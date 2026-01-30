Ako zachrániť starý ovocný strom? Správnym rezom mu vrátite úrodu!

Zmladenie starého ovocného stromu rozhodne nepatrí medzi rýchle ani jednoduché práce. Väčšinou nejde o jednorazový zásah, ktorý zvládnete za jedno popoludnie.
K starému stromu je potrebné pristupovať s rozvahou, trpezlivosťou a s cieľom mu čo najviac pomôcť. Ak sa to podarí, dokáže ešte niekoľko rokov dobre rodiť.
Treba však počítať s tým, že aj stromy majú svoju prirodzenú životnosť a tá nie je nekonečná.
Ako pristupovať k zmladzovaciemu rezu starého ovocného stromu?
Ak si nie ste istí, ako začať, veľmi pomôže názorné video, v ktorom skúsený ovocinár krok za krokom ukazuje, ako by postupoval pri staršom ovocnom strome, ktorý si ešte zaslúži šancu.
Video jasne vysvetľuje základné princípy zmladzovania a upozorňuje na časté chyby.
Video nájdete tu:
Najskôr odstráňte poškodenia a choroby
Ešte pred samotným rezom si strom dôkladne prezrite. Zamerajte sa na to, či nie je napadnutý chorobami, hnilobou alebo škodcami.
Na základe zisteného stavu zvoľte vhodný postrek a dodržte správne riedenie aj termín aplikácie.
Vo všeobecnosti sa postreky aplikujú:
- pri teplotách nad 10 °C,
- za bezvetria,
- počas teplejších a slnečných dní,
- mimo silného poludňajšieho slnka.
Staré stromy sa hoja výrazne pomalšie než mladé. Najmä kôstkoviny majú so zacelením rán veľký problém, a to aj vtedy, keď sú v dobrej kondícii.
Preto je dôležité každý silnejší rez (hrubší než palec ruky) ošetriť – ideálne štepiarskym voskom, balzamom alebo náterom.
Ak má strom zhnité či výrazne poškodené miesta, je nutné ich úplne vyrezať a rany starostlivo zatriť.
Na čo myslieť pri záchrane starého stromu
Pri starých, rozložitých, no stále rodiacich stromoch je lepšie postupovať postupne. Radikálny rez naraz môže strom vážne oslabiť alebo ho úplne zahubiť. Oveľa šetrnejšie je rozdeliť zmladzovací rez do troch etáp.
Tento postup má viacero výhod:
- strom nevytvára nadmerné množstvo tzv. vlkov,
- časť koruny môže naďalej plodiť,
- strom má viac síl na hojenie rán a regeneráciu.
Cieľom zmladzovacieho rezu nie je strom drasticky zmenšiť, ale postupne podporiť rast mladého a zdravého dreva.
Niektorí majitelia sa snažia starý strom skrátiť naraz a veľmi výrazne. Zatiaľ čo mladý strom takýto zásah ešte dokáže zvládnuť, starý strom často bojuje o prežitie – a nie je výnimočné, že po takomto reze odumrie.
Prečo neodstraňovať terminál
Veľkou chybou je odstránenie terminálu, teda hlavnej stredovej vetvy, ktorá tvorí najvyšší bod koruny. Po jej odrezaní zostáva koruna dutá a v strede vzniká veľká rana smerom zhora.
Tá sa stáva trvalou vstupnou bránou pre vlhkosť, choroby a škodcov, čo má na zdravotný stav stromu veľmi negatívny vplyv.
Kedy je najvhodnejší čas na zmladzovací rez?
Výraznejšie zásahy na starých stromoch je najlepšie vykonávať v období vegetačného pokoja, mimo silných mrazov. Ideálne obdobie je:
- december (ak nemrzne),
- január,
- február,
- marec.
V tomto čase strom oddychuje a lepšie znáša rez.
Myslite aj na budúcnosť
Každý druh ovocného stromu má určitú životnosť. Ak máte v záhrade veľmi staré stromy a tušíte, že sa blížia ku koncu svojho života, je rozumné vysadiť nový strom s predstihom.
O niekoľko rokov môže plynule nahradiť ten starý, ideálne na podobnom stanovišti.
Zimná starostlivosť o ovocné stromy
Zima je pre stromy náročným obdobím a vyžaduje si zvýšenú pozornosť:
- Mulčovanie okolo kmeňa chráni korene pred mrazom a pomáha udržať vlhkosť v pôde.
- Zálievka, najmä pri mladších stromoch, je dôležitá v zimách s nízkymi zrážkami.
- Ochrana pred hlodavcami zabráni poškodeniu kôry.
- Pri veľkom množstve snehu je vhodné opatrne striasť ťažký sneh z konárov, aby sa nelámali.
- Zimný rez pomáha odstrániť suché a poškodené vetvy a podporuje celkové zdravie stromu.
- Treba myslieť aj na ochranu pred soľou, ktorá môže poškodiť korene aj kôru.
Každý druh stromu má svoje špecifiká, preto je vždy dobré prispôsobiť starostlivosť jeho potrebám a stavu.