Ktoré ovocné stromy a kry sa ešte dajú vysadiť tesne pred zimou? Teraz je ten správny čas!

Ovocné dreviny sú skvelou investíciou pre každého záhradkára, pretože po správnej výsadbe môžu pravidelne prinášať úrodu bez nadmernej starostlivosti. Okrem toho, že obohatia záhradu o šťavnaté plody, poskytujú aj tieň a dodávajú prostrediu príjemný vzhľad. Teraz, keď sa sezóna blíži k záveru, je ten správny čas využiť posledné vhodné dni na ich výsadbu.

Kedy sadiť prostokořenné sadenice a dreviny v kontajneroch?

Prostokořenné sadenice, ktoré nemajú korene uzavreté v zemine, sú obvykle cenovo prístupnejšie, no majú svoje obmedzenia, čo sa týka obdobia výsadby. Ideálny čas na ich zasadenie je buď na jeseň alebo skoro na jar, a to zvyčajne od konca októbra až po začiatok novembra. Ak sú klimatické podmienky mierne a zem ešte nepremrznutá, môžete v niektorých oblastiach vysádzať aj počas celého novembra. Kontajnerované dreviny, ktorých korene sú v pôde v črepníku, sa dajú teoreticky sadiť po celý rok, avšak jesenná výsadba im výrazne uľahčuje zakorenenie, pretože sa postupne adaptujú na nové prostredie pred nástupom vegetačného obdobia.

Základné zásady pri výsadbe – čo by ste nemali zanedbať?

Pripravenie jamy : Veľkosť jamy je dôležitá. Vyhĺbte dostatočne širokú a hlbokú jamu, ktorá umožní koreňom rozložiť sa bez toho, aby sa museli ohýbať. Každý koreň by mal mať dostatok priestoru, čo podporí zdravé zakorenenie a stabilitu rastliny.

: Veľkosť jamy je dôležitá. Vyhĺbte dostatočne širokú a hlbokú jamu, ktorá umožní koreňom rozložiť sa bez toho, aby sa museli ohýbať. Každý koreň by mal mať dostatok priestoru, čo podporí zdravé zakorenenie a stabilitu rastliny. Správna hĺbka výsadby : Strom alebo ker zasadzujte v hĺbke, v akej rástol v kontajneri alebo škôlke, aby korene ostali na primeranej úrovni. Miesto štepenia musí zostať nad úrovňou zeme, inak môže dôjsť k tzv. zpravokořeniu, čo vedie k strate výhod štepenia a ovplyvní to kvalitu úrody.

: Strom alebo ker zasadzujte v hĺbke, v akej rástol v kontajneri alebo škôlke, aby korene ostali na primeranej úrovni. Miesto štepenia musí zostať nad úrovňou zeme, inak môže dôjsť k tzv. zpravokořeniu, čo vedie k strate výhod štepenia a ovplyvní to kvalitu úrody. Zasypávanie zeminy : Pri zasypávaní dávajte pozor, aby zemina dokonale priľnula ku koreňom a nezostávali v jame žiadne vzduchové medzery. Počas zasypávania občas stromčekom jemne zatraste a pôdu prišliapnite, čím zabezpečíte pevné zakorenenie. Vďaka tomu sa korene lepšie adaptujú na nové prostredie a budú môcť silnejšie rásť.

: Pri zasypávaní dávajte pozor, aby zemina dokonale priľnula ku koreňom a nezostávali v jame žiadne vzduchové medzery. Počas zasypávania občas stromčekom jemne zatraste a pôdu prišliapnite, čím zabezpečíte pevné zakorenenie. Vďaka tomu sa korene lepšie adaptujú na nové prostredie a budú môcť silnejšie rásť. Inštalácia opory: Kolík alebo iná podpora by mali byť pripravené ešte pred samotným zasypaním koreňov. Tento oporný kôl pomáha stabilizovať rastlinu, aby vietor nepoškodil nové korene. Aj minimálne pohyby môžu narušiť citlivé zakorenenie.

