Izbové rastliny už polievam len pivom. Vyskúšajte to tiež a uvidíte zázraky!

Uvažovali ste niekedy nad tým, že by ste svoje izbové rastliny polievali pivom? Možno to znie bláznivo, ale čítajte ďalej a zistíte, prečo to môže byť pre vaše rastlinky prospešné.

Zostalo vám nedopité pivo?

Aj keď to nie je časté, občas sa stane, že vám doma zostane pivo, napríklad po varení alebo nejakej oslave. Ak ste ho nevyužili celé, nemusíte ho vylievať. Zostalo vám zvetrané pivo? Namiesto toho, aby ste ho vyhodili, môžete ho využiť pre svoje izbové rastliny.

Pivo obsahuje množstvo prospešných látok, ako je draslík a ďalšie minerály, ktoré rastlinám dodajú energiu. Dôležité je nechať pivo odstáť aspoň dva dni, aby sa vyprchal alkohol, a následne ho zriediť vodou. Takto upravená zálievka dodá rastlinám dostatok živín a podporí ich zdravý rast.

Doprajte rastlinám aj vápnik

Rastliny, rovnako ako ľudia, potrebujú pre svoj vývoj vápnik, no nie vždy ho dostávajú v dostatočnom množstve. Jednoduchým riešením je použiť rozdrvené vaječné škrupiny, ktoré by ste inak vyhodili. Stačí ich zamiešať do pôdy alebo ich rozdrviť na prášok a pridať do vody, ktorou polievate rastliny. Takto si rastliny doplnia chýbajúci vápnik.

Draslík a síra pre rastliny? Skúste zápalky!

Prekvapivým zdrojom draslíka a síry sú obyčajné zápalky. Občas zapichnite pár zápaliek hlavou nadol do pôdy v kvetináči a uvidíte, že vaše izbové rastliny budú prosperovať. Ide o jednoduchý trik, ktorý dodá rastlinám potrebné prvky pre ich rast.

Kávová usadenina ako hnojivo

Možno to neviete, ale kávová usadenina môže byť pre izbové rastliny výborným hnojivom. Namiesto toho, aby ste ju vyhodili, nechajte ju vyschnúť, aby sa zabránilo tvorbe plesní, a následne ju rozsypte okolo rastlín. Táto usadenina im dodá potrebné živiny a podporí ich rast.

Ak tieto jednoduché triky vyskúšate, vaše rastliny budú silnejšie, zdravšie a krásne zelené.