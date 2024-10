Energetický upír v domácnosti. Prečo je dôležité odpojiť spotrebiče zo siete?

Každý, kto chce znížiť svoje výdavky za elektrinu, vie, že každá ušetrená kilowatthodina sa počíta. Ako teda môžeme doma spotrebovať menej energie a zároveň ušetriť?

Svetlo, kúrenie či varenie sú nevyhnutné činnosti, bez ktorých sa nezaobídeme. Avšak, ak máte v domácnosti viacero spotrebičov na elektrický prúd, môžete očakávať, že vaše účty budú neúprosne rásť. A podľa predpovedí odborníkov to bude ešte horšie – ceny elektriny majú stúpať. Preto je najvyšší čas začať premýšľať o tom, ako znížiť spotrebu a neplatiť viac, než je potrebné.

Medzi najznámejšie opatrenia patria napríklad výmena klasických žiaroviek za úsporné LED svetlá, ktoré môžu znížiť spotrebu energie až o 90 %, alebo investícia do úspornejších spotrebičov. Avšak existuje jedna chyba, ktorú robí množstvo ľudí – a tá ich ročne stojí stovky eur navyše.

Neviditeľní „energetickí upíri“

Vo väčšine domácností nájdeme bežné spotrebiče, ako sú varné kanvice, mikrovlnky, počítače či televízory, ktoré sú neustále zapojené do elektrickej siete. Mnohí z nás to považujú za samozrejmé – spotrebiče len vypneme a keď ich potrebujeme, znovu ich zapneme. Čo si však často neuvedomujeme, je fakt, že aj v režime pohotovosti (tzv. „stand-by“) spotrebúvajú energiu. Tento stav síce umožňuje okamžité spustenie, no zároveň vám každý deň berie z peňaženky viac, než by ste čakali.

Nepotrebné náklady navyše

Zariadenia v pohotovostnom režime môžu tvoriť až 7 až 12 % celkovej spotreby elektriny v domácnosti. A to už je číslo, ktoré dokáže ovplyvniť výšku vašich účtov. Čím viac takýchto zariadení máte, tým viac elektriny sa stratí zbytočne.

Ako príklad môžeme uviesť set-top box, ktorý v aktívnom režime spotrebuje okolo 11 W za hodinu. V pohotovostnom režime však stále čerpá 9 W za hodinu, čo za rok znamená zbytočný náklad približne 280 eur. Podobne aj počítač, ktorý v prevádzke spotrebuje 65 až 92 W, dokáže v stand-by režime ročne „spotrebovať“ až 365 eur navyše, aj keď je vypnutý. A takto by sme mohli pokračovať pri rôznych iných zariadeniach.

Odpojiť a ušetriť

Ak chcete reálne ušetriť, jedným z najjednoduchších krokov je odpojiť spotrebiče zo zásuvky, keď ich práve nepoužívate. Aj keď sa to môže zdať nepraktické, pri pohľade na úspory, ktoré to môže priniesť, sa táto námaha oplatí. Na trhu sú navyše dostupné zásuvky s vypínačom, ktoré umožňujú jednoduché odpojenie viacerých spotrebičov naraz.

Urobte si z tohto kroku zvyk – a váš účet za elektrinu sa vám za to určite poďakuje.