohli by zničiť už hotové dielo. Plochu záhrady rozčleňte na menšie celky – takouto štruktúrou získa na zaujímavosti. Nezabudnite ani na opakovanie niektorých prvkov. Prepojíte tým rôzne časti vznikajúcej záhrady a celok bude pôsobiť harmonicky. Potom sa môžete pustiť do výsadby – zasaďte podľa plánu stromy, kry, popínavé dreviny a ruže. Vysaďte vybranými rastlinami záhony, prípadne môžete založiť živé ploty či vytvoriť zaujímavé pozadia, skrášliť okolie jazierka a skalku, nainštalovať plastiku a vytvoriť štrkové plochy. Až nakoniec sa zakladá trávnik, prípadne kladie trávny koberec.

