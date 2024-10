Chlieb bez plesne a vysychania. Tradičný trik, ktorý udrží pečivo čerstvé celé týždne

Kedysi bol chlieb považovaný za vzácny zdroj živín, preto s ním ľudia zaobchádzali opatrne a zbytočne ho nemrhali. Pekával sa doma a skladoval tak, aby vydržal čo najdlhšie. Ani stvrdnutý chlieb nebol dôvodom na vyhodenie – ľudia ho dokázali zúžitkovať rôznymi spôsobmi.

Pri jeho skladovaní je kľúčové zachovať správnu teplotu a zabaliť ho do čistej utierky či uložiť do špeciálnej nádoby. Na dlhšiu dobu sa dá chlieb aj zamraziť, čo spomalí jeho starnutie, no je dôležité ho správne rozmrazovať, aby si zachoval aspoň časť svojej pôvodnej textúry a chuti.

Ako na rozmrazovanie, aby chlieb chutil čo najlepšie

Niektorí ľudia uprednostňujú nakúpiť väčšie množstvo chleba a skladovať ho v mrazničke, čím si ušetria opakované nákupy. Tento prístup je síce pohodlný, ale treba rátať s tým, že mrazený chlieb po rozmrazení nebude mať rovnakú kvalitu ako čerstvý. Často býva suchší a menej nadýchaný, preto je ideálne kupovať chlieb len na pár dní dopredu a využiť ho čím skôr.

Ak sa rozhodnete pre zamrazenie, nakrájajte chlieb na plátky, čo uľahčí postupné rozmrazovanie. Nechajte ho pri izbovej teplote niekoľko hodín, alebo ho môžete jemne ohriať v mikrovlnke.

Chladnička nie je vhodná na skladovanie chleba

Vkladať chlieb do chladničky nie je dobrý nápad, keďže tam rýchlo vyschne a stratí svoju charakteristickú chuť. Ideálna teplota pre chlieb je medzi 20 a 25 °C. Zabalený v čistej utierke alebo plátne, ktoré mu umožnia dýchať, je vhodné chlieb uchovať v chlebníku či inej vzdušnej nádobe.

Vyskúšajte domáce pečenie pre čerstvosť na dlhšiu dobu

Domáce pečenie chleba si v posledných rokoch nachádza čoraz viac priaznivcov. Ak sa rozhodnete piecť vlastný chlieb, môžete si byť istí, že čerstvý, voňavý bochník pridá na atmosfére každého rodinného posedenia. Ak budete chlieb skladovať správne, jeho čerstvosť a chuť si môžete užívať oveľa dlhšie.