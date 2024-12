Kapor v lístkovom ceste. Skvelá pochúťka na teplo aj za studena

Vianočné sviatky sú už za dverami a s nimi prichádza aj tradičná štedrovečerná večera. V mnohých slovenských rodinách sa na vianočný stôl kladie buď kapor, alebo obľúbené rezne. Ak však chcete tento rok vyskúšať niečo netradičnejšie, kapor v lístkovom ceste je ideálnou voľbou. Tento jedinečný pokrm sa hodí ako teplá večera, ale rovnako skvelo chutí aj za studena na druhý deň.

S decembrom prichádza atmosféra Vianoc, deti netrpezlivo odrátavajú dni do príchodu Ježiska a dospelí si plánujú oddych a spoločné chvíle s rodinou. Niekedy sa však pri príprave sviatočného menu objaví otázka – dať prednosť klasickému kaprovi alebo zvoliť rezne? Ak má vaša rodina rozdielne chute, tento recept vyrieši dilemu. Kapor v lístkovom ceste je skvelý ako predjedlo, kým sa rezne môžu podávať ako hlavé jedlo. Tak poďme na to, nech je sviatočný stôl pestrý a každý si nájde to svoje.

Recept na kapra v lístkovom ceste

Na prípravu budete potrebovať približne 1 kg filetov z kapra. Každý filet starostlivo narežete na plátky s rozostupom približne 3 mm. Dôležité je, aby boli rezy dostatočne hlboké a môžete pocítiť jemné prerezávanie kostí. Takto upravené filety poriadne potrite rozotretým cesnakom z dvoch strúčikov. Následne ich dochuťte soľou a čiernym korením. Nechajte ich odpočívať aspoň pol hodiny, aby poriadne nasiakli arómu a chute.

Počas toho, ako filety oddychujú, si na panvici roztopte maslo a opražte na ňom jednu nadrobno nasekanú cibuľu spolu s 250 g nakrájaných húb. Keď bude cibuľa s hubami mäkká a zlatistej farby, rozmixujte ich ponorným mixérom priamo na panvici. Pasta by mala byť hustá, krémová a plná intenzívnej chuti. Odložte ju bokom a nechajte vychladnúť.

Keď už filety odpočívali, zarovnajte ich do pravidelných obdĺžnikov. Odrezky nezahadzujte – spoločne s 100 g kuracích pečienok ich orestujte na panvici s troškou masla. Keď je mäso dobre opečené, opäť použite mixér a vytvorte hladkú mäsovú pastu.

Na pracovnej ploche si pripravte alobal a rovnomerne ho pokryte plátkami slaniny. Na slaninu naneste vychladnutú hubovú pastu a rozotrite ju v rovnomernej vrstve. Na každý plátok slaniny položte filet kapra kožou nahor. Následne filet potrite pripravenou mäsovou pastou a prikryte ďalším filetom, tentokrát kožou nadol.

Celú zmes pevne zabaľte do alobalu a nechajte asi 15 minút v mrazničke, aby sa stála kompaktná a držala tvar. Medzitým si pripravte 400 g lístkového cesta a rozvaľkajte ho na tenký plát. Po vybratí z mrazničky opatrne odstráňte alobal a rybu obaľte do lístkového cesta. Pred pečením cesto na niekoľkých miestach prepichnite vidličkou, aby mala pára kade uniknúť a cesto neprasklo.

Na záver potrite povrch cesta rozšľahaným vajcom, čo zabezpečí peknú zlatistú farbu. Pečte v predhriatej rúre na 190 °C približne 25-30 minút, alebo pokiaľ cesto nezíska dokonalú chrumkavosť a zlato-hnedú farbu. Po upečení nechajte mierne vychladnúť a môžete podávať. Dobrú chuť a príjemné sviatky!

