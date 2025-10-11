Ázijci sa smejú, ako Slováci varia ryžu. Japonský spôsob je oveľa lepší!

Uvarená ryža
Uvarená ryža Foto: www.shutterstock.com

Hoci sa Ázijci možno potajme usmievajú nad tým, ako v Európe pripravujeme ryžu, pre nich samotných je jej varenie takmer rituál.

Postupy sa pritom v rôznych krajinách líšia. Ako ryžu varia Japonci, preslávení sushi a ďalšími ryžovými jedlami?

Ryža nie je len jedna

Nie každá ryža je rovnaká. V obchodoch síce často siahneme po tom istom druhu, no existuje mnoho variantov, z ktorých každý sa hodí na iné jedlá.

Líšia sa farbou, dĺžkou a tvarom zrna aj chuťou. Rozdielny je tiež obsah škrobu, ktorý ovplyvňuje prípravu aj výslednú textúru.

Kontrast je jasne viditeľný napríklad medzi dlhozrnnou jasmínovou ryžou a krátkozrnnou guľatou ryžou vhodnou na talianske rizoto.

Keďže väčšina ryže pochádza z Ázie – najmä z Indie, Číny, Thajska, Indonézie a Vietnamu – niet divu, že práve tam sa z varenia ryže stala majstrovská disciplína.

Ako dosiahnuť, aby sa ryža nelepila a pritom chutila skvelo?

Tajomstvo ázijskej prípravy

Prekvapujúco výrazná chuť „po japonsky“ nevzniká vďaka špeciálnym ingredienciám, ale kvôli postupu.

V reštauráciách možno uvidíte varenie v pare v prírodných sitách, doma však Japonci používajú obyčajný hrniec.

Dva základné triky: dôkladné namáčanie a žiadna soľ. Tepelná úprava je skôr mierna – presne tak, ako je to v japonskej kuchyni zvykom.

Video: postup krok za krokom

Pozrite si, ako uvariť ryžu podľa ázijského (japonského) spôsobu:

Ako pripraviť ryžu po japonsky

Metód existuje viac, no princíp je podobný. Pomer vody a ryže sa vždy odvíja od konkrétneho druhu, preto sa oplatí jemne doladiť ho skúškou.

  1. Odměřanie a preplachovanie: Ryžu nasypte do väčšej misy a niekoľkokrát ju prepláchnite studenou vodou.
  2. Opakujte, kým odtekajúca voda nebude úplne číra.
  3. Namáčanie: Zalejte čistou vodou a nechajte stáť približne 30 minút.
  4. Varenie: Vodu sceďte, ryžu presypte do hrnca a pridajte rovnaké množstvo nesolenej vody.
  5. Tepelná úprava: Prikryte pokrievkou, na strednom ohni priveďte k varu.
  6. Keď začne vrieť, plameň stiahnite na minimum (ideálne cez rozptylovaciu platňu) a bez zdvíhania pokrievky varte 12–15 minút.
  7. Odpočinok: Odstavte z platne a nechajte ešte 10 minút dôjsť pod pokrievkou.

Výsledkom má byť ryža s jemnou, prirodzenou chuťou: zrnká sú sypké, no mierne lepivé – určite nie suché ani kašovité.

Ak sa to na prvý raz nepodarí, upravte pomer vody podľa použitého druhu ryže.

