Huby všade kde sa pozriete. Kde na Slovensku zaručene odídete s plným košíkom a na čo si dať pozor?

Slovensko je v plnom prúde hubárskej sezóny a z lesov sa ozýva šťastné nadšenie hubárov, ktorí sa vracajú domov s plnými košíkmi. Odborníci predpovedajú, že tento priaznivý stav by mal pokračovať, a to najmä vďaka nedávnym dažďom po suchom období, ktoré hubám dodali potrebnú vlahu. Podľa Vladimíra Kuncu z Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene sa situácia zlepšuje aj v nižších oblastiach, kde sa okrem hríbov smrekových objavujú aj hríby dubové, bronzové a sosnové.

Momentálne sa dá v horských a podhorských oblastiach naraziť na množstvo plodníc jedlých húb. Medzi nimi dominujú aj známe bedle, ktoré síce už doznievajú, no stále sa nájdu aj ďalšie druhy, ako sú kozáky a masliaky. Počasie je stále priaznivé a odborníci očakávajú, že sezóna by mohla pokračovať až do októbra. Práve tento mesiac sa podľa Kuncu stáva pre hubárov ešte lepším obdobím ako september.

Na čo si dávať pozor pri zbere húb

Hubárska sezóna je síce radostným obdobím pre všetkých milovníkov prírody, no so sebou prináša aj určité riziká. Prvým a najdôležitejším pravidlom je bezpečnosť pri zbere húb. Ak si nie ste istí, či je huba jedlá, radšej ju nechajte v lese. Mnohé jedlé huby majú svojich jedovatých dvojníkov, a preto je lepšie zbierať len tie druhy, ktoré dokonale poznáte. V prípade, že sa necítite istí, použite atlas húb alebo aplikáciu na ich identifikáciu.

Ďalším dôležitým aspektom je orientácia v lese. Vždy sa pohybujte v známom teréne a nezabúdajte si zapamätať, odkiaľ ste prišli. V dnešnej dobe vám v tom môžu pomôcť rôzne aplikácie na smartfónoch, no tradičné metódy, ako sledovanie slnka a orientácia podľa terénnych značiek, sú stále spoľahlivé.

Pri pohybe v lese nezabudnite na vhodné oblečenie. Kliešte sú aj v tomto období aktívne, preto si oblečte dlhé nohavice, mikinu alebo bundu s dlhým rukávom a topánky, ktoré pokrývajú členky. Repelent by mal byť samozrejmosťou a dobrým doplnkom je aj pokrývka hlavy.

Nezabúdajte, že v lese ste len hosťami. Dávajte pozor na divú zver, aby ste predišli zbytočným konfliktom. Ak sa budete riadiť týmito jednoduchými pravidlami, môžete si naplno užiť hubársku sezónu a vrátiť sa domov bezpečne a s plným košíkom.