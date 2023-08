Inšpirácie pre okrasné záhrady

Založenie záhrady je krok, ktorý nasleduje hneď po dokončení stavby domu. Pekný chceme mať nielen príbytok, ale aj jeho bezprostredné okolie. A keď sme už investovali nemalé peniaze aj do pozemku, je potrebné sa oň patrične postarať.

Kvetinová krásavica

Založenie okrasnej, ale zároveň aj úžitkovej, záhrady nie je vôbec jednoduché. A už vonkoncom nehovoríme o lacnej záležitosti. Lenže nič nie je zadarmo a financie vložené do vybudovania krásnej záhrady sa vám postupne vrátia a vy sa budete tešiť z jej nádhery, ale aj z plodov vlastnej práce a usilovnosti. Realizácia môže prebehnúť dvojako. Prizvete si na pomoc odborníka alebo sa pustíte do práce sami. Pri svojpomocnej realizácii však zvážte všetky riziká, jednotlivé kroky starostlivo zvážte a dajte pozor aj na tie najmenšie detaily.

Na čo všetko by ste mali myslieť? Východiskovým bodom je veľkosť a členitosť pozemku. Premyslite si, kde budú trávnaté a úžitkové plochy, kam by sa hodili kvetinové záhony, okrasné kríky či dreviny, aké záhradné stavby by ste si želali, či premýšľate aj nad bazénom, záhradným jazierkom, prípadne fontánou. Dôležité je aj rozmiestnenie chodníkov a situovanie skalky. Dreviny a ostatné rastliny vyberajte s ohľadom na orientáciu záhrady, v rámci svetových strán, na množstvo slnečného žiarenia, rovnováhu geografických a klimatických podmienok danej oblasti. Len pri zohľadnení všetkých uvedených faktorov bude vaša záhrada prosperovať.

Hranica a spevnené plochy

Pozemok okolo domu poriadne ohraničte. K tomuto účelu slúžia ploty a brány. Súčasný trh ponúka široké spektrum materiálov, farieb aj prevedení. Vo veľkej obľube sú však ploty živé, ktoré nielen dobre vyzerajú, ale dožičia vám aj potrebné súkromie, a zároveň chránia pred hlukom, prachom či vetrom. Využiteľné sú v mestskom aj vidieckom prostredí. Ohraničiť by ste mali aj samotnú záhradu. Medzi úžitkovou a okrasnou časťou nesmie chýbať jasná hranica a samozrejmosťou je aj situovanie. Kým skalka či kvetinové záhony kraľujú pred domom, zelenine a ovocným stromčekom bude patriť priestor za domom.

Pod spevnenými plochami je potrebné si predstaviť prístupovú cestu k domu, príjazdový chodník ku garáži a iné, menšie, chodníky, kľukatiace sa k jednotlivým zákutiam vašej záhrady. Hlavné chodníky by mali byť širšie, zvyšné už môžu byť užšie. Okrem chodníkov sem patria aj spevnené plochy na terase či pod prístreškom. Nezabudnite ich vyspádovať a osadiť obrubníky. Pred akoukoľvek realizáciou myslite na rozvody – voda pre automatickú závlahu, elektrina pre svietidlá či kosačku, prípadne plyn do letnej kuchynky, a ich rozmiestnenie v teréne. S akoukoľvek stavebnou úpravou povrchu začnite až následne. Materiálov na spevnené plochy je neúrekom. K dispozícii máte drevo, betón, dlažbu, mramor alebo aj štrk. Záleží to výlučne na vašom vkuse a preferenciách.

Trávnik

Trvalý symbol okrasnej záhrady.Jeho založenie odporúčame v prípade, že disponujete záhradou s množstvom slnečného žiarenia, prípadne polotieňom. V tieni sa tráve dariť nebude. Myslieť by ste mali na montáž automaticky riadeného zavlažovacieho systému a výber kvalitnej kosačky, aby ste trávniku dopriali plnohodnotnú starostlivosť. Efektne vyzerajú trávniky lemované kvetmi, skalkou, prípadne okrasnými kríkmi.

Stromy a kríky

Menšia záhrada jeden väčší strom, väčšia záhrada aj viacero stromov a kríkov. Držte sa tohto pravidla a nič nepokazíte. Strom môže plniť aj úlohu solitéra, nechajte ho vyniknúť v kúte záhrady. Ak vlastníte menší pozemok či len predzáhradku, vhodnou alternatívou sú aj zakrpatené a vždyzelené tuje alebo okrasné kríky. Kríky sú vhodné aj k plotom, siahnite po druhoch s rôznym obdobím kvitnutia, aby vaša záhrada žiarila od jari až do jesene. Ďalšou zásadou je kombinatorika. Ihličnany a vždyzelené stromy spolu, opadavé druhy zasa spolu. Nikdy to nemiešajte.

Kvety

Aká by to bola záhrada bez kvetov. Kvetinové záhony nájdu svoje miesto pozdĺž plota, v blízkosti stromov a kríkov, môžu lemovať trávnik, skrášliť okolie záhradného jazierka, prípadne terasy. Aj v prípade kvetov voľte postupne kvitnúce druhy, záhon môže byť široký až 1,5 metra. Tvar záhonov ovplyvňuje prostredie. Mesto si žiada skôr pravidelné a geometricky regulované tvary, dedina praje voľnosti, nespútanosti a povolené je aj prerastanie kvetov do trávnika.

Skalka

Skalku už nájdeme takmer v každej záhrade. Na pozemok prináša závan horskej atmosféry. K dispozícii by ste mali mať svahovitý alebo nerovný terén s dostatkom slnečného žiarenia. Ak takéto možnosti nemáte, čakajú vás stavebné úpravy a navážka jemne kamenistej zeminy. Východiskovým bodom skalky sú kamene. Preferujte jeden druh, no v rôznych veľkostiach. Voľba skalničiek závisí od vašich preferencií, ideálne sú trvalky a kvietky s postupným obdobím kvitnutia. V skalke sa budú vynímať aj zakrpatené dreviny, kríky, vždyzelené stromčeky, ale aj rôznorodo sfarbené trávy. Starostlivosť o skalku je pomerne nenáročná. Občasné hnojenie, minimálna zálievka, skyprenie a odburinenie pôdy.

Voda v záhrade

V tomto prípade rozhodne nemyslíme na zavlažovací systém, ale na prítomnosť vodných prvkov, ktoré prinesú do záhrady úplne nový rozmer. V skalke vynikne napr. vodopád, svahom sa môže vinúť potok s kaskádovitými predeľmi. V blízkosti terasy vynikne jazierko s leknami, či studňa s dizajnovo navrhnutým zdobením. Možností máte hneď niekoľko. Vodný prvok umiestnite na dobre viditeľné a zaujímavé miesto, kde doslova padne každému do oka. Zvuk zurčiacej vody upokojí zmysly, pokojná vodná hladina zasa priláka vtáky či rôzne druhy hmyzu. Jazierko situujte mimo opadavých stromov a zabezpečte aspoň čiastočný tieň. Vyhnete sa namáhavému čisteniu hladiny od napadaných listov a premnožených rias.

