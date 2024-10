Domáci trik na ľahšie lúpanie vlašských orechov. Vhoďte ich do horúcej vody

Vlašské orechy sú obľúbenou pochúťkou, no ich lúpanie môže byť výzvou. Ako sa čo najjednoduchšie zbaviť tvrdej škrupiny a zelenej šupky, aby ste sa dostali k lahodnému orechovému jadru? Vlašské orechy patria medzi najstaršie pestované plody a ich konzumácia siaha až do doby neolitu. Pôvodne pochádzali zo strednej Ázie, no do Európy sa dostali vďaka Rimanom, ktorí ich rozšírili na svoje dobyté územia.

Tieto orechy sa rýchlo stali symbolom plodnosti a boli obľúbené po celej Európe. Najlepšie sa im darilo v Taliansku, no časom sa rozšírili aj do Francúzska, Anglicka a neskôr do Mexika a Kalifornie, kam ich priniesli františkánski mnísi. Dnes je Kalifornia jedným z najväčších producentov vlašských orechov na svete.

Prírodné povzbudenie imunity

Orechový strom mal vždy zvláštne miesto v kultúrach po celom svete. Kelti ho považovali za symbol múdrosti a jeho plody, pripomínajúce mozog, sa v minulosti často spájali s podporou rozumu a psychického zdravia.

Hoci vlašské orechy obsahujú vysoké množstvo tukov, tieto tuky sú prospešné pre organizmus. Pomáhajú znižovať hladinu cholesterolu a zlepšujú zdravie srdca. Vďaka bohatému obsahu vitamínov a minerálov zároveň prirodzene posilňujú imunitu. Preto si ich pravidelne doprajte – každý deň zopár orechov môže spraviť divy pre vaše zdravie.

Špinavé ruky po lúpaní

Ak ste si nazbierali plný košík vlašských orechov zo svojho orecha, čaká vás náročná úloha – lúpanie. Orechy majú totiž pevnú zelenú šupku, ktorá je nielen ťažko odstrániteľná, ale aj veľmi farbí. Po lúpaní vás môžu prekvapiť fľaky na rukách, ktoré idú zmyť len octom alebo citrónovou šťavou. Aby ste sa tomuto vyhli, skúste jeden z nasledujúcich osvedčených trikov, ktoré vám pomôžu ušetriť čas a námahu.

Sušenie vo vrecku

Prvý tip spočíva v sušení orechov. Počkajte na suchý a slnečný deň, nazbierajte orechy so zelenou šupkou a nechajte ich na teplom mieste vyschnúť cez noc. Na druhý deň ich vložte do igelitového vrecka, uzavrite a umiestnite na chladné miesto. Po štyroch dňoch ich vyberte a vysypte na starý obrus. Zelená šupka sa od škrupiny oddelí takmer sama, takže lúpanie bude oveľa jednoduchšie.

Horúca voda na rýchle lúpanie

Ak chcete mať orechy pripravené na konzumáciu hneď, môžete využiť aj metódu s horúcou vodou. Orechy jednoducho vložte do nádoby a zalejte vriacou vodou, aby boli úplne ponorené. Prikryte ich a nechajte odstáť približne 15 minút. Potom orechy sceďte, nechajte vychladnúť a pustite sa do lúpania. Pôjde to oveľa ľahšie, ako keby ste ich lúpali za sucha.

Pečenie v rúre pre lepšie lúpanie

Ďalším trikom je použitie tepla z rúry. Orechy so šupkou rozložte na plech a pečte ich asi 10 minút pri teplote 200 stupňov Celzia. Po krátkom pobyte v rúre nechajte orechy vychladnúť a zelenú šupku ľahko oddelíte rukami. Práca vám pôjde ako po masle!

Finálne lúpanie škrupiny

Po odstránení šupky vás čaká ešte škrupina orecha. K tomu môžete použiť klasický luskáčik na orechy, prípadne aj kliešte, kladivo alebo paličku na mäso. Keď sa vám podarí rozbiť tvrdú škrupinu, čaká vás sladká odmena v podobe orechového jadra. Užívajte si jeseň plnú orechov a lahodných pokrmov!