Dedov tajný trik na brúsenie nožov. Ostré za 5 minút

Časom sa každý nôž začne tupieť. Ak nechcete tráviť čas tým, že budete na nôž vyvíjať veľký tlak, čo môže viesť k tomu, že vaše jedlo bude mať nevzhľadné okraje, je načase nájsť spôsob, ako ho naostriť. Ak doma nemáte špeciálny brúsok a chcete dosiahnuť čo najlepší výsledok, vyskúšajte trik, ktorý používali naši predkovia.

Ako naostriť nôž?

Brúsenie noža je proces, ktorý si môžete spraviť aj sami doma. Na tento účel budete potrebovať nôž a nástroj, ktorý slúži ako brús. Tento nástroj odstráni z noža malé kovové čiastočky, čo umožní obnoviť jeho ostrie. Celý proces trvá len pár minút a váš nôž bude opäť pripravený na používanie.

Pred začatím brúsenia

Predtým, než začnete brúsiť nôž, nezabudnite ho dôkladne vyčistiť. Na čepeľ sa nesmú dostať žiadne nečistoty, pretože by mohli pri brúsení poškodiť nôž. Okrem toho, ak nie je nôž úplne tupý, brúsenie bude oveľa efektívnejšie. Preto je dôležité pravidelne kontrolovať stav noža.

Kedy je čas na brúsenie?

Môžete si overiť, kedy je správny čas na brúsenie, pomocou testu s kúskom papiera alebo rajčiny. Ostrý nôž by mal ľahko prerezať papier. V prípade rajčiny by mal nôž hladko prekrojiť šupku. Ak začnete rajčinu trhať, znamená to, že je čas na brúsenie.

Ako použiť hrnček na brúsenie?

Kávový alebo čajový hrnček máme doma prakticky všetci. Možno vás prekvapí, že tento obyčajný predmet môže pomôcť pri brúsení nožov. Ideálny je porcelánový hrnček. Otočte ho dnom nahor a nôž trieť o drsnú časť. Opakujte tento pohyb 5 až 6-krát na každej strane noža, pričom striedajte strany. Robte to pomaly, aby ste dosiahli rovnomerný výsledok.

Ak sa bojíte používať nádoby, skúste šmirgľový papier. Začnite s hrubším papierom a postupne prejdite na jemnejší, aby bol výsledok ešte lepší. Tieto metódy môžu pôsobiť netradične, ale sú neuveriteľne účinné a veľmi rýchle.

Tento jednoduchý trik vám pomôže udržať vaše nože ostré, a to bez potreby špeciálnych nástrojov. Získate skvelé výsledky rýchlo a jednoducho, bez zbytočných nákladov.