Anglickí záhradníci odporúčajú trik s použitím starej kuchynskej hubky v záhrade

Umývanie riadu zrejme nepatrí medzi najobľúbenejšie činnosti a vyžaduje nielen čas, ale aj pravidelnú výmenu hubiek, ktoré sa rýchlo znečistia a stávajú sa zdrojom baktérií. Väčšina z nás ich jednoducho vyhodí, no existuje aj iný spôsob, ako ich ešte efektívne využiť – v záhrade.

Hoci hubky pôvodne slúžia na čistenie, často sa v nich hromadia nežiaduce látky a baktérie. Z toho dôvodu je potrebné ich často vymieňať. Avšak namiesto toho, aby skončili v koši, môžu byť užitočné aj pri pestovaní rastlín. Stačí ich pripraviť správnym spôsobom.

Dôkladné vyčistenie pred použitím

Predtým, ako staré hubky použijete na záhrade, je potrebné ich poriadne vyčistiť. Odporúča sa ich na pol hodiny namočiť do roztoku saponátu, následne opláchnuť čistou vodou a preliať vriacou vodou, aby sa odstránili zvyšky mastnoty a zredukoval počet baktérií. Takto pripravené hubky už nebudú predstavovať riziko pre vaše rastliny.

Uchovanie a príprava na použitie

Po dôkladnom vysušení môžete hubky odložiť na neskoršie použitie. Keď nastane záhradná sezóna, môžete ich jednoducho rozstrihať na malé kúsky a primiešať do pôdy alebo substrátu. Tento krok má praktické využitie.

Pomôžu v období sucha

Miešanie kúskov hubky so zeminou pomáha zadržiavať vlhkosť v pôde. Vďaka tomu môžu rastliny lepšie odolávať obdobiam bez pravidelného zavlažovania. Tento trik je obzvlášť užitočný, keď plánujete odísť na dovolenku a záhrada bude niekoľko dní bez vašej starostlivosti.

Zlepšenie účinnosti hnojív

Niektorí záhradníci si tiež pochvaľujú, že hubky pomáhajú pri rovnomernom uvoľňovaní živín z hnojív. Keď sa hnojivá voda vsiakne do hubiek, tie postupne uvoľňujú živiny späť do pôdy, čím sa zlepšuje ich účinok. Týmto spôsobom je zaručené efektívne využitie živín a zamedzí sa ich zbytočnému odtekaniu do hlbších vrstiev pôdy.

Nie všetci záhradníci sú nadšení

Aj keď má tento trik množstvo výhod, niektorí záhradníci sa obávajú, že keďže hubky nie sú prírodným materiálom, môžu ovplyvniť kvalitu pôdy. Existuje riziko, že častice plastu sa môžu dostať do rastlín, čo je problém hlavne pri pestovaní jedlých plodín.

Tento spôsob je však bezpečný pri okrasných rastlinách či v kvetináčoch, kde nehrozí priame ohrozenie jedla, ktoré konzumujete.

Začnite zbierať hubky

Hoci záhrady pomaly odpočívajú počas zimy, už teraz môžete začať uvažovať o tom, či tento trik v budúcej sezóne vyskúšate. Ak sa rozhodnete ho využiť, začnite už teraz zbierať staré hubky, ktoré vám budú na jar užitočné.