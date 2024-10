Anglické gazdinky vkladajú do chladničky list papiera A4. Prečo?

Chladnička je súčasťou každej domácnosti a mnohí z nás si uvedomujú, že patrí medzi najväčších „žrútov“ energie. Ak sa chceme vyhnúť vysokým výdavkom a znížiť spotrebu elektriny na uchovávanie potravín, môže nám pomôcť obyčajný papier, ktorý nám odhalí nedostatky, ktoré si bežne nevšimneme.

Nestačí len zakúpiť úsporný spotrebič – aby sme naozaj ušetrili, je potrebné sa oň pravidelne starať. Ak chladničku necháme roky bez akejkoľvek údržby, môžeme byť nemilo prekvapení, koľko energie spotrebuje navyše. Práve pri tomto spotrebiči však existuje jednoduchý trik, ktorý môže pomôcť odhaliť straty chladu aj zbytočné náklady.

Význam tesnenia

K správnej funkčnosti chladničky je nevyhnutné, aby mala dobré tesnenie, ktoré udrží chlad vo vnútri a zabráni vniknutiu tepla. Tesnenie je však časom vystavené opotrebeniu, tvrdne a stráca svoju schopnosť dokonale priliehať.

To vedie k tomu, že na niektorých miestach už tesnenie neprilieha tak, ako by malo. Voľným okom si tieto malé, no dôležité zmeny nevšimneme.

Ako použiť papier?

Práve preto si mnohí domáci kutilovia a gazdinky pomáhajú obyčajným listom papiera. Stačí vložiť papier medzi dvere chladničky a zavrieť ich. Potom skúste papier vytiahnuť.

Ak cítite veľký odpor, znamená to, že tesnenie je stále funkčné. Tento jednoduchý test môžete zopakovať niekoľkokrát ročne, aby ste skontrolovali celé tesnenie po obvode dverí.

chladnička Foto: František Stacho

Prečo sú aj drobnosti dôležité?

Prečo by sme mali venovať pozornosť aj menšiemu poškodeniu tesnenia? Chladnička patrí medzi spotrebiče, ktoré majú výrazný vplyv na náklady za elektrinu. Každá malá medzera, ktorú prehliadneme, môže viesť k zvýšeniu spotreby energie. To však nie je jediný problém.

Skrátená životnosť chladničky

Motor chladničky sa zapne vždy, keď je potrebné udržať požadovanú teplotu. Ak chlad uniká, motor sa musí zapínať častejšie a pracovať dlhšie. Keďže všetky súčiastky majú svoju životnosť, nadmerné zaťaženie môže výrazne skrátiť funkčnosť spotrebiča.

Znehodnotené potraviny

Ďalším dôsledkom zlého tesnenia sú znehodnotené potraviny. Ak chladnička netesní správne, vo vnútri sa zvyšuje vlhkosť a teplota, čo sú podmienky, ktoré nesvedčia uskladneným potravinám. Navyše, zvýšená vlhkosť spôsobuje vznik námrazy, čo je problém aj pre moderné chladničky s automatickým odmrazovaním.

Starostlivosť o chladničku

Tvorba námrazy a časté zapínanie kompresora znamená vyššiu spotrebu energie a rýchlejšie opotrebovanie prístroja. To všetko kvôli poškodeniu tesnenia, ktoré by sme mohli jednoducho vymeniť za malú investíciu. Obyčajný list papiera nám môže pomôcť tieto problémy včas odhaliť. Skúste to aj vy a ušetrite!