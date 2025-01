Koniec ustavičnému štekaniu za plotom: Skúsený tréner psov prezrádza, ako psa odnaučiť štekať v 4 jednoduchých krokoch

Ak patríte k majiteľom psov, ktorých miláčikovia dokážu pri plote vyvolať malú „vojnu“ zakaždým, keď sa okolo domu niekto pohne, určite už premýšľate nad tým, ako psa tohto nežiaduceho správania zbaviť. Dlhodobé a hlasité brechanie môže byť pre susedov a okoloidúcich obťažujúce a zároveň vytvára dojem, že pes nie je pod kontrolou majiteľa. So správnym prístupom a trpezlivosťou sa však dá štekaniu pri plote postupne zabrániť. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate, ako na to radí aj uznávaný psí tréner Ben Randall.

Čo robiť skôr, než začnete psa cvičiť?

1. Nenechávajte psa na dvore bez dozoru

Ak váš pes neprestajne šteká na ľudí prechádzajúcich okolo, jedným zo základných pravidiel je, aby ste ho nenechávali vonku samého v čase, keď ste v procese odučania tohto zlozvyku. Možno to znie ako prísne opatrenie, ale ide o nevyhnutný krok, pretože bez vašej okamžitej reakcie a usmernenia pes nedostáva informáciu, že jeho správanie je nevhodné. Čím častejšie pri plote „stráži“ sám, tým silnejšie sa jeho nežiaduce návyky môžu upevňovať.

2. Využívajte pravidelné tréningy a povely

Úspešné odučanie psa od štekotu pri plote sa nezaobíde bez toho, aby váš maznáčik ovládal základné povely. Ak ich zvládne, pôjde všetko jednoduchšie. Ben Randall radí dôsledne psa cvičiť tak, aby spoľahlivo poznal povely ako „sadni“, „ľahni“, „zostaň“, „k nohe“ či povel, ktorým zakážete neželané správanie (v slovenčine môže ísť napríklad o „fuj“ alebo „nesmieš“). Pes by sa mal naučiť, že kým nepočká na váš pokyn, nemôže sa sám od seba pustiť do akcie, či už ide o vybehnutie k plotu alebo o iné reakcie v neobvyklej situácii.

Ako naučiť psa neštekať pri plote?

3. Začnite na vodidle a postupujte krok za krokom

Aj keď sa nachádzate v známom prostredí vašej záhrady, dajte psovi najskôr vodidlo. Tým zaistíte, že máte jeho pohyb plne pod kontrolou. Keď na obzore spozorujete niečo, na čo by pes bežne reagoval štekotom – napríklad okoloidúceho človeka alebo iného psa – dajte mu jasne najavo, že očakávate pokojné správanie. Ak zostane ticho, nezabudnite ho pochváliť alebo jemne odmeniť obľúbeným pamlskom. Postupom času ho môžete nechať bez vodidla, ale spočiatku si vyberajte chvíle, keď v okolí nie je príliš veľká premávka. Pes tak bude mať priestor zvnútra pochopiť nové pravidlá a vy sa vyhnete prehnane rušným situáciám, ktoré by ho mohli vyviesť z miery.

4. Odvádzajte pozornosť na iné činnosti

Trik, na ktorý mnohí majitelia psov zabúdajú, je zameranie pozornosti psa na niečo iné než na rušivý podnet. Ak pes zvyčajne šteká kvôli človeku alebo zvieraťu, ktoré sa objaví za plotom, skúste ho zavolať k sebe a ponúknuť mu zaujímavú alternatívu – napríklad krátku hru s obľúbenou hračkou, ľahký povel nasledovaný odmenou či dokonca čas kŕmenia. Dôležité je, aby pes postrehol, že život na dvore môže byť pokojný, pohodový a bezpečný. Čím viac si túto skutočnosť osvojí, tým menej bude mať potrebu robiť zbytočný „poprask“.

Inšpirujte sa aj na internete

Ak hľadáte aj iné zdroje inšpirácie, rozhodne stojí za to pozrieť si YouTube video na kanáli Šárka Ševčíková, konkrétne pod názvom (odkaz nájdete nižšie):

Ako odnaučiť psa štekať pri plote

Tréneri a skúsení majitelia psov tam opisujú, ako pracovať s rôznymi povahami a temperamentmi, aby ste dosiahli pokojné a vyrovnané chovanie zvieraťa v bežných každodenných situáciách.

Kto je Ben Randall?

Meno Ben Randall je v psích kruhoch vo svete pomerne známe, a to predovšetkým vďaka jeho inovatívnym a praktickým prístupom vo výcviku. Jeho rady sa často zakladajú na dôslednej, no zároveň pozitívnej výchove psov, ktoré nemajú za cieľ psa vystrašiť či trestať, ale naučiť ho jasne rozlišovať, aké správanie je od neho očakávané. Podľa Randalla by mal mať každý majiteľ so svojím psom vybudovaný vzťah dôvery a rešpektu, pretože tak dokáže psa korigovať bez zbytočného stresu pre oboch.

Zhrnutie a užitočné tipy na záver

Majte psa pod dozorom – aspoň dovtedy, kým pochopí, že neustály štekot je neželaný. Pravidelne cvičte – upevňujte základné povely tak, aby ste mohli psa okamžite usmerniť. Vodidlo ako pomocník – na začiatku trénujte s vodidlom aj na vlastnom pozemku, aby ste vedeli psa rýchlo usmerniť. Odveďte pozornosť – ukážte psovi, že existujú lepšie veci, ktorým sa môže venovať, než reagovať štekaním na každý nový podnet.

Pamätajte, že odučanie psa nežiaduceho štekotu môže zabrať nejaký čas a trpezlivosť. Dôležité je, aby ste s týmto tréningom neprestali predčasne. Keď však vydržíte a dôsledne budete dodržiavať tieto rady, váš maznáčik sa naučí, že domácu záhradu či dvor nemusí brániť agresívnym prejavom hlasu. V konečnom dôsledku budete odmenení pokojnejším psom, lepšími susedskými vzťahmi a väčšou radosťou zo spoločných chvíľ na čerstvom vzduchu.