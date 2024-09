Čo pestovať na zimu okrem cesnaku a cibule: 10 najlepších plodín na zimné pestovanie

Ak chcete urýchliť zber úrody o pár týždňov, vyskúšajte výsadbu zimnej zeleniny a byliniek. Výsadba v predvečer zimy umožní rastlinám stuhnúť a pripraviť sa na rast s príchodom jari. Pozrime sa, čo môžete vysadiť pred prvými mrazmi a ako sa o výsadbu starať.

Čo a kedy sadiť pod zimu

Výsadbu zimných plodín vykonávame v priebehu septembra a októbra. Takáto výsadba vám prinesie úrodu o 2–3 týždne skôr, ako pri jarnej výsadbe, a navyše budú rastliny silnejšie a odolnejšie.

Na čo si dať pozor

Sú tu však aj isté riziká – ak teplota zostane dlho nad normálom, môže dôjsť k predčasnému klíčeniu semien, ktoré mrazy môžu zničiť. Taktiež jarné záplavy môžu poškodiť vysadené plodiny. Aby ste tomu predišli, je dobré:

zvoliť miesto, kde sa voda nebude hromadiť;

vytvoriť hlbšie brázdy na výsadbu;

použiť väčšie semená, ktoré lepšie prežijú.

Čo vysadiť na zimu

Medzi najlepšie plodiny na zimnú výsadbu patria:

cesnak,

cibuľa,

kôpor,

petržlen,

mrkva,

červená repa,

reďkovky,

šalát,

šťaveľ,

paštrnák.

Tieto rastliny dobre znášajú chlad a nevyžadujú špeciálne podmienky.

Cesnak

Cesnak je populárnou plodinou na zimnú výsadbu. Zasaďte ho 2–3 týždne pred príchodom mrazov do hĺbky 3–5 cm a na vzdialenosť 5–10 cm. Pred výsadbou sa odporúča dezinfikovať strúčiky v roztoku síranu meďnatého.

Cibuľa

Cibuľa sa sádza do hĺbky maximálne 3 cm, aby sa zabránilo jej hnilobe. Záhony môžu byť pred výsadbou preliate roztokom síranu meďnatého.

Kôpor a petržlen

Kôpor vysádzajte neskoro na jeseň, aby semená nevyklíčili pred zimou. Petržlen potrebuje trochu viac prípravy – semená treba pred výsadbou nechať naklíčiť v chladničke a sadiť do zeme vo vzdialenosti 3 cm medzi rastlinami.

Mrkva a červená repa

Mrkvu a repu je najlepšie vysadiť, keď pôda už trochu zamrzla, aby ste predišli rozmrazovaniu, ktoré by mohlo zničiť sadenice. Brázdy pripravte vopred a zasypte ich suchou zeminou s pieskom alebo rašelinou.

Reďkovky, šalát, šťaveľ a paštrnák

Tieto plodiny je vhodné vysádzať pri teplotách okolo 0 °C. Reďkovky a šalát by mali byť zasadené do hĺbky okolo 5 cm, zatiaľ čo paštrnák a šťaveľ sa sádzajú plytšie, do 2–3 cm.

Tento postup vám môže priniesť skorší a bohatší zber, avšak vždy je dôležité zohľadniť lokálne klimatické podmienky.