Doplnková výživa – ako podporiť rast a úrodnosť

Na dno jamy nasypte kompost, ktorý dodá koreňom cenné živiny a podporí tvorbu humusu. Aby bol prechod medzi výživným kompostom a chudobnejšou okolitou pôdou pozvoľný, premiešajte kompost s pôdou. Tým vytvoríte ideálne podmienky pre korene, aby si postupne brali potrebné živiny. Ak chcete podporiť zdravý rast, môžete pridať aj fermentovaný hnoj vo forme peliet alebo rohovinu, ktorá pôsobí ako výdatné prírodné hnojivo. Pri výsadbe sa odporúča pridať aj hnojivo obsahujúce fosfor, ktorý pomáha ovocným drevinám tvoriť pevné a zdravé korene.

Zálievka pre úspešné zakorenenie

Keď stromček či ker presadíte, korene prechádzajú stresom a je nevyhnutné ich okamžite zaliať. Zalievajte postupne, aby voda mala čas vsiaknuť do pôdy. Ak sa na povrchu dlhšie drží voda, znamená to, že podložie nie je dostatočne priepustné, a mali by ste pôdu zmiešať s jemným štrkom alebo pieskom, aby ste zlepšili odtok.

Zaujímavé ovocné kry, ktoré stoja za zváženie

Popri klasických ovocných stromoch môžete zvážiť výsadbu menej tradičných kríkov, ktoré sú nielen užitočné, ale aj dekoratívne. Tieto druhy prinášajú do záhrady pestrú paletu farieb, tvarov a ďalšie výhody:

Rakytník obyčajný (Hippophae rhamnoides) : Tento zaujímavý okrasný ker so žiarivo oranžovými plodmi je výnimočným zdrojom vitamínov a minerálov, ktoré podporujú imunitu a celkové zdravie. Rakytníku sa darí na slnečných miestach a vyžaduje priepustnú pôdu. Ide o dvojdomú rastlinu, čo znamená, že na plody potrebujete zasadiť samčiu aj samičiu rastlinu. Existuje viacero odrôd rakytníka, ktoré sa líšia výškou a vzhľadom, takže môžete vybrať tú, ktorá vám najviac vyhovuje.

: Tento zaujímavý okrasný ker so žiarivo oranžovými plodmi je výnimočným zdrojom vitamínov a minerálov, ktoré podporujú imunitu a celkové zdravie. Rakytníku sa darí na slnečných miestach a vyžaduje priepustnú pôdu. Ide o dvojdomú rastlinu, čo znamená, že na plody potrebujete zasadiť samčiu aj samičiu rastlinu. Existuje viacero odrôd rakytníka, ktoré sa líšia výškou a vzhľadom, takže môžete vybrať tú, ktorá vám najviac vyhovuje. Hlošina mnohokvetá (Elaeagnus multiflora) : Tento dekoratívny ker dosahuje výšku približne 3 metre a v závere leta prináša šťavnaté, sladké, tmavočervené plody. Okrem toho slúži aj ako prirodzené hnojenie, pretože v koreni obsahuje nitrifikačné baktérie, ktoré viažu vzdušný dusík a obohacujú pôdu.

: Tento dekoratívny ker dosahuje výšku približne 3 metre a v závere leta prináša šťavnaté, sladké, tmavočervené plody. Okrem toho slúži aj ako prirodzené hnojenie, pretože v koreni obsahuje nitrifikačné baktérie, ktoré viažu vzdušný dusík a obohacujú pôdu. Arónia (Aronia melanocarpa): Arónia, známa aj ako čierna jarabina, je nenáročný ker alebo malý stromček, ktorý si poradí s rôznymi podmienkami a prináša liečivé plody. Na jeseň sa jeho listy sfarbujú do sýtych, ohnivých odtieňov, čo záhrade pridáva pôvab. Aróniu môžete pestovať v rôznych pôdnych podmienkach, čo ju robí veľmi flexibilnou voľbou pre každého záhradkára.

Správne vysadené ovocné stromy a kry môžu nielen ozdobiť vašu záhradu, ale aj dlhodobo prinášať úrodu a radosť.