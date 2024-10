Keď mi došli tablety do umývačky, skúsila som použiť horčicu. Neuveríte, aké čisté je moje riady odvtedy

Umývačka riadu je plná, pripravená na spustenie. No v poslednej chvíli si uvedomíte, že tablety na umývanie vám práve došli a nové ste ešte nestihli kúpiť. Čo teraz? Umyť všetko ručne alebo existuje nejaká náhrada za tablety?

Umývačky neznášajú klasické prostriedky na riad

Nikdy nepoužívajte v umývačke obyčajný saponát na riad. Inak si pripravíte z kuchyne doslova bublinkovú párty. Saponáty na ručné umývanie sú navrhnuté tak, aby vytvárali veľa peny, zatiaľ čo tablety do umývačky sú bez penenia. Z toho istého dôvodu by ste sa mali vyhnúť používaniu šampónov, mydiel alebo práškov na pranie. Pomocníci ako sóda, horčica či ocot

Ak nemáte čas čakať na nové tablety, naplňte dávkovač jedlou sódou do troch štvrtín a pridajte pár kvapiek čistiaceho prostriedku na riad. Dôležité je, aby ste pridali len malé množstvo, inak budete musieť celé hodiny utierať penu z podlahy. Ak máte poruke horčicový prášok, pridajte ho do zmesi. Potom už len zapnite umývačku.

Sóda bikarbóna pôsobí ako jemný čistiaci a dezinfekčný prostriedok, ktorý zároveň zvládne odstrániť aj zvyšky jedál z riadu. Pri pravidelnom používaní však môže poškriabať jemné povrchy, napríklad sklo. Napriek tomu je to cenovo najvýhodnejšie riešenie, ako dosiahnuť čistý riad. Ak doma nemáte sódu, skúste použiť ocot. Stačí pol šálky octu postaviť medzi riady v hornej časti umývačky. Aj keď to nie je dokonalé riešenie, zabráni to tomu, aby sa riad v umývačke pokazil a zapáchal. Ocot však používajte len zriedkavo, pretože jeho časté použitie môže poškodiť tesnenie dvierok umývačky.

Ďalšou alternatívou je citrónová šťava. Stačí citrón vyžmýkať, precediť šťavu, aby nezostala dužina, a použiť pol šálky, ktorú umiestnite do hornej časti umývačky. Pripravte si vlastnú zmes

Aby ste sa vyhli podobným situáciám v budúcnosti, môžete si vyrobiť vlastnú čistiacu zmes. Táto kombinácia zložiek bude silnejšia a účinnejšia než ich použitie samostatne. Zmiešajte jeden šálok boraxu, jeden šálok prášku na pranie, pol šálky kyseliny citrónovej v prášku a pol šálky soli. Všetko dôkladne premiešajte a uložte do vzduchotesnej nádoby. Na jedno umývanie použite jednu polievkovú lyžicu zmesi. Táto dávka vám vystačí na 10 až 12 cyklov umývania.

Takto budete mať vždy po ruke náhradu za tablety do umývačky a už sa nebudete musieť trápiť, keď vám náhodou dôjdu.