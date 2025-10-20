Bylinka „vôňa koňa“. Zlepšuje spánok, znižuje stres a posilňuje telo i myseľ

Ašvaganda (Withania somnifera), nazývaná aj indický ženšen alebo zimná čerešňa, patrí medzi najznámejšie rastliny používané v tradičnej ajurvédskej medicíne. V Indii sa využíva už viac ako tri tisícročia – pôvodne na posilnenie vitality, zvýšenie odolnosti voči stresu a zlepšenie sústredenia.
V súčasnosti sa ašvaganda stala predmetom mnohých moderných výskumov. Tie potvrdzujú niektoré jej tradičné účinky – najmä vplyv na stres, spánok a fyzickú výkonnosť.
Čo znamená názov „vôňa koňa“
Slovo ašvaganda pochádza zo sanskrtu a znamená doslova „vôňa koňa“. Symbolicky vyjadruje silu, energiu a odolnosť, ktorú by mala rastlina človeku pomáhať obnoviť. Aj keď samotná rastlina skutočne vydáva zemitú vôňu, ide predovšetkým o metaforu vitality.
Adaptogén, ktorý pomáha zvládať stres
Moderná veda zaraďuje ašvagandu medzi tzv. adaptogény – rastlinné látky, ktoré pomáhajú organizmu lepšie reagovať na stres a udržiavať rovnováhu.
Viaceré štúdie, napríklad prehľad publikovaný v roku 2023 v časopise Nutrients, ukazujú, že pravidelné užívanie extraktu z koreňa ašvagandy môže znížiť hladinu kortizolu, čo je hormón spojený so stresom.
Účastníci týchto výskumov často uvádzali zlepšenie celkovej pohody a pokles úzkosti. Treba však zdôrazniť, že účinky sa môžu líšiť medzi jednotlivcami a že ide o doplnkovú podporu, nie liek na duševné poruchy.
Môže prispieť k lepšiemu spánku
Niektoré vedecké práce potvrdzujú, že ašvaganda môže podporiť kvalitu spánku, najmä u ľudí, ktorí trpia miernou nespavosťou alebo chronickým stresom.
V roku 2020 bola zverejnená štúdia, podľa ktorej ľudia užívajúci 600 mg extraktu denne počas troch mesiacov spali dlhšie a hlbšie než tí, ktorí dostávali placebo.
Odborníci predpokladajú, že tento efekt súvisí so zvýšenou aktivitou GABA (kyseliny gama-aminomaslovej) v mozgu – látky, ktorá pomáha upokojovať nervový systém.
Podpora fyzickej výkonnosti
Výskumy naznačujú, že ašvaganda môže mať priaznivý vplyv aj na svalovú silu a výdrž.
Podľa analýzy dvanástich štúdií (publikovanej na Healthline a v odbornom časopise Nutrients) sa po niekoľkých týždňoch užívania 300–600 mg extraktu denne pozorovalo zlepšenie ukazovateľov, ako je VO₂ max – teda schopnosť tela využívať kyslík pri záťaži.
Tieto výsledky sa však zatiaľ potvrdili najmä v menších štúdiách. Preto sa účinok považuje za možný, ale nie jednoznačne preukázaný.
Vplyv na náladu, pamäť a koncentráciu
Niektoré výskumy naznačujú, že dlhodobejšie užívanie ašvagandy môže mierne zlepšiť kognitívne funkcie, ako sú pamäť či pozornosť, a tiež znížiť úroveň úzkosti alebo depresívnych pocitov.
Tieto účinky sa vysvetľujú kombináciou protizápalových a antioxidačných vlastností rastliny, ktoré pomáhajú mozgu lepšie odolávať stresu. Napriek tomu ide stále o doplnkový účinok, nie o náhradu psychologickej alebo farmakologickej liečby.
Možné účinky na hormóny a plodnosť
Niektoré menšie klinické štúdie naznačili, že ašvaganda by mohla u mužov mierne zvýšiť hladinu testosterónu alebo zlepšiť kvalitu spermií. Vedci však upozorňujú, že ide o predbežné výsledky a nie sú k dispozícii dostatočne rozsiahle výskumy, ktoré by tieto účinky potvrdili u širšej populácie.
Bezpečnosť a možné vedľajšie účinky
Podľa dostupných vedeckých údajov je ašvaganda bezpečná pri krátkodobom užívaní – spravidla do troch mesiacov.
Môže sa objaviť mierna nevoľnosť, hnačka alebo ospalosť.
Ašvagandu by nemali užívať:
- tehotné a dojčiace ženy
- osoby s ochoreniami pečene, štítnej žľazy alebo autoimunitnými poruchami
- ľudia, ktorí užívajú sedatíva, lieky na úzkosť alebo hormóny štítnej žľazy
Pred začatím užívania je vhodné poradiť sa s lekárom alebo farmaceutom, najmä ak ide o kombináciu s inými doplnkami či liekmi.
Zhrnutie
Ašvaganda je z vedeckého hľadiska perspektívna bylina s pomerne dobre zdokumentovaným účinkom na zvládanie stresu a podporu spánku. Niektoré dôkazy naznačujú aj prínos pre fyzickú kondíciu a psychickú pohodu, no ďalší výskum je ešte potrebný.
Nie je to všeliek, ale prirodzený doplnok, ktorý môže jemne podporiť rovnováhu tela a mysle – najmä v období zvýšenej záťaže či únavy.