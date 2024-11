Až 85 % slovenských gazdiniek robí pri používaní práčky chyby. Tieto zlozvyky môžu poškodiť práčku aj zvýšiť výdavky

V domácnosti máme často zažité praktiky, nad ktorými sa už nezamýšľame. Jednou z nich je ponechanie dvierok práčky stále otvorených, aby sa v nej nehromadila vlhkosť a nevznikali plesne. Je však tento postup naozaj účinný, alebo ide len o rozšírený mýtus?

Otevreté alebo zatvorené dvierka? Správny postup vás môže prekvapiť

Po ukončení prania a vyložení bielizne je dôležité dvierka ponechať otvorené aspoň na niekoľko hodín. Tento krok zabráni usadzovaniu vlhkosti vo vnútri práčky a eliminuje riziko vzniku nepríjemného zápachu alebo plesní.

Po uplynutí tejto doby však už nie je potrebné, aby dvierka zostávali otvorené. Ak ich zavriete, váš priestor v kúpeľni bude pôsobiť úhľadne, pánty dvierok sa menej opotrebujú, a navyše tým predídete tomu, aby sa zvedavé deti alebo domáce zvieratá dostali dovnútra práčky. Mnohí majitelia zvierat či rodičia malých detí tento krok ocenia.

Pravidelná údržba práčky: krok k jej dlhšej životnosti

Aby práčka správne fungovala, nestačí ju len používať. Rovnako dôležité je starať sa o jej čistotu a pravidelne ju čistiť. Ak túto starostlivosť zanedbáte, môžu sa v nej nahromadiť nečistoty a baktérie, ktoré znižujú jej výkon a životnosť.

Každý týždeň: Vonkajší povrch práčky pretrite vlhkou handričkou namočenou v jemnom čistiacom roztoku.

Vonkajší povrch práčky pretrite vlhkou handričkou namočenou v jemnom čistiacom roztoku. Raz mesačne: Vyčistite bubon práčky vlhkou handrou, skontrolujte gumové tesnenie, kde sa môže usádzať špina, a dôkladne umyte zásobník na pracie prostriedky, ktorý býva častým zdrojom nečistôt.

Vyčistite bubon práčky vlhkou handrou, skontrolujte gumové tesnenie, kde sa môže usádzať špina, a dôkladne umyte zásobník na pracie prostriedky, ktorý býva častým zdrojom nečistôt. Raz za 3 až 6 mesiacov: Skontrolujte filter práčky, odstráňte z neho všetky nečistoty a vykonajte hĺbkové čistenie. Spustite práčku naprázdno na najdlhší program s najvyššou teplotou vody. Pre dôkladné čistenie môžete pridať bielidlo alebo zmes sódy bikarbóny a octu. Nakoniec spustite ďalší cyklus s čistou vodou, aby sa zvyšky čistiacich prostriedkov odstránili.

Ako znížiť riziko plesní a nepríjemného zápachu?

Ak chcete, aby vaša práčka zostala čistá a funkčná, je dôležité dbať na niekoľko zásad. Tieto jednoduché opatrenia dokážu predísť množstvu problémov:

Po každom praní nechajte dvierka práčky otvorené niekoľko hodín, aby sa bubon dobre vyvetral. Potom ich môžete zavrieť, ak si to prajete. Nenechávajte vypranú bielizeň v práčke príliš dlho. Po skončení pracieho cyklu ju okamžite vyberte a dajte sušiť. Pravidelne čistite vnútorné časti práčky, aby ste odstránili zvyšky pracích prostriedkov a nečistôt, ktoré môžu podporovať vznik plesní. Raz za čas vykonajte dôkladné hĺbkové čistenie podľa vyššie uvedeného postupu.

Záver: Starostlivosť o práčku sa oplatí

Práčka je neoddeliteľnou súčasťou každej domácnosti, no často zabúdame, že aj ona si zaslúži našu pozornosť. Pravidelná údržba nielenže predĺži jej životnosť, ale zabezpečí aj to, že vaša bielizeň bude vždy dokonale čistá a sviežo voňavá. Investujte pár minút do jej údržby a vyhnete sa zbytočným nákladom na opravy či kúpu novej práčky.