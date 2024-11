Ideálni psí spoločníci pre osamelých seniorov. Tieto plemená vás opäť rozveselia

Pes je oddaný spoločník a na dôchodku môže byť prítomnosť psa skutočne požehnaním. Ktoré plemená sú však pre starších ľudí najvhodnejšie?

Staroba prináša múdrosť, ale aj množstvo voľného času, ktorý môže byť naplnený pocitom osamelosti. Seniori, ktorí celý život pracovali alebo sa starali o druhých, môžu v dôchodkovom veku pociťovať prázdnotu a zbytočnosť. „Minulý rok mi zomrel manžel. Dcéra je stále zaneprázdnená a vnúčatá majú svoje vlastné životy. Cítim sa často sama“ hovorí 75-ročná žena. Mnohí seniori by preto uvítali chlpatého priateľa, ktorý by im do každodenného života priniesol kúsok radosti a spoločnosti.

Štyri labky pre šťastie a vitalitu

Pes môže byť pre seniorov nesmiernym povzbudením, a to nielen emocionálne, ale aj zdravotne. Okrem lásky, ktorú im dáva, ich môže motivovať k častejšiemu pohybu. Pravidelné prechádzky so psíkom sú pre seniorov prospešné – zlepšujú kondíciu, podporujú krvný obeh a zvyšujú imunitu. Nevýhodou je však starostlivosť o psa v prípade náhleho zdravotného problému seniora alebo nutnosti hospitalizácie. Vtedy je potrebné, aby rodina alebo priatelia pomohli s dočasným opatrovaním psa.

Aký psí spoločník je pre seniora najlepší?

Odborníci radia seniorom vyberať psa s rozvahou. „Vyhnite sa malej, hyperaktívnej rase alebo mláďatám, ktoré by vyžadovali viac energie, než senior dokáže zvládnuť. Starší, zdravotne náročný pes tiež nemusí byť vhodný, pretože potrebuje intenzívnejšiu starostlivosť“ odporúča kynologička. Ideálnym psím spoločníkom pre staršie osoby je preto dospelý pes, ktorý je pokojný, menšieho až stredného vzrastu, ľahko ovládateľný a priateľskej povahy.

Plemená vhodné pre seniorov.

Plemená, ktoré sa k seniorom hodia najviac

Každé plemeno má svoje vlastné charakteristiky, no niektoré sú ideálne pre starších ľudí. Francúzsky buldoček, bišónik, jazvečík, grifónik, mopslík alebo pudel sú skvelé možnosti pre tých, ktorí hľadajú menšieho, pokojného a priateľského psa. Ak sa zdá cena niektorých plemien príliš vysoká, oplatí sa navštíviť útulky, kde je možné nájsť vhodného spoločníka, ktorý čaká na láskyplný domov.

Niektorí seniori sú skúsení chovatelia, ktorí zvládnu aj väčšie plemená. V tom prípade sú pre nich vynikajúcou voľbou labrador alebo retriever, ktorí sú priateľskí, ľahko sa učia a rýchlo vytvoria silné puto so svojím majiteľom.