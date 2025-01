Ako zabezpečiť, aby sliepky znášali vajcia aj v zime: Jednoduché tipy na trojnásobnú produkciu

Zimné obdobie prináša chovateľom sliepok mnoho výziev, najmä pokiaľ ide o udržanie stabilnej znášky vajec. Chladné počasie, kratšie dni a obmedzený prístup k čerstvej potrave prirodzene vedú k zníženej produkcii vajec. Sliepky, rovnako ako iné vtáky, majú biologické procesy úzko späté s ročnými obdobiami a v zime ich telo automaticky šetrí energiou, čo sa prejavuje poklesom znášky. Našťastie, existujú praktické a efektívne spôsoby, ako podporiť ich produktivitu a zabezpečiť, že budú znášať vajcia aj počas najchladnejších mesiacov.

Predĺženie denného svetla pomocou umelého osvetlenia

Jedným z najúčinnejších spôsobov, ako zvýšiť produkciu vajec v zime, je využitie umelého osvetlenia v kurníku. Sliepky prirodzene reagujú na dĺžku denného svetla, a keď sa dni skracujú, ich znáška klesá. Zavedením umelého svetla, najmä v ranných hodinách pred východom slnka, môžete ich biologický rytmus prispôsobiť dlhším dňom. Ideálne je použiť teplé svetlo s nízkou intenzitou, ktoré im navodí pocit prirodzeného denného svetla. Večerné osvetlenie však nie je vhodné, pretože by mohlo narušiť ich prirodzený spánkový cyklus. Vhodné je osvetliť miesta na kŕmenie a pitie, zatiaľ čo priestory určené na odpočinok by mali zostať v tme. Použitie časovača alebo stmievača umožní plynulý prechod medzi svetlom a tmou, čo pomáha sliepkam lepšie sa prispôsobiť.

Energeticky bohaté a vyvážené krmivo

Kvalitné a výživné krmivo je počas zimy absolútnou nevyhnutnosťou. Sliepky potrebujú dostatok energie na udržanie telesnej teploty a produkciu vajec. Do ich jedálnička je vhodné zaradiť potraviny s vyšším obsahom tukov a kalórií. Skvelou voľbou sú slnečnicové semienka, orechy, ovsené vločky, sušené ovocie či dokonca malé množstvo kukurice. Tieto potraviny im dodajú potrebnú energiu. Pivovarské kvasnice sú výborným doplnkom, pretože obsahujú množstvo minerálov, vitamínov skupiny B a enzýmov, ktoré podporujú celkové zdravie sliepok a majú pozitívny vplyv na znášku.

Prevencia nudy a stresu v kurníku

Zima znamená aj menej pohybu a viac času stráveného v kurníku, čo môže viesť k nude a zvýšenej agresivite medzi sliepkami. To negatívne ovplyvňuje ich psychickú pohodu a následne aj produkciu vajec. Je preto dôležité zabezpečiť im dostatok podnetov. Do kurníka môžete umiestniť rôzne predmety na zábavu, ako sú pníky a konáre, na ktoré môžu sliepky skákať. Závesné zeleniny, napríklad hlávka kapusty, ich motivujú k pohybu. Skvelým nápadom je aj rozptýliť semienka do podstielky, aby si ich museli vyhľadávať. Takéto aktivity podporujú prirodzené správanie a znižujú stres.

Výber odolných plemien sliepok

Pre udržanie znášky počas zimy je dôležitý aj výber správneho plemena. Niektoré druhy sliepok sú prirodzene odolnejšie voči chladnému počasiu a dokážu znášať vajcia aj v náročných podmienkach. Medzi takéto plemená patria napríklad Sussex, Orpington alebo Plymouth Rock. Tieto plemená sú známe svojou odolnosťou a konzistentnou znáškou počas celého roka.

Zaujímavosť: Ako sa sliepky stali súčasťou našich dvorov

Sliepky, ktoré dnes poznáme ako bežné hospodárske zvieratá, boli domestikované pred približne 8 000 rokmi v juhovýchodnej Ázii. Ich predkami boli divoké bankivské sliepky (Gallus gallus), ktoré si ľudia začali chovať nielen pre vajcia a mäso, ale aj pre kohútie zápasy. Postupným šľachtením vznikli rôzne plemená prispôsobené rôznym klimatickým podmienkam a potrebám ľudí. Dnes existujú stovky plemien sliepok, od dekoratívnych až po vysoko produktívne druhy zamerané na produkciu vajec a mäsa. Tento dlhý proces domestikácie urobil zo sliepky neodmysliteľnú súčasť domácností po celom svete.