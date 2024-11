Kuny sú nočnou morou domácností. Dedova osvedčená metóda ich vyženie raz a navždy

Hoci sa kuna na prvý pohľad môže zdať ako roztomilé zviera, tento dojem rýchlo pominie, ak sa rozhodne usadiť vo vašej domácnosti alebo na vašom pozemku. V takej chvíli je nevyhnutné konať rýchlo a zvoliť správne riešenie. Kuny totiž patria k najnepríjemnejším škodcom, ktorí dokážu narobiť nečakané škody.

Kuny a ich ničivé schopnosti

Kuny sú známe svojou obratnosťou a inteligenciou, no tieto vlastnosti často využívajú na nevhodné účely. Ak sa dostanú do auta, dokážu prehrýzť dôležité káble, ako sú zapaľovacie vodiče, hadice na chladiacu kvapalinu či ostrekovače, a dokonca aj elektrické vedenie. Ak sa usadia v dome, pustia sa do izolačných materiálov, ktoré roztrhajú na kúsky, pričom močom a trusom výrazne poškodia podhľady alebo iné časti stavby. Zápach, ktorý kuny po sebe zanechávajú, je veľmi intenzívny a môže byť problémom nielen pre vás, ale aj pre susedov.

Okrem fyzických škôd kuny prenášajú aj parazity, ktoré môžu predstavovať zdravotné riziko pre ľudí i domáce zvieratá. Navyše, nočné aktivity týchto zvierat sú hlučné a dokážu vás pripraviť o pokojný spánok. Často si so sebou donesú zvyšky jedla, uhynuté zvieratá alebo iné odpady, ktoré v priestore začnú zapáchať a lákať ďalších škodcov.

Zákony o odchyte kún: čo môžete a nemôžete robiť?

Ak ste si mysleli, že chytenie kuny do pasce je jednoduchým riešením, je dobré vedieť, že ich ochrana je obmedzená zákonom. Od marca do októbra kuny spadajú pod zákonnú ochranu, čo znamená, že v tomto období je ich odchyt zakázaný. Aj keď sa ich rozhodnete chytiť mimo týchto mesiacov, ich usmrtenie je povolené výhradne poľovníkom, a to len v období od novembra do februára. Preto je dôležité dodržiavať platné pravidlá, aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciám so zákonom.

Moderné technológie na odpudenie kún

Hoci sa ľudia často spoliehajú na rôzne domáce metódy, ako je rozmiestňovanie ľudských vlasov na miestach, kde kuny operujú, tieto triky zvyčajne neprinášajú očakávané výsledky. Ak sa chcete kuny zbaviť naozaj efektívne, mali by ste zvážiť moderné technológie.

Ultrazvukové odpudzovače : Tieto zariadenia vysielajú vysokofrekvenčné zvuky, ktoré sú pre kuny nepríjemné, a tým ich odrádzajú od pobytu v danom priestore.

: Tieto zariadenia vysielajú vysokofrekvenčné zvuky, ktoré sú pre kuny nepríjemné, a tým ich odrádzajú od pobytu v danom priestore. Odpudzovače s LED svetlom: Kombinácia ultrazvuku a jasných zábleskov svetla je mimoriadne účinná. Svetelné záblesky kuny vyľakajú, čo ich núti opustiť svoj úkryt.

Tieto zariadenia sú ideálne na použitie v podkroví, garážach či iných uzavretých priestoroch, kde kuny často hľadajú útočisko.

Neznesiteľný hluk ako prekážka

Ak kuny obývajú váš dom, môžete vyskúšať jednoduchú, no účinnú metódu – nechať v priestore neustále zapnuté rádio. Hlasné zvuky kuny znervózňujú a nútia ich odísť. Alternatívou k rádiu je špeciálny akustický odpudzovač, ktorý vydáva vysokofrekvenčné zvuky nepríjemné pre škodcov. Takéto riešenie je nenápadné, no mimoriadne účinné.

Dedov tajný trik: mačka ako ochranca domu

Môj starý otec mal vždy aktívnu mačku, ktorá sa ukázala byť tou najlepšou zbraňou proti kunám. Kuna a mačka sú prirodzenými rivalmi, a preto sa kuny vo výskytu mačky vyhýbajú. Samozrejme, nie každá mačka je vhodná – ak máte pokojného domáceho miláčika, ktorý väčšinu času trávi spánkom na gauči, s kunami vám nepomôže. Aktívna a lovecky naladená mačka však kunu spoľahlivo odstraší a prinúti ju, aby sa už nikdy nevrátila.

Kombinácia metód pre dlhodobý úspech

Ak bojujete s kunami, odporúča sa kombinovať viacero metód – od moderných odpudzovačov, cez akustické zariadenia, až po starú dobrú radu s mačkou. Takýto prístup vám zabezpečí, že kuny váš dom opustia a už sa nevrátia. Skúsenosti ukazujú, že tieto riešenia fungujú, ak sú nasadené dôsledne a v správny čas.

Nezabúdajte, že kuny sú chytré a prispôsobivé, preto je potrebné postupovať rázne a systematicky. S trochou trpezlivosti a správnym prístupom ich z vášho domova vyženiete raz a navždy.