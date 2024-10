Jednoduchý trik, ako okamžite vyčistiť znečistenú WC kefu. Bude ako nová

WC kefa je jednou z vecí, na ktoré často pri čistení zabúdame. Napriek tomu, že na nej môžu zostať baktérie a nečistoty, sa jej pravidelne nevenujeme. Aby sme však udržali toaletu skutočne hygienickú, aj kefa si zaslúži našu pozornosť.

Prečo venovať pozornosť aj WC kefe?

Niektorí ľudia majú problém len s tým, že si po sebe toaletu neupracú. Ešte menej sa im chce čistiť kefu, ktorou ju umývali. Ak si však predstavíme, aké množstvo baktérií sa môže na kefe zachytiť, rýchlo si uvedomíme, že by sme ju nemali zanedbávať.

Spojte čistenie WC s čistením kefy

Pri bežnom čistení toalety je výhodné postarať sa aj o kefu. Nalejte čistiaci prípravok do misy toalety a priamo do nej vložte aj WC kefu. Nechajte pôsobiť niekoľko minút, aby čistiaci prostriedok prenikol do štetín, potom kefu vyberte a dôkladne opláchnite.

Dezinfekcia pomocou octovej vody

Ak máte po ruke ocot, môžete využiť aj túto domácu metódu. Do vedra nalejte horúcu vodu s prídavkom octu alebo iného čistiaceho prípravku a kefu nechajte ponorenú aspoň pol hodinu. Výhodou tejto metódy je, že kefu stačí po vymočení jednoducho opláchnuť a nemusíte sa s ňou pracne zaoberať.

Podobne môžu pomôcť aj iné čistiace prostriedky, ako napríklad kyselina citrónová alebo sóda bikarbóna, ktoré majú prirodzené čistiace vlastnosti.

Pravidelná výmena WC kefy

Ani pravidelné čistenie nedokáže zabrániť opotrebovaniu kefy. Z hygienického hľadiska je vhodné občas kúpiť novú – jednoduchšie varianty stoja len pár eur, a preto sa investícia do častejšej výmeny oplatí. Takto zabezpečíte, že bude vaša kúpeľňa čistá a svieža.

Zvážte gumovú kefu

Ak patríte medzi tých, ktorým čistenie WC kefy nevyhovuje, vyskúšajte novšie gumové modely. Tie zachytávajú menej nečistôt a baktérií a ľahšie sa čistia. Ani gumovú kefu by ste však nemali zanedbávať – pravidelné prepláchnutie pomôže udržať ju v dobrom stave a predĺži jej životnosť.