Drevený nábytok patrí k najatraktívnejším možnostiam do interiéru. Ako však zabezpečiť, aby sa nekrivil a nepodliehal deformáciám?

Drevený nábytok opäť zažíva svoju slávu, ale čo robiť, aby sa jeho dvierka neprehýbali? Dnes už existujú moderné metódy spracovania dreva, ktoré zaručujú odolnosť voči vlhkosti a mechanickému namáhaniu. Poďme sa pozrieť na to, aké riešenia sú dostupné.

Pamätáte si časy, keď sa drevené dvierka po rokoch používania krivili a nešli správne zatvoriť? Tomu sa dnes dá predísť, ak sa drevo spracuje vo viacerých vrstvách. Hoci stále ide o prírodný materiál, technológie umožňujú jeho úpravu tak, aby zvládal aj náročné prostredie, ako napríklad miestnosti so zvýšenou vlhkosťou.

Drevo a jeho reakcia na vlhkosť

Drevo, ako prírodný materiál, sa prispôsobuje zmenám vlhkosti vzduchu. Keď sa v miestnosti mení vlhkosť, drevo reaguje – pri nízkej vlhkosti uvoľňuje vodu a naopak, pri vyššej ju absorbuje. Tieto zmeny v rozmeroch môžu spôsobovať problémy ako zlé zatváranie dvierok alebo zásuviek.

Aby ste predišli podobným komplikáciám, je potrebné drevo používať iným spôsobom. Tradičné kusy masívneho dreva sú nahradzované modernými viacvrstvovými konštrukciami, ktoré sú stabilnejšie a odolnejšie.

Riešenie – vrstvené drevo

Podľa odborníkov je kľúčom k tomu, aby drevené dvierka zostali rovné, použitie viacerých vrstiev dreva, pričom sú vlákna v jednotlivých vrstvách orientované navzájom kolmo. Týmto spôsobom drevo reaguje na zmeny prostredia rovnomerne a nekrúti sa. Môžete si vybrať z dvoch hlavných spôsobov konštrukcie: buď ako viacvrstvový sendvič, alebo ako rámovú konštrukciu so stredovou výstužou.

Pri prvom prístupe sa drevo lepí do troch vrstiev, pričom stredná vrstva je silnejšia a kolmo orientovaná voči vonkajším vrstvám. Druhá možnosť spočíva v rámovej konštrukcii dvierok, kde sa jednotlivé časti rámu lepia kolmo na seba, a stredový kus môže byť z rôznych materiálov, ako je masív, dyhovaná preglejka alebo sklo.

Tieto konštrukčné metódy zabezpečujú, že drevo si zachová svoj tvar a dvierka sa nebudú ohýbať ani pri zmenách vlhkosti.

Kde drevo použiť (a kde radšej nie)

Drevený nábytok sa výborne hodí do miestností, ako sú obývacie izby, pracovne či spálne, kde je vlhkosť zvyčajne nízka.

No ak chcete drevo umiestniť do kuchyne alebo kúpeľne, kde je vlhkosť vyššia, musíte ho chrániť špeciálnou povrchovou úpravou, ktorá zabraňuje prenikaniu vlhkosti do materiálu. V týchto prípadoch je dôležité, aby ste okamžite zotreli vodu, ktorá sa dostane na povrch. Ak tam však voda zostane dlhší čas, môže to nábytok poškodiť.

V kuchyni je dôležité zvážiť umiestnenie drevených dvierok. Napríklad, ak sú nad varnou doskou bez digestora alebo pri rýchlovarnej kanvici, kde je drevo pravidelne vystavené pare, jeho deformácia je pravdepodobnejšia. Lepším riešením je umiestniť drevo na spodné skrinky, kde nie je vystavené takýmto vplyvom.

V kúpeľni sa drevo môže použiť na miestach, ktoré nie sú v priamom kontakte s vodou, ako napríklad na čelné dvierka skriniek. Na druhej strane, použitie dreva na umývadlovej doske alebo v blízkosti sprchy či vane nie je vhodné.

Neobávajte sa imitácií

Ak máte radi vzhľad dreva, no obávate sa, že v náročnejších podmienkach nevydrží, zvážte použitie kvalitných imitácií. Moderné imitácie dreva sú dnes tak dokonalé, že ich na prvý pohľad nerozoznáte od skutočného dreva.

Jednou z cenovo dostupných možností sú fóliované dvierka, ktoré verne napodobňujú štruktúru a vzhľad dreva. Fólia navyše pokrýva dvierka aj po okrajoch, čím zabraňuje vnikaniu vlhkosti do materiálu. Ďalšou možnosťou je lamino s ABS hranami, ktoré, ak je správne ošetrené lepidlom odolným voči vode, bez problémov zvládne zvýšenú vlhkosť.

Takto môžete drevený vzhľad a pocit z neho priniesť do svojho domova bez obáv z jeho deformácií a dlhodobej životnosti.

