Domáci test masla, ktorý odhalí pravdu. Budete prekvapení, čo zistíte

Maslo je jednou z najčastejšie používaných surovín v našich domácnostiach. Jeho cena však neustále stúpa a pri nákupe nás neraz zaskočí. Ak k tomu pridáme pochybnosti o kvalite, môžeme si klásť otázku, či výrobok, ktorý sme si odniesli z obchodu, naozaj spĺňa štandardy, ktoré by mal. Ako teda rozpoznať, či ide o pravé maslo, alebo len o jeho menej kvalitnú náhradu?

Prečo je dôležité rozpoznať pravé maslo

Pravé maslo má presne stanovené parametre. Podľa platnej legislatívy musí obsahovať najmenej 80 % mliečneho tuku, maximálne 16 % vody a približne 2 % mliečnej sušiny. Aby mohol výrobca označiť produkt ako maslo, musí byť výlučne živočíšneho pôvodu, bez akéhokoľvek rastlinného tuku.

Na trhu sa však občas objavia výrobky, ktoré tieto normy nespĺňajú. Výrobcovia využívajú rôzne praktiky, aby znížili náklady, čo však môže negatívne ovplyvniť kvalitu. Naučiť sa rozpoznať pravé maslo vám pomôže nielen ušetriť, ale aj zaručiť si, že konzumujete výrobok bez kompromisov.

Jednoduchý test na odhalenie prítomnosti rastlinných tukov

Jeden z najjednoduchších spôsobov, ako otestovať maslo doma, je jeho rozpustenie na panvici. Skutočné maslo sa pri zahrievaní rovnomerne topí a vytvára jemnú, žltkastú tekutinu. Ak sa však na povrchu objavia biele „škvrny“ alebo zhluky, pravdepodobne obsahuje rastlinné tuky. Tieto tuky majú oveľa vyšší bod topenia, takže v zmesi zostávajú tuhé dlhšie než živočíšny tuk.

Takéto nekvalitné maslo môže sklamať najmä pri pečení či príprave dezertov. Pri výrobe krémov sa často zráža a nedosahuje požadovanú konzistenciu. Ak sa snažíte vyšľahať hladký krém, rastlinné oleje vo výrobku môžu celý proces skomplikovať.

Vlastnosti pravého masla, ktoré si všimnete na prvý pohľad

Ďalším znakom, ktorý môže odhaliť kvalitu masla, je jeho konzistencia pri rôznych teplotách. Pravé živočíšne maslo je pri vybratí z chladničky tvrdé a pevné. Ak sa vám podarí natiahnuť ho na chlieb okamžite po vybratí, je možné, že obsahuje rastlinné prísady.

V izbovej teplote by malo maslo zmäknúť približne za hodinu. Malo by si zachovať svoj tvar, nemalo by sa roztekať ani vytvárať kvapky vody na svojom povrchu. Pravé maslo sa navyše nikdy neprilepí na obal ani na nôž, ktorý používate na jeho natieranie.

Ako rozpoznať kvalitu podľa chuti, vône a farby

Maslo vyrobené zo 100 % živočíšneho tuku má jemne krémovú chuť s charakteristickým mliečnym nádychom. Ak cítite horkosť, kyslosť alebo nepríjemný mastný povlak, niečo nie je v poriadku. Na rozdiel od margarínu sa pravé maslo rozpustí na jazyku bez akýchkoľvek nepríjemných zvyškov.

Vôňa masla je veľmi jemná až takmer neexistujúca. Výrazná aróma môže naznačovať použitie zvýrazňovačov chuti. Čo sa týka farby, kvalitné maslo má jemne nažltlý odtieň. Ak je príliš sýto žlté, mohli byť použité farbivá. Naopak, biela farba môže byť znakom prítomnosti rastlinných tukov.

Prečítajte si etiketu, skôr než zaplatíte

Pri kúpe nového výrobku si vždy dôkladne preštudujte jeho zloženie. Nech vás nezmätie obrázok kravy na obale – niektoré produkty obsahujú viac rastlinných tukov než mliečnych, aj keď sú prezentované ako „maslo“. Nápis na etikete môže naznačovať vysoký obsah tuku, no ide o otázku jeho pôvodu – či je živočíšny, alebo rastlinný.

Produkty s rastlinnými olejmi síce nemusia byť zdravotne škodlivé, no mali by byť výrazne lacnejšie. Ak narazíte na výrobok, ktorý vás svojimi vlastnosťami sklamal, nabudúce si vyberte iný. Na trhu je množstvo poctivých výrobcov, ktorí ponúkajú kvalitné maslo za primeranú cenu.

Investujte do kvality

Kúpa kvalitného masla sa oplatí nielen z hľadiska chuti, ale aj pre zdravie. Naučte sa rozpoznať skutočnú kvalitu a nenechajte sa oklamať trikmi výrobcov, ktorí chcú ušetriť na vašom úkor. Vaša peňaženka i chuťové poháriky sa vám za to poďakujú.