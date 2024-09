Ako zrýchliť upratovanie domácnosti: Osvedčené triky na čistenie každého kútika

Upratovať sa jednoducho musí, nech sa nám to páči alebo nie. Okrem bežného upratovania, je z času na čas nutné vykonať aj generálne upratovanie domácnosti, kedy to vezmeme doslova od podlahy a upraceme celý byt. Pre mnohých z nás je upratovanie úplná otrava a nutné zlo. Existuje ale spôsob, ako upratovať efektívne a nestrácať tak drahocenný čas.

1. Pripálený riad

Nechcelo sa vám do drhnutia pripálenej panvičky a teraz sa vám zdá, že vyčistiť ju je nemožné? Privolajte na pomoc jedlú sódu. Nalejte napríklad do panvičky trochu vody a pridajte pár lyžíc sódy. Celé to nechajte chvíľočku povariť a potom pár hodín odpočinúť. Neskôr umyte ako obvykle.

2. Ako na mikrovlnnú rúru

V temnotách mikrovlnky sa postupne hromadia najrôznejšie kvapky od omáčok a zaschnuté kusy jedla. Aby ste mohli rúru jednoducho vyčistiť, dajte do nej pol hrnčeka vody, do ktorej pridajte niekoľko kúskov citróna. Mikrovlnku zapnite a počkajte, kým sa voda nezačne variť. Nechajte ju chvíľku bublať, potom rúru vypnite a pár minút počkajte. Vnútri sa vytvorí para, vďaka ktorej pôjdu všetky nečistoty ľahko odstrániť.

3. Ako na sprchu a kohútiky

Či už batérie v kúpeľni alebo v kuchyni, vždy sa na nich vytvárajú nevzhľadné šmuhy. Pomôže vám opäť citrón. Rozkrojte ho na polovicu a s ním všetok nerez v kúpeľni aj kuchyni vyčistite.

4. Aj práčka potrebuje starostlivosť

Aj práčka si žiada vašu starostlivosť. Pripravte si pol hrnčeka jedlej sódy a tri hrnčeky octu. Ingrediencie nalejte do práčky a spustite nejaký kratší umývací program. Uvidíte, že to neskôr oceníte na kvalite vašej vypranej bielizne.

5. Coca-Cola do záchodu

Práve táto limonáda vám priam zázračne pomôže zbaviť sa všetkých nečistôt. Nalejte pár pohárov do misy a nechajte pôsobiť 20-30 minút.

6. Kávové škvrny

Stačí chvíľka a káva je na čistej košeli alebo nohaviciach. Pripravte si trochu teplej vody, prisypte jedlú sódu a oblečenie do nej namočte. Škvrny budú počas chvíle preč.

7. Oblečenie od rúžu

Či už čistíte z oblečenia svoj rúž alebo nejaký cudzí, použite naň lak na vlasy, nechajte pár minút pôsobiť, očistite vlhkou handričkou a potom vyperte v práčke.

8. Poháre ako z reklamy

Poháre plné fľakov vyčistíte najlepšie tak, keď namočíte handričku do octu as ním pohár vyleštíte.

9. Na mastnotu s púdrom

Pokiaľ vám na oblečení spadol kus bôčika či pečenej husi, zasypte toto miesto detským púdrom. To do seba mastnotu nasiakne a vy potom môžete zašpinený kus oblečenia ľahko vyprať.

10. Ako na čistenie matracov

Ideálnym riešením je zaobstarať si matrac, ktorý má snímateľný povlak, ktorý jednoducho hodíte do práčky a vyperiete na vysoký stupeň. Zložiť povlak je veľmi jednoduché, horšie je ho natiahnuť späť. Aby ste nemuseli s povlakom na matrace zápasiť často, môžete si zaobstarať chránič matraca. Chrániče obzvlášť oceníte, ak máte doma malé deti či domácich miláčikov.

