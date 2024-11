Bleskové návody. Netradičné adventné vence 3× inak. Hotové za pár minút

Plánujete si túto nedeľu zapáliť prvú adventnú sviečku, no ešte ste nestihli vyrobiť alebo kúpiť adventný veniec? Nezúfajte! Pripravili sme pre vás tri kreatívne a jednoduché návody, vďaka ktorým si doma vytvoríte originálnu sviatočnú dekoráciu. Vyberte si, ktorý z nich sa vám najviac hodí, a pustite sa do tvorenia.

Tradícia adventných vencov siaha do dávnych čias, no ich moderná podoba, na ktorú sme dnes zvyknutí, sa rozšírila až v 19. storočí. Aj keď sa adventný veniec najčastejšie vyrába v kruhovom tvare, vôbec to nie je pravidlo. Tento rok môžete experimentovať s rôznymi formami a materiálmi. Vďaka našim tipom si pripravíte niečo netradičné, čo oživí váš domov.

Ako vznikla tradícia adventných sviec?

Myšlienka zdobiť adventný veniec sviečkami sa objavila v Hamburgu v roku 1839. Vychovávateľ v miestnom sirotinci chcel deťom ukázať, koľko dní zostáva do Vianoc. Na drevený kruh pripevnil niekoľko malých červených sviečok a štyri väčšie biele. Každý deň sa zapálila jedna z červených sviec, pričom biele boli vyhradené na nedele. Deti tak mali vizuálnu pomôcku, ktorá im pomáhala odpočítať dni do Štedrého večera. Postupom času sa táto tradícia zjednodušila a zredukovala na štyri sviece – každá symbolizuje jednu adventnú nedeľu. Táto úprava bola praktickejšia a cenovo dostupnejšia.

1. Adventný veniec zo starej šály a LED sviečok

Ak máte doma starú pletenú šálu, ktorú už nenosíte, môžete jej vdýchnuť nový život. Vezmite ju, prekrúťte a prehnite na polovicu. Konce šály upevnite gumičkou alebo šnúrkou a vytvarujte z nej kruh. Na upevnenie môžete použiť ďalšiu gumičku, prípadne konce jednoducho prevlečte cez seba.

Hotovú šálu položte na kruhový podnos alebo drevenú dosku. Do stredu umiestnite menší tác, veľký plochý tanier obrátený hore dnom, alebo kus dreveného kotúča. Na tento základ postavte štyri LED sviečky na batérie.

Pre zvýraznenie dekorácie môžete použiť drobné vianočné ozdoby, svetelný LED reťaz alebo vetvičky so šípkami. Vianočnú atmosféru dotvoríte aj jednoduchými drevenými ozdobami alebo jemnými stužkami.

2. Použite starú formu na bábovku

Nepoužívaná forma na bábovku či tortu môže poslúžiť ako základ pre originálny adventný veniec. Najskôr formu dôkladne vyčistite a zdrsnite jej povrch, aby na nej lepšie držala farba. Natrite ju vhodnou farbou – ideálne hustou krycou. My odporúčame aplikovať dve vrstvy, pričom medzi nanášaním nechajte farbu dobre zaschnúť.

Po vyschnutí vyplňte vnútro formy floristickou hmotou nasiaknutou vodou. Do nej môžete zapichnúť čerstvé vetvičky z ihličnanov, kombinované s jemnými kvetmi, ako napríklad gypsomilkami. Na dokončenie pridajte štyri kovové bodce, ktoré upevnia sviečky na svojom mieste. Vznikne tak krásna dekorácia, ktorá prinesie do vášho interiéru jedinečnú zimnú atmosféru.

3. Adventná dekorácia s vianočnou hviezdou

Ak máte obavy z používania klasických sviečok, existuje bezpečnejšia alternatíva – vianočné hviezdy (poinsettie). Budete potrebovať štyri sklenené nádoby, ako sú poháre od zaváranín alebo malé vázičky. Každú nádobu označte číslami od 1 do 4. Môžete použiť samolepky, vystihnúť číslice z látky, alebo ich napísať permanentnou fixkou.

Zo stredne veľkej vianočnej hviezdy odrežte štyri stonky s farebnými listami. Aby ste predĺžili ich čerstvosť, konce ponorte na niekoľko sekúnd do horúcej vody (asi 60 °C) a následne do studenej. Potom ich vložte do nádob naplnených vodou. Pre estetický dojem môžete okolo pohárov omotať stužky vo farbe číslic. Umiestnite ich na miesto, kde ich budete mať často na očiach, a vychutnajte si pohľad na originálnu adventnú výzdobu.

Čo je advent?

Kreatívne a osobité sviatočné dekorácie

Tvorba adventného venca nemusí byť časovo náročná ani zložitá. Či už využijete starú šálu, formu na pečenie alebo krásu vianočných hviezd, váš domov bude dýchať sviatočnou atmosférou. Skúste tieto jednoduché nápady a pridajte do svojej domácnosti unikátny adventný dotyk!