Ázijci sa smejú, ako Slováci varia ryžu. Japonský spôsob je oveľa lepší!

Hoci sa Ázijci možno potajme usmievajú nad tým, ako v Európe pripravujeme ryžu, pre nich samotných je jej varenie takmer rituál.
Postupy sa pritom v rôznych krajinách líšia. Ako ryžu varia Japonci, preslávení sushi a ďalšími ryžovými jedlami?
Ryža nie je len jedna
Nie každá ryža je rovnaká. V obchodoch síce často siahneme po tom istom druhu, no existuje mnoho variantov, z ktorých každý sa hodí na iné jedlá.
Líšia sa farbou, dĺžkou a tvarom zrna aj chuťou. Rozdielny je tiež obsah škrobu, ktorý ovplyvňuje prípravu aj výslednú textúru.
Kontrast je jasne viditeľný napríklad medzi dlhozrnnou jasmínovou ryžou a krátkozrnnou guľatou ryžou vhodnou na talianske rizoto.
Keďže väčšina ryže pochádza z Ázie – najmä z Indie, Číny, Thajska, Indonézie a Vietnamu – niet divu, že práve tam sa z varenia ryže stala majstrovská disciplína.
Ako dosiahnuť, aby sa ryža nelepila a pritom chutila skvelo?
Tajomstvo ázijskej prípravy
Prekvapujúco výrazná chuť „po japonsky“ nevzniká vďaka špeciálnym ingredienciám, ale kvôli postupu.
V reštauráciách možno uvidíte varenie v pare v prírodných sitách, doma však Japonci používajú obyčajný hrniec.
Dva základné triky: dôkladné namáčanie a žiadna soľ. Tepelná úprava je skôr mierna – presne tak, ako je to v japonskej kuchyni zvykom.
Video: postup krok za krokom
Pozrite si, ako uvariť ryžu podľa ázijského (japonského) spôsobu:
Ako pripraviť ryžu po japonsky
Metód existuje viac, no princíp je podobný. Pomer vody a ryže sa vždy odvíja od konkrétneho druhu, preto sa oplatí jemne doladiť ho skúškou.
- Odměřanie a preplachovanie: Ryžu nasypte do väčšej misy a niekoľkokrát ju prepláchnite studenou vodou.
- Opakujte, kým odtekajúca voda nebude úplne číra.
- Namáčanie: Zalejte čistou vodou a nechajte stáť približne 30 minút.
- Varenie: Vodu sceďte, ryžu presypte do hrnca a pridajte rovnaké množstvo nesolenej vody.
- Tepelná úprava: Prikryte pokrievkou, na strednom ohni priveďte k varu.
- Keď začne vrieť, plameň stiahnite na minimum (ideálne cez rozptylovaciu platňu) a bez zdvíhania pokrievky varte 12–15 minút.
- Odpočinok: Odstavte z platne a nechajte ešte 10 minút dôjsť pod pokrievkou.
Výsledkom má byť ryža s jemnou, prirodzenou chuťou: zrnká sú sypké, no mierne lepivé – určite nie suché ani kašovité.
Ak sa to na prvý raz nepodarí, upravte pomer vody podľa použitého druhu ryže.