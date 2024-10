Slováci začali pridávať soľ do práčky. Keď zistíte dôvod, začnete to robiť tiež! Efekt je jednoducho úžasný

Každý z nás dobre vie, že soľ je v kuchyni neoceniteľná. Avšak využitie soli sa neobmedzuje len na varenie – môže sa stať aj cenným pomocníkom pri praní! Soľ totiž nielenže udrží farby vašich odevov svieže a jasné, ale účinne bojuje aj so škvrnami od krvi, mastnoty a iných nečistôt.

Svieže farby ako nové

Ak pridáte do pracieho cyklu približne polovicu šálky soli, zašednuté oblečenie sa opäť rozžiari. Zároveň zamedzíte tomu, aby sa farby medzi jednotlivými kúskami zmiešavali. Takýmto spôsobom spoľahlivo ochránite tmavé tričká, nohavice aj obľúbené rifle, ktoré si tak zachovajú pôvodnú sýtosť farieb. Soľ môžete použiť aj na záclony alebo koberce – jednoducho ich ošetrite silným soľným roztokom a uvidíte, ako sa ich pôvodný vzhľad obnoví.

Žlté škvrny zmiznú bez námahy

Ak máte biele oblečenie, ktoré stratilo svoju žiarivú belosť, skúste ho namočiť do horúcej vody so zmesou ¼ šálky soli a ¼ šálky sódy bikarbóny. Skvelé výsledky dosiahnete aj pri odstránení žltých škvŕn v podpazuší a okolo golierov. Pridajte 4 lyžice soli do litra vody a oblečenie v tomto roztoku nechajte, kým škvrny nezmiznú.

Odstraňovanie rôznych typov škvŕn

Máte na oblečení hrdzavé škvrny? Na tento problém si pripravte pastu z octu a soli a naneste ju na škvrnu. Nechajte pôsobiť, kým zaschne, a potom látku dôkladne vyperte. V prípade potreby postup zopakujte.

Pre škvrny od krvi zvoľte studenú vodu a soľ – oblečenie namočte, posypte soľou a postupne pridávajte vodu, kým škvrna nezmizne. Rovnako pri čerstvých mastných škvrnách stačí aplikovať soľ, ktorá tuk absorbuje. Následne soľ odstráňte a oblečenie vyperte ako obvykle.

Pri škvrnách od atramentu je dobré soľ naniesť priamo na postihnuté miesto a oblečenie namočiť cez noc do mlieka. Potom stačí klasické pranie.

Pri škvrnách od červeného vína je riešením bohato posypať miesto soľou a namočiť do studenej vody.

Na plesne na textíliách, prípadne aj na sprchovom závesu, stačí zmes soli a citrónovej šťavy. Závesy potom ponorte do slanej vody, čím ich zbavíte plesní a osviežite.