Ako vyčistiť sklokeramickú varnú dosku?

Utrieť dosku po varení nieje problémom, ale ako odstrániť vykypené mlieko či pripálené jedlo?

Ak ste si už zakúpili, alebo si ešte len plánujete tento spotrebič kúpiť, pripravte sa na jeho pravidelnú starostlivosť.

Napriek tomu, že je povrch varnej dosky jemný a citlivý, je počas varenia na ňu vyvíjaný tlak, či už vplyvom tepla, alebo tlakom riadu.

Dokonalá čistota ako zrkadlo je len na čisto-novej doske, pretože sa časom objavia odtlačky či škvrny..

Ak chcete čo najdlhšie udržať varnú dosku ako novú, po každom varení ju poutierajte.

Používajte prostriedok na umývanie okien – prostriedok nastriekajte a suchou handričkou vytrite.

Nikdy nemusíte drhnúť dosku, ak ju utriete hneď ako vám mlieko vykypí, alebo vám niečo na ňu kvapne.

Nebudete mať potom starosť s tým ako to po dvojhodinovom varení odstrániť.

Pred čistením si počkajte kým doska vychladne.

Ak by ste sa pustili do čistenia dosky ktorá je ešte horúca, nielen vy sa môžete poraniť (popáliť), ale aj varná doska by mohla prasknúť.

Navlhčite si handričku z mikrovlákna do vlažnej vody a kvapnite trochu saponátu.

Trošku napeňte a pretierajte najviac znečistené plochy.

Nakoniec vytrite s čistou vodou a potom utrite do sucha.

Ak špina nepúšťa saponát kvapnite presne na miesto kde je doska znečistená a nechajte pá minút pôsobiť.

Potom vytrite čistou vodou a nakoniec utierkou do sucha. Vyhnite sa abrazívnym čistiacim prostriedkom ktoré sa používajú na čistenie pripálenín v rúrach.

Tie totiž poškodia lesklý povrch..

Nikdy na sklokeramický varný panel nepoložte plastovú misku.

Ak je doska ešte horúca plast sa môže roztaviť a poviem vám keď, vám na dosku priškvrčí len s problémom sa ho zbavíte.

Zbavte sa aj riadov ktoré by ju mohli poškriabať. Škrabance sa síce dajú zamaskovať špeciálnym leštidlom, ale načo si robiť robotu navyše?

Sklokeramická varná doska nemá rada hliník a preto ho výrobcovia zakazujú.

Čomu sa rovno oblúkom vyhnúť?

Ak nechcete dosku poškodiť, zabudnite ihneď na čistenie ostrými predmetmi či drôtenkou .

Táto “metóda” by totiž dosku nenávratne poškrabala, takže by sa do mikroskopických aj veľkých rýh ľahko usadzovali ďalšie nečistoty.

A asi by ste nechceli len kvôli rozliatej omáčke meniť celú dosku za novú.

Čistenie dosky navyše prebieha bežne až po dovarení, čo situáciu ešte komplikuje.

Výrobcovia síce správne v návodoch píšu, nech dosku ihneď vypneme a začneme s čistením, no uprostred varenia to ide len ťažko.

Odporúčaný postup s okamžitým čistením by sme mali stopercentne využiť, ak sa nám podarilo na doske roztaviť nejaký plastový predmet .

Napríklad potravinovú fóliu alebo vrecko na desiatu.

Takéto nečistoty vždy odstráňte ešte za tepla , keď sú mäkké.

A čo so zaschnutými nečistotami?

Najprv je nutné odstrániť zvyšky jedla, to zvládne bežný saponát a hubka alebo utierka.

Potom prichádza na scénu špeciálna škrabka, ktorá niekedy býva už súčasťou balenia varnej dosky.

Ak nie je, môžete si ju samostatne dokúpiť.

Skvele odstraňuje všetky tvrdé nečistoty, pretože tenká tvrdá hrana maximalizuje silu vo vašej ruke.

Stačí pár pohybov a všetky zaschnuté zvyšky jednoducho odletia.

Aj napriek tomu, že má škrabka ostrú hranu, dosku nepoškodí, pretože je k povrchu priložená pod uhlom a len po nej kĺže – báť sa o povrch teda vôbec nemusíte.

Dôležité je len myslieť na to, aby zostala škrabka v dobrej kondícii a bola stále naostrená .

Neodporúčame ju brúsiť, pretože by okraj mohol prestať byť rovný.

Lepšie je buď kúpiť alebo zakúpiť škrabku keramickú, ktorá má vyššiu životnosť, ale aj vyššiu cenu.

Majitelia sklokeramických dosiek často na čistenie odporúčajú pre odstránenie zaschnutých zvyškov tiež vytlačenú citrónovú šťavu .

Tá totiž dokáže zaschnutú špinu dostatočne naleptať, vďaka čomu ju môžete následne pomerne ľahko odstrániť.

Šťavu pritom stačí nechať pôsobiť len niekoľko minút.

Je to dobrá metóda hlavne v prípade, že práve po ruke nemáte škrabku.

Rastlinný olej vytvorý ochranný film.

Po umytí keramickej dosky ju možno utrieť mäkkou handričkou z vlákien namočenej v malom množstve rastlinného oleja.

Tým sa vytvorí na povrchu skla tenká ochranná vrstva.