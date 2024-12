Čo robiť s koláčmi, ktoré vám zostali po sviatkoch? Tieto tipy vám pomôžu, aby vydržalo čo najdlhšie

Pečenie rôznych druhov cukroví si vyžaduje čas a námahu, preto by bola veľká škoda, keby sa vaše výtvory pokazili a vyšli nazmar. Máme pre vás niekoľko praktických rád, ako správne uskladniť cukrovinky tak, aby vám vydržali až do Silvestra. Tieto jednoduché triky vám umožnia, aby ste si mohli vychutnať svoje sladkosti počas celých sviatkov.

Vianoce sú pre väčšinu ľudí časom, keď sa cukroví neodmysliteľne spája so sviatočnou atmosférou. Ako však zabezpečiť, aby vám tento vianočný pokrm vydržal čo najdlhšie? Riešenie je jednoduché a efektívne – stačí dodržiavať niekoľko základných pravidiel, ktoré zabezpečia, že vaše koláče, sušienky či iné pečivo budú počas celých sviatkov rovnako chutné a čerstvé. Okrem toho vám poradíme, čo s prebytkami, ktoré vám ostanú, aby ste ich nevyhodili, ale využili ich naplno.

Plnené koláče



Prvým pravidlom skladovania je, že všetky druhy cukroví, ktoré sú plnené krémom, zdobené polevou alebo sú nepečené, by ste mali uchovávať na tmavom a chladnom mieste. Ideálne je, ak teplota nepresiahne 5 stupňov Celzia a zároveň neklesne pod bod mrazu. Dôležité je, aby ste sa vyhli teplu, pretože krémy a polevy sú veľmi náchylné na kazenie a môžu sa rýchlo pokaziť, ak sú vystavené príliš vysokým teplotám.

Suché a pečené cukroví

Cukroví, ako sú vanilkové rožky, linecké koláčiky, praclíky či iné pečené dobroty, skladujte v plastových, papierových alebo plechových krabiciach. Aby ste zabránili tomu, že sa cukroví pri skladovaní rozmočí, vyplňte krabice papierovými obrúskami, ktoré pomôžu absorbovať prebytočnú vlhkosť. Ani tieto druhy sladkostí by ste nemali nechať pri izbovej teplote, pretože tuky, ktoré obsahujú, môžu pod vplyvom tepla stratiť svoju kvalitu. Najlepšie je uložiť ich do chladnej miestnosti, kde sa nevyhrieva a teplota zostáva stabilná.

Snehové koláčiky

Kokosky, pusinky a iné snehové pečivá skladujte v papierových vreckách v prostredí, kde je vzduch suchý a vlhkosť je čo najnižšia. Nikdy ich neukladajte do chladničky ani do plastových alebo kovových nádob, pretože môžu navlhnúť, čo by ovplyvnilo ich chuť a konzistenciu. Suchý vzduch je pre ne ideálnym prostredím na uchovanie ich krehkosti.

Ako zamraziť prebytok koláčikov?



Ak vám počas sviatkov ostane viac koláčov, môžete ho zamraziť, ale pozor, nie každé pečivo je vhodné na mrazenie. Zmrazte len to cukroví, ktoré nie je plnené krémom alebo inou náplňou. Takto pripravené cukrovinky uložte do špeciálnych mraziacich vreciek alebo uzatvárateľných nádob, aby sa zabránilo tomu, že nasajú zápachy z ostatných potravín v mrazničke. Čas, počas ktorého vám cukroví v mrazničke vydrží, závisí od druhu pečiva.

Cukroví, ktoré obsahuje viac tuku, ako napríklad koláčiky so špeciálnym krémom alebo orechmi, nevydrží v mrazničke príliš dlho. Tuk totiž môže žltnúť a zmeniť chuť. Na druhej strane perníčky alebo krehké sušienky vydržia v mrazničke aj pol roka. Ak zamrazíte nepečené cukroví, mali by ste počítať s tým, že po rozmrazení môže byť o niečo krehkejšie alebo sa môže ľahšie drobiť.

Ktoré koláče nemrazte?

Nie všetky druhy koláčov sú vhodné na zamrazenie. Plnené alebo zlepované cukroví je zle mraziť, pretože krémy alebo náplne sú náchylnejšie na kazenie. Ak sa rozhodnete zamraziť tieto druhy, robte to okamžite po ich dokončení. Nenechávajte ich čakať, pretože ak ich zamrazíte neskôr, krém sa môže po rozmrazení zmeniť a bude menej chutný.

Okrem toho sa niektoré typy pečiva, ako napríklad pusinky alebo pavlovka, do mrazničky neodporúča ukladať vôbec. Tieto sladkosti totiž po rozmrazení stratí svoju krehkosť a zmäknú, čím sa zhorší ich chuť a konzistencia. Preto je lepšie nepiecť ich v nadmernom množstve, ak nechcete, aby vám zostali zvyšky.

Tieto jednoduché triky a rady vám pomôžu, aby ste si mohli užiť vianočné cukroví po celé sviatky a aby vám nevyšlo nazmar. Nezabudnite, že správne skladovanie je kľúčom k dlhšiemu zachovaniu čerstvosti a chuti!

Občerstvenie na Silvestra