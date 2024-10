Čo ešte zasadiť? Veľkoplodý drieň chutí výborne a krásne vyzerá

Veľkoplodý drieň (Cornus mas) je ovocný strom, ktorý bol kedysi bežný, no dnes sa naňho trochu zabudlo. Tento tradičný druh, ktorý je pôvodom aj z našich končín, ponúka chutné plody plné vitamínu C. Môžete ich spracovať na rôzne pochúťky, čím si zabezpečíte zásobu vitamínov na zimu. Veľkoplodý drieň patrí do čeľade drieňovitých (Cornaceae) a prirodzene rastie v oblastiach od Európy až po Malú Áziu. Hoci v prírode ho už vidíme len zriedka, kedysi sa často vyskytoval na okrajoch lesov či v riedkych lesoch. Archeologické nálezy dokazujú, že ľudia poznali jeho plody už v dobe železnej – najstaršie semená boli nájdené v nádobách datovaných do roku 800 pred naším letopočtom.

Prečo ho mať v záhrade?

drieň v záhrade Foto: depositphotos.com

Drieň môže žiť viac než storočie a dorásť do výšky i šírky približne 6 až 8 metrov. Rastie síce pomalšie, s ročným prírastkom asi 20 až 30 cm, no za to sa odvďačí krásnym vzhľadom. Jeho červeno-hnedé a zeleno-šedé výhonky nesú listy, ktoré sú v lete zelené a na jeseň sa sfarbujú do žltých a oranžovo-červených tónov.

Jednou z najväčších predností tohto stromu je jeho skoré kvitnutie – kvety sa objavujú už od februára do apríla, dávno pred prvými listami. Slnečne žlté kvietky sú usporiadané do guľovitých zhlukov a stávajú sa vítaným zdrojom nektáru pre opelovače. Od polovice augusta do konca septembra dozrievajú sýto červené alebo žlté plody veľké asi 2 cm. Ich dužina je lahodne sladkokyslá, no po dozretí začínajú opadávať a poskytujú potravu vtákom či iným živočíchom.

Strom drienky dokáže poskytnúť ročne úrodu 20 až 40 kg plodov, čo z neho robí bohatý zdroj ovocia v záhrade.

Kam ho zasadiť?

Drieň miluje slnko a teplo, no zvládne aj chladnejšie podnebie, pretože je mrazuvzdorný. Pôdne podmienky mu veľmi neprekážajú – dokáže rásť aj v piesčitých, hlinitých či humóznych pôdach. Vďaka svojim hlbokým koreňom dobre zvláda obdobia sucha a obľubuje vápenaté pôdy s pH nad 7,4.

Pestovateľské tipy:

Stanovište : Slnečné, teplé a chránené

: Slnečné, teplé a chránené pH pôdy : 7,4 a vyššie

: 7,4 a vyššie Doba výsadby : Ideálny čas je od októbra do polovice novembra

: Ideálny čas je od októbra do polovice novembra Vzdialenosť pri živom plote : Asi 40 cm

: Asi 40 cm Vzdialenosť pre samostatne rastúce dreviny : Minimálne 2 m od ostatných rastlín

: Minimálne 2 m od ostatných rastlín Výsadba : Pri výsadbe je potrebné vykopať jamu o niečo väčšiu než je koreňový bal. Pôdu zmiešajte s kompostom, časť nasypte do jamy, vložte rastlinu a zvyšnú zeminu upravte okolo nej. Vytvorte okolo rastliny závlahovú misku, dôkladne zalejte a zamulčujte kôrou listnatých stromov.

: Pri výsadbe je potrebné vykopať jamu o niečo väčšiu než je koreňový bal. Pôdu zmiešajte s kompostom, časť nasypte do jamy, vložte rastlinu a zvyšnú zeminu upravte okolo nej. Vytvorte okolo rastliny závlahovú misku, dôkladne zalejte a zamulčujte kôrou listnatých stromov. Rezanie: Pokiaľ má drieň dostatok priestoru, nemusí sa rezať. Ak však chcete udržiavať jeho veľkosť pre živé ploty, môžete ho strihať. Buďte si však vedomí, že silný rez môže znížiť úrodu, keďže kvitne na mladom dreve.

Ako ho využiť v kuchyni a liečiteľstve?

šťava z drienok Foto: depositphotos.com

Drienka bola od dávna cenná v ľudovom liečiteľstve. Plody sa používali pri zažívacích problémoch, chudokrvnosti či ochoreniach pečene a obličiek. Šťava z nich je prospešná pre diabetikov, zatiaľ čo kôra a korene sa využívali na znižovanie horúčky.

V kuchyni má drieň taktiež široké využitie. Plody môžete konzumovať surové, sušené, alebo ich spracovať na džemy, vína či likéry. Napríklad na Ukrajine je populárna šťava z drienok ako nealkoholický nápoj, zatiaľ čo na Kaukaze sa sušia a melú na prášok, ktorý sa používa na dochucovanie jedál a omáčok. V Rusku sa z drienok vyrábajú džemy, želé či ovocné bonbóny.

Kvety drienky sú jedlé a v niektorých krajinách, ako je Nórsko, sa používajú na ochucovanie alkoholických nápojov. Zo semien drienky, ktoré obsahujú až 34 % oleja, sa získava olej a sušené semená môžu slúžiť aj ako náhrada kávy.