Korkové podlahy, vravíte si somarina? Ale sú mäkké, tiché a odolné

Aj keď korok nepatrí medzi najpoužívanejšie podlahové krytiny, jeho úžitkové vlastnosti z neho robia takmer ideálnu podlahovú krytinu, a to takmer pre každý priestor.

Dôležité je zistiť, ktorý typ korkových podláh sa hodí práve pre váš interiér. Na výber máte z rôznych hrúbok, masívnych dlaždíc, sendvičových dlaždíc a tiež plávajúce pokládky, či už s povrchovou úpravou alebo bez nej.

Korkové podlahy sa hodia ako do kuchýň, tak do obývacích či detských izieb, rovnako tak aj do spální. Nie sú vhodné iba do príliš vodou zaťažovaných kúpeľní. Aj keď aj tu sa ponúka isté riešenie. Ak je vaša kúpeľňa často vystavovaná veľkej záťaži, napríklad pri kúpaní detí i veľkému množstvu vody, potom výrobcovia odporúčajú po pokládke špáry dobre utesniť a až potom inštalovať lišty.

Veľmi príjemnú zmenu do sortimentu korkových podláh vniesli korkové podlahy s vytlačeným dekorom dreva. Tiež prefarbené korky pôsobia v interiéri veľmi luxusne.

Typy korkových podláh

• masívne dlaždice, ktoré sa dajú aj brúsiť, hrúbka 6 – 8 mm

• sendvičové dlaždice – zložené z pružného korkového jadra

• sendvičové dlaždice – zloženie z HDF dosky a nášľapné korkové dyhy

Čo treba vedieť pred nákupom

Pri nákupe venujte náležitú pozornosť hrúbke materiálu. Korok určený na podlahy má mať hrúbku aspoň 4 mm a jeho špecifická hmotnosť by mala byť 400 – 420 kg / m 3 . Z výroby sa dodávajú korkové dlaždice, ktoré majú vykonanú povrchovú úpravu, a tie sú priamo pripravené pre plávajúcu pokládku. Ďalším variantom sú korkové diely predlakovanej alebo diely, ktoré sú úplne bez akejkoľvek povrchovej úpravy. Povrchovo neupravené podlahové dielce sa až po pokládke lakujú špeciálnym lakom na korok.

Dôležité pred pokládkou

Nesmierne dôležité je dokonalé vyrovnanie podkladu pred pokládkou a taktiež vyhladenie podkladu pred samotným lepením dielcov. Pri pokládke vždy dbajte na presné pokyny výrobcu.

Výhody korkových podláh

• mäkký, pružný a tichý materiál pri došliapnutí

• odolný a teplý podlahový materiál príjemný na došľap

• podľa záťaže je možné vyberať príslušný typ podlahy – pre silne zaťažované podlahy sú odporúčané korkové podlahy, ktoré majú fóliovaný povrch

• skvelé izolačné vlastnosti – skvele odhluční priestor

• pokládka je rýchla a jednoduchá

• korok je prírodný materiál

• získavanie tejto suroviny nie je závislé na výrub korkových dubov

• jedná sa o ekologický materiál, ktorý pri likvidácii nezamorí prostredie toxínmi

• korkové podlahy sú antistatické a antialergické

Nevýhody korkových podláh

• nedájú sa kombinovať s podlahovým vykurovaním

• relatívne obmedzený výber druhov

• nutnosť šetrnejšej údržby

• na frekventovaných miestach je potrebné vykonávať opravy

• proti škodlivým mikróbom, plesniam, hubám a baktériám je nutné aplikovať antibakteriálnu ochranu, inak môžu mikróby spôsobovať zápach alebo škvrny

• pôsobením slnečného žiarenia bledne

• korok oslabuje vo veľmi suchom prostredí